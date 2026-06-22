Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 1-turida Kolumbiyaga qarshi (1:3) shiddatli bahs olib borganidan so‘ng, jamoamiz yarimhimoyachisi Doston Hamdamov O‘FA matbuot xizmatiga o‘yin taassurotlari va navbatdagi rejalar haqida chin dildan intervyu berdi. Suhbat davomida futbolchimiz bosh murabbiyning mag‘lubiyatdan keyingi so‘zlari, 2009 yildagi unutilmas xotiralar va bo‘lajak raqib — Krishtianu Ronaldu haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Bosh murabbiydan kuchli motivatsiya
Garchi Kolumbiyaga qarshi bahsda imkoniyat boy berilgan bo‘lsa-da, milliy jamoamiz ko‘rsatgan kuchli qarshilik bosh murabbiy tomonidan yuqori baholandi. Bu esa yigitlarga Portugaliya bilan bo‘ladigan o‘ta muhim o‘yin oldidan qo‘shimcha kuch bag‘ishlagan:
"Murabbiyimiz: 'Juda yaxshi o‘yin ko‘rsatdinglar, raqibga kuchli qarshilik qildinglar', dedi. Bundan xursandligini va ishlashda davom etishimizni, yana shunday kuch bilan Portugaliyaga qarshilik ko‘rsatishimizni aytib o‘tdi. Bundan kuchli motivatsiya oldik. Oldinga intilishda davom etamiz", — deydi Hamdamov.
2009 yil: Toshkentdagi bolalik orzusi
Oradan yillar o‘tib, taqdir o‘zbek futbolchilarini dunyo futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu bilan yana uchrashtirmoqda. Ammo bu safar tribunada emas, yashil maydonda! Doston 2009 yilda Ronaldu Toshkentga kelgan kunlarni quyidagicha xotirlaydi:
Unutilmas damlar: O‘sha paytda futbolchilarimiz hali yosh bola bo‘lishgan, Ronaldu esa kuchga to‘lgan, yulduzlik davrining cho‘qqisida edi.
Erishib bo‘lmas orzu: O‘sha yillari yosh yigitchalar uchun Krishtianuga qarshi maydonga tushish shunchaki ushalmas bir orzu bo‘lib tuyulgan.
Katta kumir: Doston Ronalduning o‘yinlarini yoshligidan kuzatib kelishini va u o‘zi uchun haqiqiy kumir ekanligini alohida e’tirof etdi.
«Bu xuddi go‘zal bir tushga o‘xshaydi»
Endilikda oddiy tomoshabin emas, balki tengma-teng raqib sifatida JCH maydoniga tushish futbolchilarimizda o‘zgacha hayajon uyg‘otmoqda. Yevropaning eng top-klublarida to‘p suradigan yulduzlarga va shaxsan Ronalduning o‘ziga qarshi harakat qilish oson bo‘lmasligi aniq.
Biroq Doston Hamdamovning ta’kidlashicha, bu qiyinchilik orqasida juda yoqimli tuyg‘ular yashiringan:
"Bu qandaydir tushga o‘xshaydi. Nafaqat Ronaldu, Yevropaning top klublarida o‘ynaydigan futbolchilarga qarshi harakat qilish qiyin. Lekin ikkinchi tomondan yoqimli. Navbatdagi bahsda yaxshi qarshilik ko‘rsatamiz".
Oldinda bizni Portugaliyaga qarshi hayotiy muhim bahs kutmoqda. Milliy jamoamizning maydonda bor kuchini berib, muxlislarni quvontirishiga ishonamiz!
…