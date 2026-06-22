Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»

·1·Sport
Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 1-turida Kolumbiyaga qarshi (1:3) shiddatli bahs olib borganidan so‘ng, jamoamiz yarimhimoyachisi Doston Hamdamov O‘FA matbuot xizmatiga o‘yin taassurotlari va navbatdagi rejalar haqida chin dildan intervyu berdi. Suhbat davomida futbolchimiz bosh murabbiyning mag‘lubiyatdan keyingi so‘zlari, 2009 yildagi unutilmas xotiralar va bo‘lajak raqib — Krishtianu Ronaldu haqidagi fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Bosh murabbiydan kuchli motivatsiya

Garchi Kolumbiyaga qarshi bahsda imkoniyat boy berilgan bo‘lsa-da, milliy jamoamiz ko‘rsatgan kuchli qarshilik bosh murabbiy tomonidan yuqori baholandi. Bu esa yigitlarga Portugaliya bilan bo‘ladigan o‘ta muhim o‘yin oldidan qo‘shimcha kuch bag‘ishlagan:

"Murabbiyimiz: 'Juda yaxshi o‘yin ko‘rsatdinglar, raqibga kuchli qarshilik qildinglar', dedi. Bundan xursandligini va ishlashda davom etishimizni, yana shunday kuch bilan Portugaliyaga qarshilik ko‘rsatishimizni aytib o‘tdi. Bundan kuchli motivatsiya oldik. Oldinga intilishda davom etamiz", — deydi Hamdamov.

2009 yil: Toshkentdagi bolalik orzusi

Oradan yillar o‘tib, taqdir o‘zbek futbolchilarini dunyo futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu bilan yana uchrashtirmoqda. Ammo bu safar tribunada emas, yashil maydonda! Doston 2009 yilda Ronaldu Toshkentga kelgan kunlarni quyidagicha xotirlaydi:

  • Unutilmas damlar: O‘sha paytda futbolchilarimiz hali yosh bola bo‘lishgan, Ronaldu esa kuchga to‘lgan, yulduzlik davrining cho‘qqisida edi.

  • Erishib bo‘lmas orzu: O‘sha yillari yosh yigitchalar uchun Krishtianuga qarshi maydonga tushish shunchaki ushalmas bir orzu bo‘lib tuyulgan.

  • Katta kumir: Doston Ronalduning o‘yinlarini yoshligidan kuzatib kelishini va u o‘zi uchun haqiqiy kumir ekanligini alohida e’tirof etdi.

Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»

«Bu xuddi go‘zal bir tushga o‘xshaydi»

Endilikda oddiy tomoshabin emas, balki tengma-teng raqib sifatida JCH maydoniga tushish futbolchilarimizda o‘zgacha hayajon uyg‘otmoqda. Yevropaning eng top-klublarida to‘p suradigan yulduzlarga va shaxsan Ronalduning o‘ziga qarshi harakat qilish oson bo‘lmasligi aniq.

Biroq Doston Hamdamovning ta’kidlashicha, bu qiyinchilik orqasida juda yoqimli tuyg‘ular yashiringan:

"Bu qandaydir tushga o‘xshaydi. Nafaqat Ronaldu, Yevropaning top klublarida o‘ynaydigan futbolchilarga qarshi harakat qilish qiyin. Lekin ikkinchi tomondan yoqimli. Navbatdagi bahsda yaxshi qarshilik ko‘rsatamiz".

Oldinda bizni Portugaliyaga qarshi hayotiy muhim bahs kutmoqda. Milliy jamoamizning maydonda bor kuchini berib, muxlislarni quvontirishiga ishonamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:52Khiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdiKhiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdiBugun, 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi