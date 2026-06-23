Messining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Lionel Messi Avstriyaga qarshi o'yinda Jahon chempionatlaridagi 18-golini urdi. U uchrashuvda ikki bor raqib darvozasini ishg'ol qildi, Argentina esa 2:0 hisobida g'alaba qozondi.
Suratda Avstriya darvozabonining goldan keyingi hissiyoti ham e'tibordan chetda qolmadi. Go'yo u ham Messining navbatdagi golini nishonlayotgandek ko'rinadi.
Ikkinchi turdan keyin Argentina olti ochko bilan guruh peshqadami bo'lib turibdi. Avstriya uch ochko jamg'argan va ikkinchi o'rinni egallagan. Iordaniya hamda Jazoir hozircha ochko olmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…