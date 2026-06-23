Argentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdi

·18·Sport
Argentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdi

Lionel Messini faoliyatining ilk yillaridan beri kuzatib kelaman. Shu vaqt ichida uning deyarli barcha turdagi gollarini ko‘rdik. Ayrim vaziyatlarda harakatidanoq bu aynan Messi ekanini bilib olish mumkin.

Jazoirga qarshi o‘yinda urgan birinchi va uchinchi gollari shunday edi. To‘pni o‘ziga moslab olishi, zarba uchun bir lahzada joy topishi va darvozabonga imkoniyat qoldirmasligi Messiga juda xos. Ikkinchi goli kamroq uchraydigan usulda urilgan bo‘lsa-da, uning faoliyatida bunday holatlarni ham topish mumkin.

Avstriyaga qarshi birinchi golida ham tanish Messini ko‘rdik. Hatto penaltidan foydalana olmasligi ham uni uzoq yillardan beri kuzatadiganlar uchun mutlaqo kutilmagan voqea emas. Uning penaltilarni golga aylantirish ko‘rsatkichi 72 foizni tashkil etadi. Penaltining o‘rtacha kutilgan gol ko‘rsatkichi 0,79 ekanini hisobga olsak, Messi bu borada o‘rtacha natijadan ham pastroq ko‘rsatkich qayd etgan.

U Iordaniyaga qarshi boshi bilan gol ursa ham hayron qolmayman. Chunki Messi faoliyati davomida hal qiluvchi o‘yinlarda bunday gollarni ham urgan.

Lekin Avstriya darvozasiga kiritilgan ikkinchi gol boshqacha edi. Hujum boshida u Xulian Alvaresga uzatma berdi. Bu harakatda odatdagi Messi ko‘rindi: vaziyatni tez baholash, sherigini topish va hujumni qulay yo‘nalishga burish.

Alvaresning zarbasi to‘silgach, Messi epizodni tugadi deb hisoblamadi. U qaytgan to‘p ortidan yana yugurdi, ikki raqib orasiga kirdi va juda noqulay holatdan zarba berishga ulgurdi. Bu yerda asosiysi mahoratli kombinatsiya emas, gol urishga bo‘lgan qattiq istak edi.

Messini ko‘pincha maydonni boshqaradigan, kuchini tejaydigan va kerakli vaqtda harakatga qo‘shiladigan futbolchi sifatida ko‘rganmiz. Bu safar esa u oddiy hujumchi kabi qaytgan to‘p uchun oxirigacha kurashdi.

Avstriyaga qarshi ikkinchi gol shu jihati bilan ajralib turdi. Uni maydondagi daho emas, golga nihoyatda tashna futbolchi urdi. Messining bunday holatini kam ko‘rganmiz. Eng qizig‘i, uning hali ham gol uchun shu darajada kurashayotganidir.

ArgentinaAvstriyaLionel MessiXulian AlvaresJazoirJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaAston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaBugun, 00:53Messining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaMessining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaBugun, 00:48Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Bugun, 00:31Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 00:20Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiArgentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiBugun, 00:13Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdiBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi