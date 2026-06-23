Harry Kane atrofida g'ayritabiiy bahs: Mashhur ekstrasens uni jodudan himoya qilmoqchi
Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane kutilmaganda g'ayritabiiy kuchlar o'rtasidagi kurash markazida qolib ketdi. Jahon chempionati doirasidagi Angliya va Gana o'rtasidagi muhim uchrashuv oldidan ganalik mashhur jodugar Nana Kwaku Bonsam inglizlar sardorini "to'xtatib qo'yishini" e'lon qildi. Biroq, dunyoga mashhur ekstrasens Uri Geller bu tahdidga qarshi turishini va futbolchini metafizik himoya bilan ta'minlashini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ganalik ruhshunos Bonsam o'z bayonotida Kane jiddiy jarohat olishini istamasligini, ammo uning o'yiniga ta'sir o'tkazib, gol urishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan. "Men Harry Kane ustida ishlayapman. Maqsadim uni o'z vatanimga qarshi o'yinda to'xtatib qolish. Bu Gana terma jamoasiga yordam beradi", — deya ma'lum qilgan jodugar xalqaro OAV vakillariga.
Uri Gellerning "energetik qalqoni"Ushbu xabarlardan so'ng, o'zining g'ayritabiiy qobiliyatlari bilan tanilgan Uri Geller darhol qarshi hujumga o'tdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Geller ingliz hujumchisini har qanday salbiy ta'sirlardan himoya qilishga va'da bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy Afrikada jodugarlar bilan ishlash bo'yicha katta tajribasi unga bu borada qo'l keladi.
Daily Star nashriga bergan intervyusida Geller o'z strategiyasini tushuntirib o'tdi: "Men bu joduni bekor qilaman, bunga qodirman. O'yin boshlanishidan oldin men maxsus tebranishlarni yuboraman. O'z kuchim va bilimimni Harry Kanega yo'naltirilgan salbiy energiyani to'xtatish uchun ishga solaman".
Qizig'i shundaki, Geller o'z usullarini ilmiy asoslashga ham urinib ko'rdi. U Albert Einstein tomonidan ishlab chiqilgan mashhur E=mc² formulasini misol qilib keltirdi. Ekstrasensning fikricha, koinotdagi barcha narsalar energiyadan iborat va bu energiyani boshqarish orqali insonlarga ta'sir o'tkazish mumkin.
Himoya jarayoni o'ziga xos ritualni ham o'z ichiga oladi. Geller Harry Kane va ganalik jodugarning suratlarini chop etib, raqib ruhshunosning ta'sirini bloklash uchun uning ustiga "X" belgisini qo'yishini ma'lum qildi. Bu kabi holatlar futbol olamida birinchi marta kuzatilayotgani yo'q, ammo Kane kabi yulduz futbolchi atrofidagi bunday shov-shuvlar muxlislar va mutaxassislar e'tiborini tortmoqda.
O'zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu kabi xabarlar qiziqarli, chunki Harry Kane hozirda Yevropa futbolining eng yorqin namoyandalaridan biri hisoblanadi. Uning o'yiniga bo'ladigan har qanday tashqi ta'sir, xoh u jismoniy, xoh ruhiy bo'lsin, Angliya terma jamoasining natijalariga bevosita daxldordir.
…