Harry Kane atrofida g'ayritabiiy bahs: Mashhur ekstrasens uni jodudan himoya qilmoqchi

·44·Sport
Harry Kane atrofida g'ayritabiiy bahs: Mashhur ekstrasens uni jodudan himoya qilmoqchi

Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane kutilmaganda g'ayritabiiy kuchlar o'rtasidagi kurash markazida qolib ketdi. Jahon chempionati doirasidagi Angliya va Gana o'rtasidagi muhim uchrashuv oldidan ganalik mashhur jodugar Nana Kwaku Bonsam inglizlar sardorini "to'xtatib qo'yishini" e'lon qildi. Biroq, dunyoga mashhur ekstrasens Uri Geller bu tahdidga qarshi turishini va futbolchini metafizik himoya bilan ta'minlashini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ganalik ruhshunos Bonsam o'z bayonotida Kane jiddiy jarohat olishini istamasligini, ammo uning o'yiniga ta'sir o'tkazib, gol urishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan. "Men Harry Kane ustida ishlayapman. Maqsadim uni o'z vatanimga qarshi o'yinda to'xtatib qolish. Bu Gana terma jamoasiga yordam beradi", — deya ma'lum qilgan jodugar xalqaro OAV vakillariga.

Uri Gellerning "energetik qalqoni"

Ushbu xabarlardan so'ng, o'zining g'ayritabiiy qobiliyatlari bilan tanilgan Uri Geller darhol qarshi hujumga o'tdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Geller ingliz hujumchisini har qanday salbiy ta'sirlardan himoya qilishga va'da bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy Afrikada jodugarlar bilan ishlash bo'yicha katta tajribasi unga bu borada qo'l keladi.

Daily Star nashriga bergan intervyusida Geller o'z strategiyasini tushuntirib o'tdi: "Men bu joduni bekor qilaman, bunga qodirman. O'yin boshlanishidan oldin men maxsus tebranishlarni yuboraman. O'z kuchim va bilimimni Harry Kanega yo'naltirilgan salbiy energiyani to'xtatish uchun ishga solaman".

Qizig'i shundaki, Geller o'z usullarini ilmiy asoslashga ham urinib ko'rdi. U Albert Einstein tomonidan ishlab chiqilgan mashhur E=mc² formulasini misol qilib keltirdi. Ekstrasensning fikricha, koinotdagi barcha narsalar energiyadan iborat va bu energiyani boshqarish orqali insonlarga ta'sir o'tkazish mumkin.

Himoya jarayoni o'ziga xos ritualni ham o'z ichiga oladi. Geller Harry Kane va ganalik jodugarning suratlarini chop etib, raqib ruhshunosning ta'sirini bloklash uchun uning ustiga "X" belgisini qo'yishini ma'lum qildi. Bu kabi holatlar futbol olamida birinchi marta kuzatilayotgani yo'q, ammo Kane kabi yulduz futbolchi atrofidagi bunday shov-shuvlar muxlislar va mutaxassislar e'tiborini tortmoqda.

O'zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu kabi xabarlar qiziqarli, chunki Harry Kane hozirda Yevropa futbolining eng yorqin namoyandalaridan biri hisoblanadi. Uning o'yiniga bo'ladigan har qanday tashqi ta'sir, xoh u jismoniy, xoh ruhiy bo'lsin, Angliya terma jamoasining natijalariga bevosita daxldordir.

Harry KaneAngliyaGanaUri GellerFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdiBugun, 01:51Argentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiArgentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiBugun, 00:57Aston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaAston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaBugun, 00:53Messining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaMessining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaBugun, 00:48Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Bugun, 00:31Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 00:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi