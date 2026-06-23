O‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadi

·62·Sport
O‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi bahs o‘tkazadi. Uchrashuv 24 iyun kuni soat 22:00 da boshlanadi.

O‘yin oldidan FIFA vakillari hamda ikki terma jamoa rasmiylari ishtirokida tashkiliy yig‘ilish bo‘lib o‘tdi. Unda musobaqa reglamenti, uchrashuvni o‘tkazish tartibi va jamoalar amal qilishi lozim bo‘lgan talablar muhokama qilindi.

Yig‘ilish yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston futbolchilari Portugaliyaga qarshi to‘liq oq libosda harakat qilishi ma’lum bo‘ldi. Terma jamoa darvozaboni esa yashil rangdagi formada maydonga tushadi.

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi logotipi tushirilgan och yashil rangli sport formasi.
O‘zbekistonPortugaliyaJahon chempionatiFIFAMilliy terma jamoa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiTurkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiBugun, 07:49Erling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiErling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiBugun, 07:46O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdiBugun, 07:39Fransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdiFransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdiBugun, 07:33Norvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdiNorvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdiBugun, 07:31Erling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdiErling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdiBugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi