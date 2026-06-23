Konseysau: «O‘zbekiston bizga qarshi qanday taktikada o‘ynashini bilaman»

·30·Sport
Konseysau: «O‘zbekiston bizga qarshi qanday taktikada o‘ynashini bilaman»

Bugun butun o‘zbek futboli ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan o‘sha hayajonli kun yetib keldi. JCH-2026 guruh bosqichining 2-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu hayotiy muhim bahs oldidan raqib jamoa yarim himoyachisi Fransishku Konseysau The Touchline nashriga intervyu berib, vakillarimizning taktikasi va o‘yin strategiyasi haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

O‘zbekistonning «mustahkam qo‘rg‘oni» raqib nazarida

Portugaliyalik futbolchi terma jamoamizning kuchli tomonlarini yaxshi o‘rganganini va bugungi uchrashuv ular uchun oson kechmasligini yashirib o‘tirmadi. Ayniqsa, vakillarimizning himoyadagi tartibli va zich o‘yiniga alohida urg‘u berdi:

«Men O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘yinda qo‘llaydigan strategiyasini yaxshi bilaman. Ular bizning birinchi golimizni maksimal darajada kechiktirishga harakat qiladi. Buning uchun juda yaxshi tashkil etilgan, besh nafar futbolchidan iborat himoya chizig‘idan foydalanadi. Bu chiziq juda ixcham va bir-birini tushunib o‘ynaydi», — dedi Fransishku Konseysau.

Konseysauning bu e’tirofidan ko‘rinib turibdiki, Portugaliya murabbiylar shtabi vakillarimizning himoyalanish taktikasini sinchkovlik bilan tahlil qilgan va ularga qarshi jiddiy tayyorgarlik ko‘rgan.

Bugun — Hal qiluvchi bahs!

«K» guruhidagi keyingi taqdirni belgilab beruvchi Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuvi bugun, 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi.

Mazkur shiddatli to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00da start oladi. Milliy jamoamiz futbolchilariga yashil maydonda portugaliyalik yulduzlarning hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarib, yurtimiz muxlislariga unutilmas tarixiy natija tuhfa etishlarida omad tilaymiz! Muxlislik qilishda davom etamiz!

Francisco ConceiçãoO'zbekistonPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?Bugun, 09:39Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 09:28O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 09:27Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 09:18Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 09:17Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Bugun, 09:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi