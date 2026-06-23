Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydi

·50·Sport
Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydi

Futbol olamining eng yorqin va oʻziga xos shaxslaridan biri Zlatan Ibrahimovic Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi haqida navbatdagi shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Shvetsiyalik sobiq hujumchi 2026-yilgi jahon chempionatidagi rekordlardan soʻng, futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi borasidagi bahslarga yakun yasalganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Messi Avstriyaga qarshi kechgan bahsda dubl qayd etib, Argentina terma jamoasining pley-off bosqichiga yoʻllanma olishini taʼminladi. Ushbu gollar evaziga u jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Ibrahimovicning fikricha, bunday natijalar Messini hatto Diego Maradona va Pele kabi afsonalardan ham yuqori darajaga olib chiqadi.

"Menimcha, endi hech qanday bahsga oʻrin qolmadi. Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanganingizda, ushbu turnirda gʻolib chiqib, turli avlodlar davrida ham ustunlik qilganingizda va 38 yoshda ham natija koʻrsatishda davom etayotganingizda, odamlar yana nima xohlashini tushunmayman", — deya Ibrahimovicning soʻzlarini keltirmoqda FOX Sports nashri.

Tarixiy rekord va mislsiz barqarorlik

Messi turnirning dastlabki ikki oʻyinida beshta gol urishga muvaffaq boʻldi. Jazoirga qarshi xet-trikdan soʻng, Avstriya bilan oʻyinda ham ikki bor raqib darvozasini ishgʻol qildi. Bu natija uning mundiallardagi gollari sonini 18 taga yetkazdi va u erkaklar oʻrtasidagi jahon chempionatlari tarixida mutloq yetakchiga aylandi.

Ibrahimovic Messining deyarli yigirma yildan beri yuqori saviyada oʻynayotganini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Pele, Maradona yoki Yoxan Kroyff kabi buyuklar ham Messining uzoq yillik barqarorligi va qoʻlga kiritgan sovrinlari miqyosiga tenglasha olmaydi. Zlatan Messini "alohida kategoriya"dagi sportchi deb atadi.

Shuningdek, Ibrahimovic oʻziga xos hazil bilan oʻzining va Messining natijalarini solishtirib oʻtdi. "U ikki oʻyinda beshta gol urdi. Men esa ikkita jahon chempionatida ishtirok etib, birorta ham gol ura olmaganman. Shuning uchun u uchun xursandman va bu oʻyinini davom ettirishiga umid qilaman. Tez orada u tugʻilgan kunini nishonlaydi, shunday ekan, unga zavq olishiga qoʻyib bering, chunki biz uning oʻyinidan zavqlanyapmiz", — deya qoʻshimcha qildi shvetsiyalik yulduz.

Hozirda Inter Miami sharafini himoya qilayotgan Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatida nafaqat gollar urish, balki jamoasining yetakchisi sifatida ham oʻzini koʻrsatmoqda. Avstriyaga qarshi oʻyinda u penaltidan foydalana olmagan boʻlsa-da, ruhan sinmadi va oʻyin taqdirini hal qiluvchi gollarga mualliflik qildi. Bu kabi iroda va mahorat Messining jahon futbolidagi oʻrnini mustahkamlashda davom etmoqda.

Lionel MessiZlatan IbrahimovicArgentinaJahon ChempionatiRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorBugun, 14:17Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"Bugun, 13:18Kylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdiKylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdiBugun, 13:11Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiBugun, 12:37Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiLionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiBugun, 12:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi