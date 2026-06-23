Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydi
Futbol olamining eng yorqin va oʻziga xos shaxslaridan biri Zlatan Ibrahimovic Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi haqida navbatdagi shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Shvetsiyalik sobiq hujumchi 2026-yilgi jahon chempionatidagi rekordlardan soʻng, futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi borasidagi bahslarga yakun yasalganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Messi Avstriyaga qarshi kechgan bahsda dubl qayd etib, Argentina terma jamoasining pley-off bosqichiga yoʻllanma olishini taʼminladi. Ushbu gollar evaziga u jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Ibrahimovicning fikricha, bunday natijalar Messini hatto Diego Maradona va Pele kabi afsonalardan ham yuqori darajaga olib chiqadi.
"Menimcha, endi hech qanday bahsga oʻrin qolmadi. Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylanganingizda, ushbu turnirda gʻolib chiqib, turli avlodlar davrida ham ustunlik qilganingizda va 38 yoshda ham natija koʻrsatishda davom etayotganingizda, odamlar yana nima xohlashini tushunmayman", — deya Ibrahimovicning soʻzlarini keltirmoqda FOX Sports nashri.
Tarixiy rekord va mislsiz barqarorlikMessi turnirning dastlabki ikki oʻyinida beshta gol urishga muvaffaq boʻldi. Jazoirga qarshi xet-trikdan soʻng, Avstriya bilan oʻyinda ham ikki bor raqib darvozasini ishgʻol qildi. Bu natija uning mundiallardagi gollari sonini 18 taga yetkazdi va u erkaklar oʻrtasidagi jahon chempionatlari tarixida mutloq yetakchiga aylandi.
Ibrahimovic Messining deyarli yigirma yildan beri yuqori saviyada oʻynayotganini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Pele, Maradona yoki Yoxan Kroyff kabi buyuklar ham Messining uzoq yillik barqarorligi va qoʻlga kiritgan sovrinlari miqyosiga tenglasha olmaydi. Zlatan Messini "alohida kategoriya"dagi sportchi deb atadi.
Shuningdek, Ibrahimovic oʻziga xos hazil bilan oʻzining va Messining natijalarini solishtirib oʻtdi. "U ikki oʻyinda beshta gol urdi. Men esa ikkita jahon chempionatida ishtirok etib, birorta ham gol ura olmaganman. Shuning uchun u uchun xursandman va bu oʻyinini davom ettirishiga umid qilaman. Tez orada u tugʻilgan kunini nishonlaydi, shunday ekan, unga zavq olishiga qoʻyib bering, chunki biz uning oʻyinidan zavqlanyapmiz", — deya qoʻshimcha qildi shvetsiyalik yulduz.
Hozirda Inter Miami sharafini himoya qilayotgan Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatida nafaqat gollar urish, balki jamoasining yetakchisi sifatida ham oʻzini koʻrsatmoqda. Avstriyaga qarshi oʻyinda u penaltidan foydalana olmagan boʻlsa-da, ruhan sinmadi va oʻyin taqdirini hal qiluvchi gollarga mualliflik qildi. Bu kabi iroda va mahorat Messining jahon futbolidagi oʻrnini mustahkamlashda davom etmoqda.
…