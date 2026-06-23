Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdi

·50·Sport
Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdi

Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokiga qaramay, muxlislarni va jamoatchilikni ortiqcha hayajonga berilmaslikka chaqirdi. Senegal ustidan qozonilgan gʻalaba skandinaviyaliklarning pley-off bosqichiga yoʻllanma olishini taʼminlagan boʻlsa-da, hujumchi oʻz jamoasini turnir favoritlari qatoriga qoʻshmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Senegalga qarshi kechgan shiddatli bahsda Erling Xoland dubl qayd etib, jamoasining 3:2 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Ushbu natija Norvegiyaga "I" guruhida olti ochko bilan muddatidan oldin 1/16 final bosqichiga chiqish imkonini berdi. Taʼkidlash joizki, Norvegiya terma jamoasi 1998-yildan buyon ilk bor Jahon chempionatining guruh bosqichidan muvaffaqiyatli oʻta oldi.

Realistik yondashuv va boʻlajak raqiblar

Goal.com nashri xabariga koʻra, Erling Xoland guruhning soʻnggi turida 2018-yilgi jahon chempioni Fransiyaga qarshi boʻladigan oʻyin oldidan oʻz fikrlarini bildirgan. U jamoasining chempionlik uchun kurashish imkoniyatlarini rad etib, vaziyatga real koʻz bilan qarash lozimligini taʼkidladi.

"Bu turnir bizniki boʻladimi? Nima demoqchi ekanligingizga bogʻliq. 28 yildan soʻng ilk bor saralashdan oʻtib, guruh bosqichidan chiqqanimizni nazarda tutsangiz — ha, shunday. Ammo Jahon chempionatida gʻolib chiqish haqida gap ketsa — mutlaqo yoʻq. Keling, biroz realistik boʻlaylik va bugun sayyoramizdagi har bir norvegiyalik kabi erishilgan natijadan shunchaki xursand boʻlaylik", — dedi 25 yoshli hujumchi.

Shuningdek, Erling Xoland guruhdagi soʻnggi raqib — Fransiya terma jamoasining kuchiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, amaldagi kuchli jamoalardan biri boʻlgan fransuzlar Norvegiyani magʻlub etishi va yakunda butun turnirda gʻolib chiqishi ehtimoli juda yuqori.

Tarixiy lahzalar va hissiyotlar

Gʻalabadan soʻng Norvegiya terma jamoasi aʼzolari va muxlislari maydonning oʻzida mashhur "Vikinglar eshish mashqi" (Viking Row) anʼanasini bajarib, tarixiy natijani nishonlashdi. Haaland bu lahzalarni oʻz faoliyatidagi eng unutilmas onlardan biri deb atadi.

"Bu aqldan ozish edi. Martin Ødegaard bilan oʻyindan oldin, agar hammasi biz kutgandek boʻlsa, muxlislar bilan birga nishonlash haqida gaplashgan edik. Bu butun Norvegiya uchun oʻzgacha lahza boʻldi. Oʻzimni Chempionlar ligasi finalidan keyingidek his qilyapman. Men jamoam bilan faxrlanaman", — deya qoʻshimcha qildi Manchester Siti yulduzi.

Maʼlumot oʻrnida, Erling Xoland Jahon chempionatidagi ilk ikki oʻyinida dubl qayd etgan kam sonli futbolchilardan biriga aylandi va turnirning toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda. Biroq uning asosiy eʼtibori shaxsiy natijalarga emas, balki jamoaning umumiy muvaffaqiyatiga qaratilgan.

Erling XolandNorvegiyaJahon ChempionatiFutbolManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaHarry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaBugun, 15:50Folarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiFolarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiBugun, 15:38Martin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiMartin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiBugun, 15:31Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaArsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaBugun, 14:37Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorBugun, 14:17Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiZlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...