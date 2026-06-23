Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdi
Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokiga qaramay, muxlislarni va jamoatchilikni ortiqcha hayajonga berilmaslikka chaqirdi. Senegal ustidan qozonilgan gʻalaba skandinaviyaliklarning pley-off bosqichiga yoʻllanma olishini taʼminlagan boʻlsa-da, hujumchi oʻz jamoasini turnir favoritlari qatoriga qoʻshmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Senegalga qarshi kechgan shiddatli bahsda Erling Xoland dubl qayd etib, jamoasining 3:2 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Ushbu natija Norvegiyaga "I" guruhida olti ochko bilan muddatidan oldin 1/16 final bosqichiga chiqish imkonini berdi. Taʼkidlash joizki, Norvegiya terma jamoasi 1998-yildan buyon ilk bor Jahon chempionatining guruh bosqichidan muvaffaqiyatli oʻta oldi.
Realistik yondashuv va boʻlajak raqiblarGoal.com nashri xabariga koʻra, Erling Xoland guruhning soʻnggi turida 2018-yilgi jahon chempioni Fransiyaga qarshi boʻladigan oʻyin oldidan oʻz fikrlarini bildirgan. U jamoasining chempionlik uchun kurashish imkoniyatlarini rad etib, vaziyatga real koʻz bilan qarash lozimligini taʼkidladi.
"Bu turnir bizniki boʻladimi? Nima demoqchi ekanligingizga bogʻliq. 28 yildan soʻng ilk bor saralashdan oʻtib, guruh bosqichidan chiqqanimizni nazarda tutsangiz — ha, shunday. Ammo Jahon chempionatida gʻolib chiqish haqida gap ketsa — mutlaqo yoʻq. Keling, biroz realistik boʻlaylik va bugun sayyoramizdagi har bir norvegiyalik kabi erishilgan natijadan shunchaki xursand boʻlaylik", — dedi 25 yoshli hujumchi.
Shuningdek, Erling Xoland guruhdagi soʻnggi raqib — Fransiya terma jamoasining kuchiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, amaldagi kuchli jamoalardan biri boʻlgan fransuzlar Norvegiyani magʻlub etishi va yakunda butun turnirda gʻolib chiqishi ehtimoli juda yuqori.
Tarixiy lahzalar va hissiyotlarGʻalabadan soʻng Norvegiya terma jamoasi aʼzolari va muxlislari maydonning oʻzida mashhur "Vikinglar eshish mashqi" (Viking Row) anʼanasini bajarib, tarixiy natijani nishonlashdi. Haaland bu lahzalarni oʻz faoliyatidagi eng unutilmas onlardan biri deb atadi.
"Bu aqldan ozish edi. Martin Ødegaard bilan oʻyindan oldin, agar hammasi biz kutgandek boʻlsa, muxlislar bilan birga nishonlash haqida gaplashgan edik. Bu butun Norvegiya uchun oʻzgacha lahza boʻldi. Oʻzimni Chempionlar ligasi finalidan keyingidek his qilyapman. Men jamoam bilan faxrlanaman", — deya qoʻshimcha qildi Manchester Siti yulduzi.
Maʼlumot oʻrnida, Erling Xoland Jahon chempionatidagi ilk ikki oʻyinida dubl qayd etgan kam sonli futbolchilardan biriga aylandi va turnirning toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda. Biroq uning asosiy eʼtibori shaxsiy natijalarga emas, balki jamoaning umumiy muvaffaqiyatiga qaratilgan.
…