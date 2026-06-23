Folarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladi
AQSH terma jamoasining yulduz hujumchisi Folarin Balogun joriy yozgi transfer oynasida Monako safini tark etishi kutilmoqda. Angliya klublarining jiddiy qiziqishi fonida, Fransiya klubi oʻzining asosiy hujumchisi uchun aniq narx belgiladi. Arsenal akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan 24 yoshli futbolchi uchun ingliz klublari oʻrtasida katta raqobat boshlanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, futbolchi va klub oʻrtasidagi yangi shartnoma boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgan. Shu sababli, Balogun faoliyatida yangi sahifa ochish maqsadida Fransiya chempionatini tark etishga qaror qilgan. Uning Angliya futboli tarbiyalanuvchisi (homegrown) maqomiga ega ekanligi Premer-liga jamoalari uchun transferni yanada jozibador qilmoqda.
Transfer qiymati va talabgorlarMonako rahbariyati oʻz hujumchisini 50 million yevrodan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, knyazlik klubi oʻz vaqtida tikkan sarmoyasidan qariyb 20 million yevro foyda koʻradi. Hozirda bir qator ingliz grandlari futbolchining vakillari bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Shuningdek, Italiya A Seriyasi klublari ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Balogun Fransiya chempionatida oʻzini koʻrsata oldi. Reyms safidagi ijaradan soʻng Monako tarkibiga kelib qoʻshilgan hujumchi, umumiy hisobda 91 ta uchrashuvda 31 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning maydondagi texnik mahorati va barqarorligi koʻplab skautlar eʼtiborini tortib kelmoqda.
Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatFutbolchining transfer narxi oshishiga uning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin oʻyini ham sabab boʻldi. Paraguay terma jamoasiga qarshi bahsda dubl qayd etgan Folarin Balogun, 1930-yildan buyon mundiallarda bir oʻyinda ikkita gol urgan ilk amerikalik futbolchiga aylandi. AQSH terma jamoasi safida u 29 oʻyinda 11 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.
Hozirda futbolchi bor eʼtiborini terma jamoasining pley-off bosqichidagi ishtirokiga qaratgan. Uning agentlari esa kelayotgan takliflarni koʻrib chiqishmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, turnir yakunlanishi bilan Balogun uchun haqiqiy "auksion" boshlanishi va u Angliya Premer-ligasining yetakchi klublaridan biriga oʻtishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Balogun kabi yosh va iqtidorli hujumchilarning kuchli beshlik chempionatlari oʻrtasidagi harakati doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Tez orada biz uni dunyoning eng kuchli ligasida koʻrishimiz ehtimoli juda yuqori.
…