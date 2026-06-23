Folarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladi

·34·Sport
Folarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladi

AQSH terma jamoasining yulduz hujumchisi Folarin Balogun joriy yozgi transfer oynasida Monako safini tark etishi kutilmoqda. Angliya klublarining jiddiy qiziqishi fonida, Fransiya klubi oʻzining asosiy hujumchisi uchun aniq narx belgiladi. Arsenal akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan 24 yoshli futbolchi uchun ingliz klublari oʻrtasida katta raqobat boshlanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, futbolchi va klub oʻrtasidagi yangi shartnoma boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgan. Shu sababli, Balogun faoliyatida yangi sahifa ochish maqsadida Fransiya chempionatini tark etishga qaror qilgan. Uning Angliya futboli tarbiyalanuvchisi (homegrown) maqomiga ega ekanligi Premer-liga jamoalari uchun transferni yanada jozibador qilmoqda.

Transfer qiymati va talabgorlar

Monako rahbariyati oʻz hujumchisini 50 million yevrodan kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, knyazlik klubi oʻz vaqtida tikkan sarmoyasidan qariyb 20 million yevro foyda koʻradi. Hozirda bir qator ingliz grandlari futbolchining vakillari bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Shuningdek, Italiya A Seriyasi klublari ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Balogun Fransiya chempionatida oʻzini koʻrsata oldi. Reyms safidagi ijaradan soʻng Monako tarkibiga kelib qoʻshilgan hujumchi, umumiy hisobda 91 ta uchrashuvda 31 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning maydondagi texnik mahorati va barqarorligi koʻplab skautlar eʼtiborini tortib kelmoqda.

Jahon chempionatidagi muvaffaqiyat

Futbolchining transfer narxi oshishiga uning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin oʻyini ham sabab boʻldi. Paraguay terma jamoasiga qarshi bahsda dubl qayd etgan Folarin Balogun, 1930-yildan buyon mundiallarda bir oʻyinda ikkita gol urgan ilk amerikalik futbolchiga aylandi. AQSH terma jamoasi safida u 29 oʻyinda 11 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.

Hozirda futbolchi bor eʼtiborini terma jamoasining pley-off bosqichidagi ishtirokiga qaratgan. Uning agentlari esa kelayotgan takliflarni koʻrib chiqishmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, turnir yakunlanishi bilan Balogun uchun haqiqiy "auksion" boshlanishi va u Angliya Premer-ligasining yetakchi klublaridan biriga oʻtishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Balogun kabi yosh va iqtidorli hujumchilarning kuchli beshlik chempionatlari oʻrtasidagi harakati doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Tez orada biz uni dunyoning eng kuchli ligasida koʻrishimiz ehtimoli juda yuqori.

Folarin BalogunMonakoAngliya Premer-ligasiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaHarry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaBugun, 15:50Martin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiMartin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiBugun, 15:31Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiErling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiBugun, 14:53Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaArsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaBugun, 14:37Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorBugun, 14:17Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiZlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...