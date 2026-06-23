Martin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladi

·35·Sport
Martin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladi

Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichida Senegal ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng pley-off yoʻllanmasini rasmiylashtirdi. Ushbu tarixiy muvaffaqiyatdan soʻng jamoa sardori Martin Odegaard va yulduz hujumchi Erling Xoland boshchiligidagi futbolchilar muxlislar bilan birgalikda oʻzgacha bayram uyushtirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv yakunlangach, norvegiyalik futbolchilar toʻgʻridan-toʻgʻri oʻz ishqibozlari joylashgan sektorga yoʻl olishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tezda ommalashib ketgan video lavhalarda butun jamoa va minglab muxlislar skandinavcha anʼanalarga sodiq qolgan holda "Viking Row" (Vikinglar eshkak eshishi) harakatini amalga oshirganini koʻrish mumkin.

Vikinglar merosi va stadiondagi hayajon

Ushbu oʻziga xos nishonlash usuli Skandinaviya xalqlarining qadimiy merosidan ilhomlangan boʻlib, unda ishtirokchilar qatorda oʻtirgan holda baraban sadosi ostida eshkak eshish harakatlarini takrorlashadi. Martin Odegaard boshchiligidagi jamoa bu harakatni stadiondagi minglab muxlislar bilan hamohang tarzda bajargani maydonda ajoyib atmosferani yuzaga keltirdi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gʻoyani amalga oshirish oʻyin oldidan rejalashtirilgan edi. Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland uchrashuvdan soʻng bergan intervyusida bu haqda toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa sardori Martin Odegaard oʻyindan oldin gʻalaba qozonilgan taqdirda muxlislar bilan birga ushbu harakatni bajarishni taklif qilgan.

"Men bu bayramni internetda koʻrgan edim va u juda ommalashib ketgan. Martin oʻyindan oldin mendan bu ishni qilishimiz kerakmi yoki yoʻqligini soʻradi. Men esa 'Agar gʻalaba qozonsak, nega endi yoʻq?' deb javob berdim," — deydi oʻyinda dubl qayd etgan Erling Xoland.

Navbatdagi raqib — amaldagi chempionlar

Guruh bosqichidagi muvaffaqiyatli yurishdan soʻng Norvegiya terma jamoasini yanada jiddiy sinov kutmoqda. Ular guruhdagi birinchi oʻrin masalasini hal qilish uchun Fransiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Garchi Norvegiya hozirda ajoyib sport formasida boʻlsa-da, Erling Xoland boʻlajak raqibning kuchini munosib baholamoqda.

"Fransiya — juda kuchli jamoa. Ehtimol, ular bizni magʻlub etar va hatto butun turnirda gʻolib chiqishar. Ammo biz pley-off bosqichiga katta ishonch va motivatsiya bilan yoʻl olamiz," — deya qoʻshimcha qildi hujumchi. Norvegiyaning ushbu gʻalabasi va oʻyindan keyingi hissiyotlari mamlakat futboli uchun yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda.

FutbolNorvegiyaErling XolandMartin OdegaardJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaHarry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqidaBugun, 15:50Folarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiFolarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiBugun, 15:38Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiErling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiBugun, 14:53Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaArsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaBugun, 14:37Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorBugun, 14:17Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiZlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...