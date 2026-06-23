Martin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladi
Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichida Senegal ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng pley-off yoʻllanmasini rasmiylashtirdi. Ushbu tarixiy muvaffaqiyatdan soʻng jamoa sardori Martin Odegaard va yulduz hujumchi Erling Xoland boshchiligidagi futbolchilar muxlislar bilan birgalikda oʻzgacha bayram uyushtirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv yakunlangach, norvegiyalik futbolchilar toʻgʻridan-toʻgʻri oʻz ishqibozlari joylashgan sektorga yoʻl olishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tezda ommalashib ketgan video lavhalarda butun jamoa va minglab muxlislar skandinavcha anʼanalarga sodiq qolgan holda "Viking Row" (Vikinglar eshkak eshishi) harakatini amalga oshirganini koʻrish mumkin.
Vikinglar merosi va stadiondagi hayajonUshbu oʻziga xos nishonlash usuli Skandinaviya xalqlarining qadimiy merosidan ilhomlangan boʻlib, unda ishtirokchilar qatorda oʻtirgan holda baraban sadosi ostida eshkak eshish harakatlarini takrorlashadi. Martin Odegaard boshchiligidagi jamoa bu harakatni stadiondagi minglab muxlislar bilan hamohang tarzda bajargani maydonda ajoyib atmosferani yuzaga keltirdi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gʻoyani amalga oshirish oʻyin oldidan rejalashtirilgan edi. Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland uchrashuvdan soʻng bergan intervyusida bu haqda toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa sardori Martin Odegaard oʻyindan oldin gʻalaba qozonilgan taqdirda muxlislar bilan birga ushbu harakatni bajarishni taklif qilgan.
"Men bu bayramni internetda koʻrgan edim va u juda ommalashib ketgan. Martin oʻyindan oldin mendan bu ishni qilishimiz kerakmi yoki yoʻqligini soʻradi. Men esa 'Agar gʻalaba qozonsak, nega endi yoʻq?' deb javob berdim," — deydi oʻyinda dubl qayd etgan Erling Xoland.
Navbatdagi raqib — amaldagi chempionlarGuruh bosqichidagi muvaffaqiyatli yurishdan soʻng Norvegiya terma jamoasini yanada jiddiy sinov kutmoqda. Ular guruhdagi birinchi oʻrin masalasini hal qilish uchun Fransiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Garchi Norvegiya hozirda ajoyib sport formasida boʻlsa-da, Erling Xoland boʻlajak raqibning kuchini munosib baholamoqda.
"Fransiya — juda kuchli jamoa. Ehtimol, ular bizni magʻlub etar va hatto butun turnirda gʻolib chiqishar. Ammo biz pley-off bosqichiga katta ishonch va motivatsiya bilan yoʻl olamiz," — deya qoʻshimcha qildi hujumchi. Norvegiyaning ushbu gʻalabasi va oʻyindan keyingi hissiyotlari mamlakat futboli uchun yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda.
…