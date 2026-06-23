Harry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqida
Angliya terma jamoasining afsonaviy darvozaboni Peter Shilton mamlakat bosh jamoasi safida eng koʻp oʻyin oʻtkazish boʻyicha oʻziga tegishli boʻlgan mutlaq rekord yaqin orada yangilanishini kutmoqda. Hozirda 125 ta oʻyin bilan peshqadamlik qilayotgan Shilton, bu natija jamoa sardori Harry Kane tomonidan yangilanishiga ishonch bildirmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq posbon Kane nafaqat rekordchi, balki ingliz futboli tarixidagi eng mukammal hujumchilardan biri ekanini taʻkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Harry Kane 2015-yilda terma jamoadagi debyutini oʻtkazganidan buyon 115 ta uchrashuvda maydonga tushib, 81 ta gol urishga ulgurdi. U allaqachon Wayne Rooney tomonidan oʻrnatilgan 53 gollik koʻrsatkichni ortda qoldirib, Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylangan. Endilikda uning oldida Peter Shiltonning 125 oʻyinlik natijasini yangilash vazifasi turibdi. Shiltonning fikricha, Kane bu sharafga har tomonlama loyiq va u jamoaning haqiqiy yetakchisidir.
Tarixiy taqqoslash: Greaves, Lineker va KanePeter Shilton zamonaviy futbol yulduzini oʻtmishning afsonaviy toʻpurarlari Jimmy Greaves va Gary Lineker bilan qiyosladi. Uning soʻzlariga koʻra, har bir hujumchi oʻziga xos uslubga ega boʻlgan. Greaves oʻzining ajoyib driblingi va har qanday vaziyatdan gol ura olish qobiliyati bilan ajralib turgan boʻshsa, Gary Lineker jarima maydonchasi ichida kerakli vaqtda paydo boʻlish va sovuqqonlik bilan nuqta qoʻyish mahorati bilan tanilgan edi.
Harry Kane esa bu ikki afsonadan farqli oʻlaroq, jismoniy jihatdan kuchliroq va universal hujumchi hisoblanadi. Shilton Kanening havodagi kurashlarda ustunligi, jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllaydigan zarbalari va standart vaziyatlardagi xavfliligini alohida eʻtirof etdi. Garchi u Gary Lineker kabi tezkor boʻshmasa-da, uning oʻyinni oʻqiy olish qobiliyati va texnik arsenali kengroq ekani aytib oʻtildi.
Hozirda Harry Kane va Peter Shilton oʻrtasidagi farq atigi 10 ta oʻyinni tashkil etmoqda. 1970-yildan 1990-yilgacha terma jamoa darvozasini qoʻrigan Shilton oʻz rekordining munosib voris qoʻllariga oʻtayotganidan mamnun. Mutaxassislar va muxlislar orasida Kaneni Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchi (GOAT) deb tan olish uchun unga faqatgina terma jamoa bilan yirik sovrin (Yevropa chempionati yoki Jahon chempionati) yetishmayotgani haqida bahslar davom etmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Harry Kane nomi juda yaxshi tanish. Angliya Premer-ligasidagi sermahsul oʻyinlari va milliy jamoa safidagi barqarorligi uni dunyoning eng kuchli markaziy hujumchilari qatoriga qoʻshadi. Agar Kane jarohatlarsiz oʻz faoliyatini davom ettirsa, u nafaqat oʻyinlar soni, balki gollar soni boʻyicha ham yetib boʻlmas rekordlarni oʻrnatishi kutilmoqda.
…