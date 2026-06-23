Harry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqida

·0·Sport
Harry Kane rekordlar sari: Peter Shilton Angliya terma jamoasi sardori haqida

Angliya terma jamoasining afsonaviy darvozaboni Peter Shilton mamlakat bosh jamoasi safida eng koʻp oʻyin oʻtkazish boʻyicha oʻziga tegishli boʻlgan mutlaq rekord yaqin orada yangilanishini kutmoqda. Hozirda 125 ta oʻyin bilan peshqadamlik qilayotgan Shilton, bu natija jamoa sardori Harry Kane tomonidan yangilanishiga ishonch bildirmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq posbon Kane nafaqat rekordchi, balki ingliz futboli tarixidagi eng mukammal hujumchilardan biri ekanini taʻkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Harry Kane 2015-yilda terma jamoadagi debyutini oʻtkazganidan buyon 115 ta uchrashuvda maydonga tushib, 81 ta gol urishga ulgurdi. U allaqachon Wayne Rooney tomonidan oʻrnatilgan 53 gollik koʻrsatkichni ortda qoldirib, Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylangan. Endilikda uning oldida Peter Shiltonning 125 oʻyinlik natijasini yangilash vazifasi turibdi. Shiltonning fikricha, Kane bu sharafga har tomonlama loyiq va u jamoaning haqiqiy yetakchisidir.

Tarixiy taqqoslash: Greaves, Lineker va Kane

Peter Shilton zamonaviy futbol yulduzini oʻtmishning afsonaviy toʻpurarlari Jimmy Greaves va Gary Lineker bilan qiyosladi. Uning soʻzlariga koʻra, har bir hujumchi oʻziga xos uslubga ega boʻlgan. Greaves oʻzining ajoyib driblingi va har qanday vaziyatdan gol ura olish qobiliyati bilan ajralib turgan boʻshsa, Gary Lineker jarima maydonchasi ichida kerakli vaqtda paydo boʻlish va sovuqqonlik bilan nuqta qoʻyish mahorati bilan tanilgan edi.

Harry Kane esa bu ikki afsonadan farqli oʻlaroq, jismoniy jihatdan kuchliroq va universal hujumchi hisoblanadi. Shilton Kanening havodagi kurashlarda ustunligi, jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllaydigan zarbalari va standart vaziyatlardagi xavfliligini alohida eʻtirof etdi. Garchi u Gary Lineker kabi tezkor boʻshmasa-da, uning oʻyinni oʻqiy olish qobiliyati va texnik arsenali kengroq ekani aytib oʻtildi.

Hozirda Harry Kane va Peter Shilton oʻrtasidagi farq atigi 10 ta oʻyinni tashkil etmoqda. 1970-yildan 1990-yilgacha terma jamoa darvozasini qoʻrigan Shilton oʻz rekordining munosib voris qoʻllariga oʻtayotganidan mamnun. Mutaxassislar va muxlislar orasida Kaneni Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchi (GOAT) deb tan olish uchun unga faqatgina terma jamoa bilan yirik sovrin (Yevropa chempionati yoki Jahon chempionati) yetishmayotgani haqida bahslar davom etmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Harry Kane nomi juda yaxshi tanish. Angliya Premer-ligasidagi sermahsul oʻyinlari va milliy jamoa safidagi barqarorligi uni dunyoning eng kuchli markaziy hujumchilari qatoriga qoʻshadi. Agar Kane jarohatlarsiz oʻz faoliyatini davom ettirsa, u nafaqat oʻyinlar soni, balki gollar soni boʻyicha ham yetib boʻlmas rekordlarni oʻrnatishi kutilmoqda.

Harry KanePeter ShiltonAngliyaFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Folarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiFolarin Balogun Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin: Monako narxni belgiladiBugun, 15:38Martin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiMartin Odegaard va Erling Xoland Norvegiya bilan tarixiy gʻalabani nishonladiBugun, 15:31Erling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiErling Xoland Norvegiya terma jamoasining imkoniyatlariga real baho berdiBugun, 14:53Arsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaArsenal tarkibni kuchaytirish yoʻlida: Morgan Rogers uchun 100 million funt tikilmoqdaBugun, 14:37Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi boʻyicha Arsenal bilan kutilmagan kelishuvga tayyorBugun, 14:17Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiZlatan Ibrahimovic: Lionel Messi endi Maradona va Pele bilan bir qatorda turmaydiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...