Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)

·38·Sport
Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)

Bugun jahon chempionati guruh bosqichi doirasida bir qator qiziqarli uchrashuvlar bo‘lib o‘tadi. Kunning eng katta va o‘zbekistonlik muxlislar uchun eng kutilgan bahslaridan biri O‘zbekiston hamda Portugaliya milliy terma jamoalari o‘rtasida kechadi.

Tarixiy uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. O‘zbekiston milliy jamoasi turnir favoritlaridan biri va yulduzli tarkibga ega Portugaliyaga qarshi munosib natija uchun maydonga tushadi.

Ayni paytda AQSHda bo‘lib turgan o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchrashuv oldidan Hyuston shahridagi «Fan-fest» tadbirida jam bo‘ldi.

Tadbirdan tarqalgan tasvirlarda yuzlab muxlislar milliy terma jamoa liboslarida, do‘ppi va milliy bosh kiyimlarda bayramona kayfiyatda ishtirok etayotganini ko‘rish mumkin. Maydonda O‘zbekiston bayroqlari baland ko‘tarilib, muxlislar birgalikda qo‘shiq va shiorlar aytgan.

Baraban va karnay sadolari ostida davom etgan tadbir haqiqiy futbol bayramiga aylandi. Yig‘ilganlar qo‘llarini ko‘tarib, milliy jamoaga dalda berdi va g‘alaba tilab hayqiriqlar yangratdi.

Boshlovchi «O‘zbekistonga, jonajonimga yarashadi faqat g‘alaba!» deya muxlislarni ruhlantirdi. Uning so‘zlari maydondagi yuzlab vatandoshlar tomonidan baland ovozda davom ettirildi.

Muxlislar orasida O‘zbekiston bayrog‘iga o‘ralganlar, milliy do‘ppi va oq papoqlarda kelganlar ham ko‘pchilikni tashkil qildi. Ayrim ishtirokchilar qo‘llarida bayroqlarni hilpiratib, boshqalari telefonlariga tarixiy lahzalarni tasvirga oldi.

Videolavhadagi ko‘tarinki kayfiyat o‘zbekistonliklar jahonning qayerida bo‘lishidan qat’i nazar, milliy jamoani bir tanu bir jon bo‘lib qo‘llab-quvvatlayotganini ko‘rsatdi.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham muxlislarning chiqishini iliq kutib oldi. Izohlarda O‘zbekistonga g‘alaba tilaganlar, boshqa davlatlarda turib ham milliy jamoani qo‘llab-quvvatlashini bildirganlar ko‘p bo‘ldi.

Portugaliyaga qarshi bahs milliy jamoamiz uchun juda muhim ahamiyatga ega. Raqib jahon futboli yulduzlariga boy bo‘lsa-da, o‘zbekistonlik muxlislar «Oq bo‘rilar»dan jasoratli futbol va ijobiy natija kutmoqda.

Hyustondagi «Fan-fest»da yangragan qo‘shiqlar, shiorlar va milliy bayroqlar esa O‘zbekiston terma jamoasiga okean ortidan yo‘llangan ulkan qo‘llab-quvvatlash ramziga aylandi.

O'zbekistonPortugaliyaHyustonAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiBugun, 17:36Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiBugun, 17:18Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 17:11Portugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganPortugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganBugun, 16:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 16:31Neymar termaga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaNeymar termaga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaBugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...