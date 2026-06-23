Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)
Bugun jahon chempionati guruh bosqichi doirasida bir qator qiziqarli uchrashuvlar bo‘lib o‘tadi. Kunning eng katta va o‘zbekistonlik muxlislar uchun eng kutilgan bahslaridan biri O‘zbekiston hamda Portugaliya milliy terma jamoalari o‘rtasida kechadi.
Tarixiy uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. O‘zbekiston milliy jamoasi turnir favoritlaridan biri va yulduzli tarkibga ega Portugaliyaga qarshi munosib natija uchun maydonga tushadi.
Ayni paytda AQSHda bo‘lib turgan o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchrashuv oldidan Hyuston shahridagi «Fan-fest» tadbirida jam bo‘ldi.
Tadbirdan tarqalgan tasvirlarda yuzlab muxlislar milliy terma jamoa liboslarida, do‘ppi va milliy bosh kiyimlarda bayramona kayfiyatda ishtirok etayotganini ko‘rish mumkin. Maydonda O‘zbekiston bayroqlari baland ko‘tarilib, muxlislar birgalikda qo‘shiq va shiorlar aytgan.
Baraban va karnay sadolari ostida davom etgan tadbir haqiqiy futbol bayramiga aylandi. Yig‘ilganlar qo‘llarini ko‘tarib, milliy jamoaga dalda berdi va g‘alaba tilab hayqiriqlar yangratdi.
Boshlovchi «O‘zbekistonga, jonajonimga yarashadi faqat g‘alaba!» deya muxlislarni ruhlantirdi. Uning so‘zlari maydondagi yuzlab vatandoshlar tomonidan baland ovozda davom ettirildi.
Muxlislar orasida O‘zbekiston bayrog‘iga o‘ralganlar, milliy do‘ppi va oq papoqlarda kelganlar ham ko‘pchilikni tashkil qildi. Ayrim ishtirokchilar qo‘llarida bayroqlarni hilpiratib, boshqalari telefonlariga tarixiy lahzalarni tasvirga oldi.
Videolavhadagi ko‘tarinki kayfiyat o‘zbekistonliklar jahonning qayerida bo‘lishidan qat’i nazar, milliy jamoani bir tanu bir jon bo‘lib qo‘llab-quvvatlayotganini ko‘rsatdi.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham muxlislarning chiqishini iliq kutib oldi. Izohlarda O‘zbekistonga g‘alaba tilaganlar, boshqa davlatlarda turib ham milliy jamoani qo‘llab-quvvatlashini bildirganlar ko‘p bo‘ldi.
Portugaliyaga qarshi bahs milliy jamoamiz uchun juda muhim ahamiyatga ega. Raqib jahon futboli yulduzlariga boy bo‘lsa-da, o‘zbekistonlik muxlislar «Oq bo‘rilar»dan jasoratli futbol va ijobiy natija kutmoqda.
Hyustondagi «Fan-fest»da yangragan qo‘shiqlar, shiorlar va milliy bayroqlar esa O‘zbekiston terma jamoasiga okean ortidan yo‘llangan ulkan qo‘llab-quvvatlash ramziga aylandi.
…