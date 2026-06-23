Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradi

·44·Sport
Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradi

Sankt-Peterburgning «Zenit» klubi sobiq futbolchisi Aleksey Gasilin JCH-2026 guruh bosqichidan o‘rin olgan Portugaliya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv haqida o‘z fikrini bildirdi.

Sobiq futbolchi muxlislarni Lionel Messi va Krishtianu Ronalduning jahon chempionatidagi ehtimoliy so‘nggi ishtirokidan zavq olishga chaqirdi. Uning fikricha, futbol tarixining ikki buyuk yulduzi uchun bu mundial katta sahnadagi oxirgi chiqishlardan biri bo‘lishi mumkin.

«Messi va Ronaldu o‘yinidan zavq oling. Bu yulduzlarning jahon chempionatidagi so‘nggi chiqishlaridan bahramand bo‘ling», — deya Gasilinning so‘zlarini keltirdi «Sovetskiy Sport».

Gasilin Portugaliya — O‘zbekiston bahsida Krishtianu Ronaldudan yuqori natijadorlik kutayotganini ham yashirmadi. U portugaliyalik hujumchi ikki gol urib, tanqidchilarga javob qaytarishini taxmin qildi.

«Ronaldu osongina dubl uradi, keyin esa tanqidchilarga jim turishni ko‘rsatadi», — dedi sobiq futbolchi.

Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasining asosiy yetakchilaridan biri bo‘lib qolmoqda. Shu bois O‘zbekiston himoyachilari tajribali hujumchini, ayniqsa jarima maydoni ichida, bir lahzaga ham nazoratsiz qoldirmasligi talab etiladi.

Biroq «Oq bo‘rilar» ham yulduzli raqibga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatish va mundialdagi ilk ijobiy natijasini qo‘lga kiritish niyatida maydonga tushadi.

Portugaliya va O‘zbekiston o‘rtasidagi uchrashuv bugun, 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanishi rejalashtirilgan.

Uchrashuvda asosiy e’tibor Ronalduning harakatlari, O‘zbekiston himoyasining intizomi va ikki jamoaning g‘alaba uchun olib boradigan kurashiga qaratiladi.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugaliyaO'zbekistonZenit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqda«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqdaBugun, 18:05Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaReal Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaBugun, 17:36Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiBugun, 17:18Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 17:11Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Bugun, 17:04Portugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganPortugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...