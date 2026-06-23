Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqda

·0·Sport
Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqda

Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirgan holda, Arsenal himoyachisi Piero Hincapie transferi boʻyicha rasmiy soʻrov yubordi. Madridliklarning yangi tayinlangan bosh murabbiyi Joze Mourinyo Santyago Bernabeu stadionidagi ilk mavsumi oldidan tarkibni yanada mustahkamlashni, xususan, chap oyoqda yaxshi oʻynaydigan koʻp qirrali himoyachini jamoaga olib kelishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qirollik klubi allaqachon Ibrahima Konate transferini tekinga hal qilgan boʻlsa-da, himoya chizigʻida raqobatni oshirish niyatida. ESPN nashri xabariga koʻra, Mourinyoga ham markazda, ham qanotda birdek ishonchli harakat qila oladigan taktik profilga ega futbolchi kerak. 24 yoshli Ekvador terma jamoasi aʼzosi Piero Hincapie aynan shu talablarga javob beradigan nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Biroq, bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Hincapie oʻtgan yozda Leverkuzenning Bayer klubidan London jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni sanalgan Arsenal oʻz futbolchisini yuqori baholamoqda, chunki u Mikel Arteta jamoasining chempionlik va Chempionlar ligasi finaliga qadar bosib oʻtgan yoʻlida muhim oʻrin tutgan.

Madridliklarning transfer strategiyasi va muqobil variantlar

Real Madrid rahbariyati yangi xaridlarni amalga oshirishdan oldin moliyaviy muvozanatni saqlashga majbur. David Alaba jamoani tark etganidan soʻng, tarkibda beshta markaziy himoyachi mavjud boʻlib turibdi. Shu sababli, klub mutasaddilari yangi oʻyinchiga joy boʻshatish maqsadida Raul Asencio boʻyicha tushayotgan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.

Agar Arsenal bilan Hincapie transferi boʻyicha kelishuvga erishilmasa, Madrid klubi zaxira variantlarini ham tayyorlab qoʻygan. Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias texnik shtab uchun juda jozibali variant boʻlib qolmoqda, ammo uning transfer bahosi haddan tashqari yuqoriligi bitimga toʻsqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, Inter vakili Alessandro Bastoni ham madridliklar eʼtiborida turibdi.

Borussiya Dortmund yulduzi Nico Schlotterbeckga boʻlgan qiziqish esa futbolchining Kot-d'Ivuar bilan oʻyinda olgan ogʻir jarohatidan soʻng sezilarli darajada pasaygan. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Real Madrid allaqachon Marc Cucurella, Bernardo Silva va Denzel Dumfries kabi yirik transferlarni yakunlagan, shu sababli moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish uchun baʼzi zaxira oʻyinchilarini zudlik bilan sotishi talab etiladi.

Hozirda Piero Hincapie bor eʼtiborini Ekvador terma jamoasi safidagi xalqaro uchrashuvlarga qaratgan. Uning klubdagi kelajagi va Madridga koʻchib oʻtish ehtimoli turnir yakunlanganidan soʻng va mavsumoldi mashgʻulotlari boshlanishidan oldin aniq boʻladi.

Real MadridArsenalTransferJoze MourinyoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiBugun, 17:36Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiBugun, 17:18Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 17:11Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Bugun, 17:04Portugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganPortugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganBugun, 16:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...