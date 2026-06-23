Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqda
Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirgan holda, Arsenal himoyachisi Piero Hincapie transferi boʻyicha rasmiy soʻrov yubordi. Madridliklarning yangi tayinlangan bosh murabbiyi Joze Mourinyo Santyago Bernabeu stadionidagi ilk mavsumi oldidan tarkibni yanada mustahkamlashni, xususan, chap oyoqda yaxshi oʻynaydigan koʻp qirrali himoyachini jamoaga olib kelishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qirollik klubi allaqachon Ibrahima Konate transferini tekinga hal qilgan boʻlsa-da, himoya chizigʻida raqobatni oshirish niyatida. ESPN nashri xabariga koʻra, Mourinyoga ham markazda, ham qanotda birdek ishonchli harakat qila oladigan taktik profilga ega futbolchi kerak. 24 yoshli Ekvador terma jamoasi aʼzosi Piero Hincapie aynan shu talablarga javob beradigan nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Biroq, bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi. Hincapie oʻtgan yozda Leverkuzenning Bayer klubidan London jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni sanalgan Arsenal oʻz futbolchisini yuqori baholamoqda, chunki u Mikel Arteta jamoasining chempionlik va Chempionlar ligasi finaliga qadar bosib oʻtgan yoʻlida muhim oʻrin tutgan.
Madridliklarning transfer strategiyasi va muqobil variantlarReal Madrid rahbariyati yangi xaridlarni amalga oshirishdan oldin moliyaviy muvozanatni saqlashga majbur. David Alaba jamoani tark etganidan soʻng, tarkibda beshta markaziy himoyachi mavjud boʻlib turibdi. Shu sababli, klub mutasaddilari yangi oʻyinchiga joy boʻshatish maqsadida Raul Asencio boʻyicha tushayotgan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.
Agar Arsenal bilan Hincapie transferi boʻyicha kelishuvga erishilmasa, Madrid klubi zaxira variantlarini ham tayyorlab qoʻygan. Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias texnik shtab uchun juda jozibali variant boʻlib qolmoqda, ammo uning transfer bahosi haddan tashqari yuqoriligi bitimga toʻsqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, Inter vakili Alessandro Bastoni ham madridliklar eʼtiborida turibdi.
Borussiya Dortmund yulduzi Nico Schlotterbeckga boʻlgan qiziqish esa futbolchining Kot-d'Ivuar bilan oʻyinda olgan ogʻir jarohatidan soʻng sezilarli darajada pasaygan. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Real Madrid allaqachon Marc Cucurella, Bernardo Silva va Denzel Dumfries kabi yirik transferlarni yakunlagan, shu sababli moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish uchun baʼzi zaxira oʻyinchilarini zudlik bilan sotishi talab etiladi.
Hozirda Piero Hincapie bor eʼtiborini Ekvador terma jamoasi safidagi xalqaro uchrashuvlarga qaratgan. Uning klubdagi kelajagi va Madridga koʻchib oʻtish ehtimoli turnir yakunlanganidan soʻng va mavsumoldi mashgʻulotlari boshlanishidan oldin aniq boʻladi.
…