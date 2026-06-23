Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston milliy terma jamoasining navbatdagi uchrashuvi nafaqat futbol muxlislari, balki ko‘plab jamoatchilik vakillari e’tiborini ham o‘ziga qaratdi.
Uchrashuv davomida Prezident yordamchisi Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva qizlari bilan birga milliy jamoani qo‘llab-quvvatlayotgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Oila a’zolarining stadiondagi ishtiroki muxlislar tomonidan iliq qarshi olindi. Ko‘pchilik buni mamlakat bosh jamoasiga bo‘lgan hurmat va ishonchning yana bir ifodasi sifatida baholadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…