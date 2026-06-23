O‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boring
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichida Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Soat 22:00 da boshlanadigan uchrashuv davomida gollar, xavfli vaziyatlar, almashtirishlar, kartochkalar va boshqa muhim voqealarni jonli matnli translyatsiya orqali yoritib boramiz.
O‘zbekiston asosiy tarkibida Abduvohid Ne’matov, Rustam Ashurmatov, Alisher Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov, Bobur Karimov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov va Azizbek G‘aniyev maydonga tushadi.
Portugaliya safida Diogu Koshta, Joau Kanselu, Ruben Diash, Renatu Veyga, Nunu Mendesh, Vitinya, Joau Nevesh, Pedru Netu, Brunu Fernandesh, Joau Feliks va Krishtianu Ronaldu o‘yinni asosiy tarkibda boshlaydi.
Uchrashuvni «Zo‘r TV» telekanali orqali jonli ko‘rish mumkin. O‘yindagi barcha muhim vaziyatlar esa matnli shaklda muntazam yangilab boriladi.
Jonli matnli translyatsiya
O‘yindan oldin — Hakam: Jalal Jayed. To‘pni O‘zbekiston o‘yinga kiritadi.
1' — O‘yin boshlandi.
2' — Bruno Fernandes (Portugaliya) sherigiga uzatishga urindi, ammo himoyachi to‘sib qoldi.
3' — Bruno Fernandes jarima maydoni chetidan zarba urdi, lekin to‘p darvoza ko‘ndalangidan oshib ketdi.
3' — Portugaliya burchak zarbasini qisqa o‘ynadi.
5' — Nuno Mendesning uzatmasi manzilga yetmadi, hujum to‘xtadi.
6' — GOL! 1–0. Joao Kanselu ajoyib ishlab, to‘pni Krishtianu Ronalduga uzatdi. Ronaldu Abduvohid Nematovni mag‘lub etib, pastki o‘ng burchakka chiroyli zarba bilan kiritdi.
10' — Bekhruz Karimov (O‘zbekiston) qoidabuzarlik qildi; Portugaliya xavfli holatdan erkin zarba oldi.
11' — Kanselu qaytgan to‘pga yaxshi munosabat bildirib zarba urdi, ammo to‘pni darvozagacha yetkaza olmadi.
11' — Bruno Fernandesning erkin zarbasi darvozabon qo‘liga tushdi.
14' — Jalal Jayed hushtak chaldi. Odiljon Xamrobekov (O‘zbekiston) xavfli o‘yindan so‘ng qoidabuzarlik qildi; Portugaliyaga to‘g‘ri erkin zarba.
14' — SARIQ KARTOCHKA. Odiljon Xamrobekov qoidabuzarligi uchun sariq kartochka oldi.
17' — GOL! 2–0. Nuno Mendes (Portugaliya) jarima maydoni chetidan ideal erkin zarba urdi — to‘pni chap ustun ichiga burab kiritdi. Ajoyib gol.
19' — Sherzod Nasrullayev (O‘zbekiston) himoyani teshib o‘tgan uzatmaga yetib bordi va zarba urdi, lekin Diogu Koshta bemalol ushlab qoldi.
20' — Bekhruz Karimov raqibdan to‘pni tortib oldi, ammo hakam qoidabuzarlik deb hushtak chalganida g‘azablandi. Portugaliyaga erkin zarba.
21' — Nuno Mendesning jarima maydoniga past uzatmasi himoyachi tomonidan to‘sildi.
23' — Bruno Fernandes erkin zarbani urib, to‘pni jarima maydoniga yo‘lladi, biroq O‘zbekiston himoyasi tozalab tashladi.
23' — Salqinlash uchun tanaffus (cooling break) e’lon qilindi.
28' — Sherzod Nasrullayev (O‘zbekiston) qaytarma (kross) uzatma berdi, ammo himoyachi sezgir bo‘lib to‘pni xavfsiz hududga oldi.
29' — GOL! 2–1. Azizjon G‘aniyev (O‘zbekiston) qaytgan to‘pga tez yetib bordi. Darvozadan qanchalik uzoqligiga e’tibor bermay, to‘pga kuchli zarba urdi — to‘p yuqori chap burchakka kirib ketdi! Ajoyib zarba bilan hisobni 2:1 qildi.
30' — Diqqat! Hakam gol yuzasidan mumkin bo‘lgan qoidabuzarlikni tekshirish uchun VAR ko‘rigi bo‘lishini bildirdi. O‘zbekiston o‘yinchilari bundan norozi.
VAR qarori chiqdi! Gol BЕKOR qilindi. Hisob yana: Portugaliya 2 – 0 O‘zbekiston (birinchi taym, 31-daqiqa)
31' — VAR qarori ma’lum bo‘ldi: O‘zbekistonga GOL TAN OLINMADI. Gol ishlanish jarayonidagi qoidabuzarlik (foul) sababli bekor qilindi. Shu sababli hisob 2–0 bo‘lib qoldi.
Demak, Azizjon G‘aniyevning chiroyli zarbasi, afsuski, hisobga olinmadi.
34' — Joao Feliks (Portugaliya) hujum harakati chog‘ida raqibga nisbatan qoidabuzarlik qildi. O‘zbekistonga erkin zarba.
39' — GOL! 3–0. Krishtianu Ronaldu (Portugaliya) sovuqqonlik bilan to‘pni darvozabon yonidan chetlab darvozaga kiritdi.
42' — Joao Feliks (Portugaliya) jarima maydonida bo‘sh joy topib, kalta uzatmadan keyin zarba beradi, lekin to‘p darvoza ustidan baland uchib ketadi.
44' — Otabek Shukurov (O‘zbekiston) raqib hujumidan qutulib, uzoq masofadan zarba berishga qaror qildi, lekin bu yaxshi yechim bo‘lmadi — to‘p darvoza ustidan ancha baland uchib ketdi.
45' — 6 daqiqa qo‘shimcha vaqt berildi.
45+3' — Odiljon Hamrobekov (O‘zbekiston) nihoyatda kuchli zarba berdi! U to‘pni nazoratga olib, darvozaga qarab jarima maydoni chekkasidan zarba urdi. Bu darvozabon uchun qiyin lahza bo‘lishi mumkin edi, lekin to‘p himoyachilardan biriga tegib, chetga sapchib ketdi.
…