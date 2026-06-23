Ronaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdi
JCH-2026 “K” guruhi ikkinchi turidan o‘rin olgan Portugaliya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda hisob 4:0 ko‘rinishiga keldi.
Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu ushbu bahsda ikki marta O‘zbekiston darvozasini ishg‘ol qilib, dubl muallifiga aylandi.
Uchrashuvning 6-daqiqasida portugaliyaliklar hisobni ochdi. Qanotdan amalga oshirilgan uzatmadan keyin Ronaldu to‘pni Abduvohid Ne’matov qo‘riqlayotgan darvozaga joylab qo‘ydi.
17-daqiqada Portugaliya ustunligini yanada oshirdi. Nunu Mendesh jarima zarbasidan samarali foydalanib, jamoasining ikkinchi golini urdi.
37-daqiqada Ronaldu yana bir bor o‘z mahoratini namoyish qildi. 41 yoshli hujumchi uchrashuvdagi ikkinchi golini kiritib, hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Ikkinchi bo‘limning 60-daqiqasida esa Abduqodir Husanov to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi. Shu tariqa, Portugaliyaning ustunligi to‘rtta golga yetdi.
Ronaldu O‘zbekistonga qarshi urgan dubldan keyin jahon chempionatlaridagi gollari sonini 10 taga yetkazdi.
JCH-2026. Guruh bosqichi, 2-tur
Portugaliya — O‘zbekiston — 4:0
Gollar: Ronaldu, 6, 37; Mendesh, 17; Abduqodir Husanov, 60 — avtogol.
Maqola taqdim etilgan paytda uchrashuvning 77-daqiqasi davom etmoqda.
…