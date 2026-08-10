Frank Lempard va Jon Terri Joze Mourinyuning ketishini esladi
Frank Lempard va Jon Terri Joze Mourinyoning 2007-yil sentabr oyida Chelsidan ketishi futbolchilar uchun kuchli hissiy zarba bo'lganini esladi. Lempard murabbiy iste'fosini kiyim almashtirish xonasida shaxsan e'lon qilganida futbolchilar ko'z yoshlarini tiya olmaganini aytdi. Terri esa Rosenborg bilan 1:1 hisobidagi o'yinda yo'l qo'ygan xatosi Mourinyoning ketishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligidan hanuz afsusda ekanini bildirdi.
Chelsi klubining soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlarida oʻziga xos iz qoldirgan afsonaviy futbolchilar Frank Lempard va Jon Terri murabbiy Joze Mourinyuning 2007-yil sentabr oyida London jamoasini tark etishi jamoada qanday kuchli hissiy zarba boʻlganini ochib berdi. Netflix platformasida namoyish etilayotgan uch qismdan iborat Mourinyo haqidagi hujjatli serialda portugaliyalik mutaxassisning Stamford Bridgedagi ilk davri yakuniga yetish jarayoni va uning isteʼfoga chiqarilishiga sabab boʻlgan ichki ziddiyatlar batafsil yoritib berilgan. Goal.com va boshqa xalqaro sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur loyihada klubning oʻsha oltin davridagi yetakchilari oʻz xotiralari bilan oʻrtoqlashgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub ichidagi ziddiyatlar va Mourinyoning xayrlashuviMaʼlum boʻlishicha, Joze Mourinyo va klubning oʻsha vaqtdagi egasi Roman Abramovich oʻrtasidagi munosabatlar parda ortida yomonlashib borgan. Bungacha jamoa bilan koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritgan portugaliyalik murabbiy rahbariyat bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar sababli oʻz lavozimini tark etishga majbur boʻlgan. Mourinyoning oʻzi bu kelishmovchiliklar klub ichki tuzilmasiga begona shaxslarning aralashuvi tufayli boshlanganini taʼkidlagan.
Ushbu vaziyatni esga olgan soʻnggi yillarning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri Frank Lempard Joze Mourinyo kiyim almashtirish xonasiga kirib, oʻzining ishdan boʻshatilganini shaxsan eʼlon qilgani haqidagi taʼsirli lahzani esladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu xabar futbolchilar uchun kutilmagan zarba boʻlgan va hatto professional futbolchilar ham oʻz hissiyotlarini tiya olmagan.
Lempard oʻsha paytdagi muhitni taʼriflab: Men uning kiyim almashtirish xonasiga kirib, isteʼfoga chiqarilganini aytganini yaxshi eslayman. Men bu inson mening faoliyatimga qanchalik yordam bergani, u bilan ishlashni qanchalik yaxshi koʻrganim haqida oʻylamay iloji yoʻq edi. U yerda koʻz yoshlar bor edi, vaholanki murabbiy ketganda kiyim almashtirish xonasida bunday holat odatiy hol emas, deya eʼtirof etgan.
Jon Terrining afsuslanishi va Rosenborg bilan oʻyinJamoaning soqchisi va yetakchisi boʻlgan Jon Terri ham Joze Mourinyoga boʻlgan cheksiz hurmatini yashirmadi va uning isteʼfoga chiqishiga sabab boʻlgan Chempionlar ligasi doirasidagi Rosenborg klubiga qarshi kechgan 1:1 hisobidagi durang natija uchun hanuzgacha oʻzini aybdor his qilishini bildirdi. Oʻsha oʻyinda uning xatosi tufayli gol oʻtkazib yuborilgani murabbiyning taqdirini hal qilgan boʻlishi mumkinligini taʼkidladi.
Terri oʻz hissiyotlarini yashirmasdan quyidagilarni bayon qildi: Men u uchun tobut ichida ham maydondan chiqib ketishga tayyor edim. Siz koʻrishingiz mumkinki, yetuk erkaklar yuzlaridan yosh oqib, nima boʻlayotganini tushunmay turgandi. Hatto hozir ham men buni oʻz aybim deb oʻylayman. Agar oʻsha oʻyinda xato qilmaganimda, u yana bir necha yil qolgan boʻlarmidi? Kim biladi deysiz? Bularning barchasi qanday tugagani afsuslanarli.
Rahbariyat va murabbiy orasidagi masofaHujjatli filmda Joze Mourinyoning oʻzi ham klubdagi ichki dinamika qanday buzilganiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, dastlab Roman Abramovich bilan oʻrtadagi munosabatlar professional darajada va tor doirada boʻlgan. Biroq vaqt oʻtishi bilan bu uchburchakka begona agentlar, sobiq futbolchilar va boshqa manfaatdor shaxslar aralasha boshlagan.
Mourinyo bu holat jamoaning ichki muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatgani va muvaffaqiyatlar poydevoriga putur yetkazganini taʼkidlagan. Chelsi muxlislari uchun hamon oʻsha davr klub tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri sifatida eslanadi, Lempard va Terrining bu eʼtiroflari esa jamoa va murabbiy oʻrtasidagi rishtalar qanchalik mustahkam boʻlganini yana bir bor tasdiqladi.
…