Kamchatka ommaviy ravishda internet aloqasidan uzilmoqda
Kamchatka o'lkasi 12-avgustga o'tar kechasi boshlanadigan ta'mirlash ishlari sabab bir necha kun global internet tarmog'idan uzilib qoladi. Levashov burunidagi suv osti tola-optik aloqa liniyasini tiklash ishlari ob-havo qulay bo'lsa, to'rt kungacha davom etishi mumkin. Ta'mirlash jarayonida kabelning yangi qismi o'rnatilib, yer ostiga chuqurroq ko'miladi va ikkita ulash muftasi montaj qilinadi.
Kamchatka oʻlkasi 12-avgustga oʻtar kechasi internet tarmogʻida yirik uzilishlarga duch keladi va bir necha kun davomida global tarmoqqa chiqish imkoniyatsiz qoladi. «Kommersant» nashrining xabar berishicha, bu holat mintaqani tashqi dunyo bilan bogʻlovchi asosiy tarmoqlardagi taʼmirlash ishlari bilan bevosita bogʻliq boʻlib, aholi mobil internet, messenjerlar hamda ijtimoiy tarmoqlardan foydalana olmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mintaqaviy hokimiyat organlarining maʼlumotiga koʻra, Levashov burunidagi suv osti tola-optik aloqa liniyasida rejalashtirilgan tiklash ishlari ob-havo sharoiti qulay kelgan taqdirda ham toʻrt kungacha vaqt olishi mumkin. Ushbu muddat davomida fuqarolar nafaqat uy internetidan, balki mobil aloqa operatorlarining tarmoq xizmatlaridan ham foydalana olmay qoladilar.
Aloqa liniyasining shikastlanish sabablari va taʼmirlash jarayoniMutaxassislarning tushuntirishicha, taʼmirlash zarurati qirgʻoq chizigʻining yemirilishi natijasida yuzaga kelgan. Kabel quruqlikka chiqadigan hududni suv jadal ravishda yuvib ketayotgani sababli liniyaning shikastlanish xavfi keskin ortgan. Shu bois «Rostelekom» mutaxassislari, jumladan, malakali gʻavvoslar zudlik bilan ishga kirishishadi.
Taʼmirlash ishlari doirasida mutaxassislar kabelning yangi qismini oʻrnatishlari, uni yer ostiga chuqurroq koʻmishlari hamda ikkita ulash muftasini montaj qilishlari lozim. Biroq barcha belgilangan muddatlar va bajariladigan amaliyotlarning qanchalik tez yakunlanishi bevosita ob-havo sharoitlariga bogʻliq boʻlib qolmoqda.
Infratuzilmaning ishlash tartibi va muqobil choralarTarmoqdagi global uzilishlar davrida hudud vaqtincha sunʼiy yoʻldosh resursiga oʻtkaziladi. Bu esa aloqaning ayrim turlarini saqlab qolish imkonini beradi: aholi uchun oddiy ovozli qoʻngʻiroqlar va SMS xabarlar, shuningdek, 21 ta telekanal teleradiotelevideniyesi toʻliq quvvat bilan ishlashda davom etadi.
Shuningdek, banklar, bankomatlar, yoqilgʻi quyish shoxobchalari hamda yirik savdo markazlarining faoliyati izchil saqlanib qoladi. Tarmoqli savdo nuqtalarida naqd pulsiz toʻlovlar, kichik doʻkonlarda naqd pul hisob-kitoblari va transportda yoʻl haqini toʻlash tizimlari oʻz faoliyatini toʻxtatmaydi. Bundan tashqari, koʻp funksiyali markazlar (MIF) hamda tibbiyot muassasalari odatdagi tartibda xizmat koʻrsatishni davom ettiradi.
…