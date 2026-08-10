Kamchatka ommaviy ravishda internet aloqasidan uzilmoqda

·61·Texno
Kamchatka ommaviy ravishda internet aloqasidan uzilmoqda
Qisqacha

Kamchatka o'lkasi 12-avgustga o'tar kechasi boshlanadigan ta'mirlash ishlari sabab bir necha kun global internet tarmog'idan uzilib qoladi. Levashov burunidagi suv osti tola-optik aloqa liniyasini tiklash ishlari ob-havo qulay bo'lsa, to'rt kungacha davom etishi mumkin. Ta'mirlash jarayonida kabelning yangi qismi o'rnatilib, yer ostiga chuqurroq ko'miladi va ikkita ulash muftasi montaj qilinadi.

Kamchatka oʻlkasi 12-avgustga oʻtar kechasi internet tarmogʻida yirik uzilishlarga duch keladi va bir necha kun davomida global tarmoqqa chiqish imkoniyatsiz qoladi. «Kommersant» nashrining xabar berishicha, bu holat mintaqani tashqi dunyo bilan bogʻlovchi asosiy tarmoqlardagi taʼmirlash ishlari bilan bevosita bogʻliq boʻlib, aholi mobil internet, messenjerlar hamda ijtimoiy tarmoqlardan foydalana olmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mintaqaviy hokimiyat organlarining maʼlumotiga koʻra, Levashov burunidagi suv osti tola-optik aloqa liniyasida rejalashtirilgan tiklash ishlari ob-havo sharoiti qulay kelgan taqdirda ham toʻrt kungacha vaqt olishi mumkin. Ushbu muddat davomida fuqarolar nafaqat uy internetidan, balki mobil aloqa operatorlarining tarmoq xizmatlaridan ham foydalana olmay qoladilar.

Aloqa liniyasining shikastlanish sabablari va taʼmirlash jarayoni

Mutaxassislarning tushuntirishicha, taʼmirlash zarurati qirgʻoq chizigʻining yemirilishi natijasida yuzaga kelgan. Kabel quruqlikka chiqadigan hududni suv jadal ravishda yuvib ketayotgani sababli liniyaning shikastlanish xavfi keskin ortgan. Shu bois «Rostelekom» mutaxassislari, jumladan, malakali gʻavvoslar zudlik bilan ishga kirishishadi.

Taʼmirlash ishlari doirasida mutaxassislar kabelning yangi qismini oʻrnatishlari, uni yer ostiga chuqurroq koʻmishlari hamda ikkita ulash muftasini montaj qilishlari lozim. Biroq barcha belgilangan muddatlar va bajariladigan amaliyotlarning qanchalik tez yakunlanishi bevosita ob-havo sharoitlariga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Infratuzilmaning ishlash tartibi va muqobil choralar

Tarmoqdagi global uzilishlar davrida hudud vaqtincha sunʼiy yoʻldosh resursiga oʻtkaziladi. Bu esa aloqaning ayrim turlarini saqlab qolish imkonini beradi: aholi uchun oddiy ovozli qoʻngʻiroqlar va SMS xabarlar, shuningdek, 21 ta telekanal teleradiotelevideniyesi toʻliq quvvat bilan ishlashda davom etadi.

Shuningdek, banklar, bankomatlar, yoqilgʻi quyish shoxobchalari hamda yirik savdo markazlarining faoliyati izchil saqlanib qoladi. Tarmoqli savdo nuqtalarida naqd pulsiz toʻlovlar, kichik doʻkonlarda naqd pul hisob-kitoblari va transportda yoʻl haqini toʻlash tizimlari oʻz faoliyatini toʻxtatmaydi. Bundan tashqari, koʻp funksiyali markazlar (MIF) hamda tibbiyot muassasalari odatdagi tartibda xizmat koʻrsatishni davom ettiradi.

KamchatkaInternetAloqaRossiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi