Chelsi Osiyo turida: Maykundagi janjal va Xabi Alonso aralashuvi

·69·Sport
Chelsi Osiyo turida: Maykundagi janjal va Xabi Alonso aralashuvi
Qisqacha

Chelsi va Johor Darul Ta'zim o'rtasidagi 3:3 hisobida yakunlangan o'yinda Antonio Glauderning Liam Delapga nisbatan qo'pol harakatidan so'ng jamoalar murabbiylar shtabi o'rtasida janjal yuz berdi. Chelsining yangi standart vaziyatlar bo'yicha murabbiyi Ostin MakFi raqiblar o'rindig'i tomon borib, haqoratli so'zlar ishlatgani uchun uni jilovlashga to'g'ri keldi.

Londonning Chelsi klubining mavsumoldi Osiyo boʻylab tashkillashtirilgan safari kutilmagan ixtiloflar va keskin vaziyatlarga boy boʻldi. Malayziyada oʻtgan Johor Darul Ta'zim jamoasiga qarshi bahsda tomonlar 3:3 hisobidagi durang qayd etgan boʻlsada, oʻyin maydonidagi dramatik vaziyatlar va hakamlik qarorlari asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuv davomida yangi murabbiylar shtabi aʼzolari va raqib jamoa vakillari oʻrtasida qizgʻin janjal kelib chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, mojaro oʻyinning soatlik vaqti oʻtib borayotgan bir paytda yuzaga kelgan. Johor Darul Ta'zim himoyachisi Antonio Glauder Chelsi hujumchisi Liam Delapga nisbatan qoʻpol ravishda orqa tomonidan tashlanib, xavfli harakat sodir etgan. Eslatib oʻtamiz, Delap ushbu uchrashuvda avvalroq ikkita penaltini muvaffaqiyatli amalga oshirib ulgurgan edi. Ushbu xavfli falta klubning yangi standart vaziyatlar boʻyicha murabbiyi Ostin MakFi qattiq norozilik bildirgan.

Aston Villa klubidan yaqinda taklif etilgan shotlandiyalik mutaxassis zudlik bilan raqiblar oʻrindigʻi tomon yoʻl olib, qarshilar bilan yuzma-yuz janjallashib ketgan. Video-lavhalarga tayanib xabar qilinishicha, Chelsi murabbiyi raqib shtabiga qarab haqoratli soʻzlar ishlatgan va uni jilovlashga toʻgʻri kelgan. Vahima va asabiylashishlar oʻyin yakuniga yetgach ham tinmagan, chunki maydon egalari va hakamlar oʻyin reglamentini buzgani jamoada norozilik uygʻotgan.

Shartnoma va tashkiliy mojarolar

Aslida reglament boʻyicha durang bilan yakunlangan bahsdan soʻng penaltilar seriyasi oʻtkazilishi belgilangan edi. Biroq hakamlar va mahalliy tashkilotchilar kutilmaganda mazkur post-match penaltilar seriyasini bekor qilishgan. Natijada Malayziya jamoasining maydonni tark etishiga ruxsat berilgani Chelsi klubining birinchi jamoa operatsiyalari rahbari Kevin Kampelloni qattiq gʻazablantirgan. Kampello rasmiylar bilan qizgʻin bahsga kirishib, bu holat shartnomada aniq yozilganini qatʼiy taʼkidlagan.

Mazkur oʻzgarishlar va shtabdagi kadrlar yangilanishi bosh murabbiy Xabi Alonso olib borayotgan keng koʻlamli islohotlar doirasida amalga oshirilmoqda. Ispaniyalik mutaxassis Bayer Leverkusen klubida tarixiy muvaffaqiyatlarga erishgan oʻzining qatʼiy va puxta talablarini Chelsi jamoasida ham joriy etishga intilmoqda. Xabarga koʻra, Alonso oʻz vaqtida Unai Emery qoʻshinisida Aston Villa klubining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida muhim rol oʻynagan mutaxassislarni oʻziga yordamchi qilib olib kelmoqda.

Oldinda Fulhemga qarshi oʻyin

Mutaxassislarning fikricha, Alonso shunday tajribali kadrlar orqali Chelsi jamoasining soʻnggi mavsumlardagi oʻrta oʻrinlarni egallashiga sabab boʻlgan taktik kamchiliklarni, ayniqsa standart vaziyatlardagi muammolarni bartaraf etishni maqsad qilgan. Osiyo safari oʻz nihoyasiga yetgach, London klubi Stamford Bridge stadioniga qaytib, taktik rejalarni yakuniy bosqichga olib chiqadi.

Rasmiy mavsum oʻyinlari esa tez orada start oladi. Chelsi jamoasi 24-avgust kuni oʻzining asosiy raqiblaridan biri hisoblangan Gʻarbiy Londonning Fulhem jamoasi mehmoni boʻladi. Malayziyadagi himoyadagi xatolar va maydon chetidagi asabiylashishlardan soʻng, bosh murabbiy Xabi Alonso Craven Cottage stadionida ancha intizomli va muvozanatli oʻyin koʻrsatilishini talab qilishi aniq.

ChelseaXabi AlonsoPremier LeagueFutbolAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)