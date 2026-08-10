Chelsi Osiyo turida: Maykundagi janjal va Xabi Alonso aralashuvi
Chelsi va Johor Darul Ta'zim o'rtasidagi 3:3 hisobida yakunlangan o'yinda Antonio Glauderning Liam Delapga nisbatan qo'pol harakatidan so'ng jamoalar murabbiylar shtabi o'rtasida janjal yuz berdi. Chelsining yangi standart vaziyatlar bo'yicha murabbiyi Ostin MakFi raqiblar o'rindig'i tomon borib, haqoratli so'zlar ishlatgani uchun uni jilovlashga to'g'ri keldi.
Londonning Chelsi klubining mavsumoldi Osiyo boʻylab tashkillashtirilgan safari kutilmagan ixtiloflar va keskin vaziyatlarga boy boʻldi. Malayziyada oʻtgan Johor Darul Ta'zim jamoasiga qarshi bahsda tomonlar 3:3 hisobidagi durang qayd etgan boʻlsada, oʻyin maydonidagi dramatik vaziyatlar va hakamlik qarorlari asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuv davomida yangi murabbiylar shtabi aʼzolari va raqib jamoa vakillari oʻrtasida qizgʻin janjal kelib chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, mojaro oʻyinning soatlik vaqti oʻtib borayotgan bir paytda yuzaga kelgan. Johor Darul Ta'zim himoyachisi Antonio Glauder Chelsi hujumchisi Liam Delapga nisbatan qoʻpol ravishda orqa tomonidan tashlanib, xavfli harakat sodir etgan. Eslatib oʻtamiz, Delap ushbu uchrashuvda avvalroq ikkita penaltini muvaffaqiyatli amalga oshirib ulgurgan edi. Ushbu xavfli falta klubning yangi standart vaziyatlar boʻyicha murabbiyi Ostin MakFi qattiq norozilik bildirgan.
Aston Villa klubidan yaqinda taklif etilgan shotlandiyalik mutaxassis zudlik bilan raqiblar oʻrindigʻi tomon yoʻl olib, qarshilar bilan yuzma-yuz janjallashib ketgan. Video-lavhalarga tayanib xabar qilinishicha, Chelsi murabbiyi raqib shtabiga qarab haqoratli soʻzlar ishlatgan va uni jilovlashga toʻgʻri kelgan. Vahima va asabiylashishlar oʻyin yakuniga yetgach ham tinmagan, chunki maydon egalari va hakamlar oʻyin reglamentini buzgani jamoada norozilik uygʻotgan.
Shartnoma va tashkiliy mojarolarAslida reglament boʻyicha durang bilan yakunlangan bahsdan soʻng penaltilar seriyasi oʻtkazilishi belgilangan edi. Biroq hakamlar va mahalliy tashkilotchilar kutilmaganda mazkur post-match penaltilar seriyasini bekor qilishgan. Natijada Malayziya jamoasining maydonni tark etishiga ruxsat berilgani Chelsi klubining birinchi jamoa operatsiyalari rahbari Kevin Kampelloni qattiq gʻazablantirgan. Kampello rasmiylar bilan qizgʻin bahsga kirishib, bu holat shartnomada aniq yozilganini qatʼiy taʼkidlagan.
Mazkur oʻzgarishlar va shtabdagi kadrlar yangilanishi bosh murabbiy Xabi Alonso olib borayotgan keng koʻlamli islohotlar doirasida amalga oshirilmoqda. Ispaniyalik mutaxassis Bayer Leverkusen klubida tarixiy muvaffaqiyatlarga erishgan oʻzining qatʼiy va puxta talablarini Chelsi jamoasida ham joriy etishga intilmoqda. Xabarga koʻra, Alonso oʻz vaqtida Unai Emery qoʻshinisida Aston Villa klubining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida muhim rol oʻynagan mutaxassislarni oʻziga yordamchi qilib olib kelmoqda.
Oldinda Fulhemga qarshi oʻyinMutaxassislarning fikricha, Alonso shunday tajribali kadrlar orqali Chelsi jamoasining soʻnggi mavsumlardagi oʻrta oʻrinlarni egallashiga sabab boʻlgan taktik kamchiliklarni, ayniqsa standart vaziyatlardagi muammolarni bartaraf etishni maqsad qilgan. Osiyo safari oʻz nihoyasiga yetgach, London klubi Stamford Bridge stadioniga qaytib, taktik rejalarni yakuniy bosqichga olib chiqadi.
Rasmiy mavsum oʻyinlari esa tez orada start oladi. Chelsi jamoasi 24-avgust kuni oʻzining asosiy raqiblaridan biri hisoblangan Gʻarbiy Londonning Fulhem jamoasi mehmoni boʻladi. Malayziyadagi himoyadagi xatolar va maydon chetidagi asabiylashishlardan soʻng, bosh murabbiy Xabi Alonso Craven Cottage stadionida ancha intizomli va muvozanatli oʻyin koʻrsatilishini talab qilishi aniq.
…