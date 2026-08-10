Viktor Gyokeres Manchester Siti bilan oʻyin shunchaki oʻrtoqlik uchrashuvi emasligini aytdi
Viktor Gyokeres Manchester Siti bilan bo'lajak Superkubok uchrashuvini oddiy o'rtoqlik o'yini deb hisoblamasligini va Arsenal faqat g'alaba uchun maydonga tushishini aytdi. U mavsum boshlanishidan oldin kubok yutish jamoaga qo'shimcha ishonch berishini ta'kidladi.
Angliyaning Arsenal klubi hujumchisi Viktor Gyokeres boʻlajak Superkubok uchrashuvini shunchaki mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyini deb hisoblamasligini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, shvetsiyalik futbolchi Manchester Siti jamoasiga qarshi bahsda faqat gʻalaba uchun maydonga chiqishlarini va raqibga oʻzining jiddiy niyatlarini namoyish etishini bildirdi. Mazkur qarama-qarshilik yangi mavsum oldidan jamoalar uchun ilk muhim sinov boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Anʼanaga koʻra mavsum ochilishi deb ataladigan ushbu uchrashuv koʻpchilik tomonidan ahamiyatsiz bahs sifatida baholansa-da, Mikel Arteta shogirdlarida gʻalaba qozonish uchun ishtiyoq juda baland. Viktor Gyokeresning soʻzlariga koʻra, jamoa bu oʻyinni jiddiy qabul qilmoqda va mavsum boshlanishidan oldin kubok yutish muhim ahamiyatga ega. U ilk sovrin oʻyinchilarga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashini alohida taʼkidladi.
Kardif shahridagi kutilmagan manzil va tarkibdagi oʻzgarishlarFutbol assotsiatsiyasining tasdiqlashicha, 2026-yilgi Superkubok bahsi Uembli stadionidagi konsert tadbirlari tufayli Kardif shahridagi Principality stadionida boʻlib oʻtadi. Ushbu muhim oʻyin oldidan Arsenal oʻz safiga Nyukasl Yunayted klubidan 75 million funt sterling evaziga kelib qoʻshilgan Bruno Gimaraes bilan kuchaydi. Hujumchi yangi jamoadoshi haqida ijobiy fikr bildirib, uning sifatli oʻyini va energiyasi jamoaga katta foyda keltirishini qayd etdi.
Biroq, londonliklar hujum chizigʻidagi imkoniyatlaridan tashqari, himoyadagi baʼzi muammolarni ham hal etishi lozim. Mavsumoldi oʻyinlarida Arsenal oxirgi ikki uchrashuvning har birida oʻz darvozasidan uchtadan toʻp oʻtkazib yubordi. Xususan, Borussiya Dortmund jamoasiga qarshi kechgan va 2:3 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlangan bahs himoyadagi kamchiliklarni koʻrsatib berdi.
Himoyadagi xatolar va yangi mavsum oldidagi ishtiyoqGyokeres Dortmund klubiga qarshi oʻyindan soʻng raqibning harakatlari himoyani sinovdan oʻtkazganini tan oldi. Borussiya maydonda shaxsiy nazoratga tayanib, hujumlarni faol uyushtirgani va himoya ortiga yugurishlar qilgani jamoaga yaxshi saboq boʻlgan. Ayniqsa, standart vaziyatlar va burchak toʻplaridan oʻtkazib yuborilgan gollar ustida jiddiy ishlash talab etiladi.
Shunga qaramay, jamoa ichidagi muhit va gʻalaba qozonishga boʻlgan chanqoqlik yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Mikel Artetaning koʻzlarida yangi mavsum oldidan oʻsha olovli ishtiyoqni koʻrayotganini soʻraganlarga hujumchi qisqa va loʻnda qilib yanada kuchliroq ishtiyoq borligini aytdi. Arsenal jamoasi oʻzining chempionlik maqomini munosib himoya qilishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
…