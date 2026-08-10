Viktor Gyokeres Manchester Siti bilan oʻyin shunchaki oʻrtoqlik uchrashuvi emasligini aytdi

·54·Sport
Viktor Gyokeres Manchester Siti bilan oʻyin shunchaki oʻrtoqlik uchrashuvi emasligini aytdi
Qisqacha

Viktor Gyokeres Manchester Siti bilan bo'lajak Superkubok uchrashuvini oddiy o'rtoqlik o'yini deb hisoblamasligini va Arsenal faqat g'alaba uchun maydonga tushishini aytdi. U mavsum boshlanishidan oldin kubok yutish jamoaga qo'shimcha ishonch berishini ta'kidladi.

Angliyaning Arsenal klubi hujumchisi Viktor Gyokeres boʻlajak Superkubok uchrashuvini shunchaki mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyini deb hisoblamasligini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, shvetsiyalik futbolchi Manchester Siti jamoasiga qarshi bahsda faqat gʻalaba uchun maydonga chiqishlarini va raqibga oʻzining jiddiy niyatlarini namoyish etishini bildirdi. Mazkur qarama-qarshilik yangi mavsum oldidan jamoalar uchun ilk muhim sinov boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Anʼanaga koʻra mavsum ochilishi deb ataladigan ushbu uchrashuv koʻpchilik tomonidan ahamiyatsiz bahs sifatida baholansa-da, Mikel Arteta shogirdlarida gʻalaba qozonish uchun ishtiyoq juda baland. Viktor Gyokeresning soʻzlariga koʻra, jamoa bu oʻyinni jiddiy qabul qilmoqda va mavsum boshlanishidan oldin kubok yutish muhim ahamiyatga ega. U ilk sovrin oʻyinchilarga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashini alohida taʼkidladi.

Kardif shahridagi kutilmagan manzil va tarkibdagi oʻzgarishlar

Futbol assotsiatsiyasining tasdiqlashicha, 2026-yilgi Superkubok bahsi Uembli stadionidagi konsert tadbirlari tufayli Kardif shahridagi Principality stadionida boʻlib oʻtadi. Ushbu muhim oʻyin oldidan Arsenal oʻz safiga Nyukasl Yunayted klubidan 75 million funt sterling evaziga kelib qoʻshilgan Bruno Gimaraes bilan kuchaydi. Hujumchi yangi jamoadoshi haqida ijobiy fikr bildirib, uning sifatli oʻyini va energiyasi jamoaga katta foyda keltirishini qayd etdi.

Biroq, londonliklar hujum chizigʻidagi imkoniyatlaridan tashqari, himoyadagi baʼzi muammolarni ham hal etishi lozim. Mavsumoldi oʻyinlarida Arsenal oxirgi ikki uchrashuvning har birida oʻz darvozasidan uchtadan toʻp oʻtkazib yubordi. Xususan, Borussiya Dortmund jamoasiga qarshi kechgan va 2:3 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlangan bahs himoyadagi kamchiliklarni koʻrsatib berdi.

Himoyadagi xatolar va yangi mavsum oldidagi ishtiyoq

Gyokeres Dortmund klubiga qarshi oʻyindan soʻng raqibning harakatlari himoyani sinovdan oʻtkazganini tan oldi. Borussiya maydonda shaxsiy nazoratga tayanib, hujumlarni faol uyushtirgani va himoya ortiga yugurishlar qilgani jamoaga yaxshi saboq boʻlgan. Ayniqsa, standart vaziyatlar va burchak toʻplaridan oʻtkazib yuborilgan gollar ustida jiddiy ishlash talab etiladi.

Shunga qaramay, jamoa ichidagi muhit va gʻalaba qozonishga boʻlgan chanqoqlik yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Mikel Artetaning koʻzlarida yangi mavsum oldidan oʻsha olovli ishtiyoqni koʻrayotganini soʻraganlarga hujumchi qisqa va loʻnda qilib yanada kuchliroq ishtiyoq borligini aytdi. Arsenal jamoasi oʻzining chempionlik maqomini munosib himoya qilishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

ArsenalManchester SitiViktor GyokeresSuperkubokAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)