Chelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqda
Londonning Chelsi klubi oʻzining markaziy yarim himoyachisi Enzo Fernandez borasida keskin qarorga keldi. Argentinalik jahon chempioniga boʻlayotgan qiziqishlar fonida "aristokratlar" futbolchi uchun astronomik narx belgilashdi. Bu qadam nafaqat klubning moliyaviy manfaatlarini himoya qilish, balki tarkibdagi yetakchi oʻyinchini osonlikcha qoʻyib yubormaslik istagi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Chelsi rahbariyati Enzo Fernandezni 120 million funt sterlingdan (taxminan 158 million dollar) kamiga sotmoqchi emas. Londonliklar oʻz vaqtida futbolchini rekord summaga sotib olganliklarini inobatga olib, ushbu investitsiyani toʻliq qoplashni maqsad qilgan. Qolaversa, futbolchining klub bilan 2032-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi borligi Chelsi uchun muzokaralarda ustunlik taqdim etmoqda.
Joze Mourinyo va Real Madridning yangi strategiyasiMadridning Real Madrid klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo ayni damda jamoa tarkibini tubdan isloh qilish bilan band. Portugaliyalik mutaxassis yosh iqtidorlarni tarbiyalashdan koʻra, allaqachon shakllangan va gʻalaba qozonishga tayyor yulduzlarni yigʻishga eʼtibor qaratmoqda. Enzo Fernandez aynan Mourinyoning ushbu yangi loyihasidagi markaziy figuralardan biri boʻlishi kutilmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Madridda oʻtkazilgan maxfiy uchrashuvda Joze Mourinyo klub mutasaddilari va taniqli agent Jorge Mendes bilan transfer rejalarini muhokama qilgan. Murabbiyga tarkibni shakllantirishda keng vakolatlar berilgani aytilmoqda, bu esa Real Madrid uchun xos boʻlmagan holatdir. Mourinyo hozirning oʻzida jamoaga Marc Cucurella, Ibrahima Konate va Bernardo Silva kabi nomdor futbolchilarni jalb qilib ulgurdi.
Enzo Fernandezning oʻzi ham Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtishga qarshi emasligi aytilmoqda. Argentinalik futbolchi Chelsi tarkibida oʻzini toʻlaqonli koʻrsata olmayotgan boʻlishi mumkin, biroq uning jahon chempionatidagi yorqin oʻyini va maydonni koʻrish qobiliyati Mourinyoda katta qiziqish uygʻotgan. Agar transfer amalga oshsa, bu Madrid klubi tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi.
Bernardo Silvaning Manchester Siti klubidan transfer qilinishi Madrid markazini sezilarli darajada kuchaytirdi. Endilikda portugaliyalik murabbiy Enzo Fernandezni ham ushbu tizimga qoʻshib, Yevropa futbolida gegemonlikni qaytarishni koʻzlamoqda. Chelsi qoʻygan 120 million funtlik talab Real Madrid uchun jiddiy sinov boʻladi, biroq "qirollik klubi"ning moliyaviy imkoniyatlari bu kabi bitimlarni amalga oshirishga qodir.
…