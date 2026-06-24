Chelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqda

·184·Sport
Chelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqda

Londonning Chelsi klubi oʻzining markaziy yarim himoyachisi Enzo Fernandez borasida keskin qarorga keldi. Argentinalik jahon chempioniga boʻlayotgan qiziqishlar fonida "aristokratlar" futbolchi uchun astronomik narx belgilashdi. Bu qadam nafaqat klubning moliyaviy manfaatlarini himoya qilish, balki tarkibdagi yetakchi oʻyinchini osonlikcha qoʻyib yubormaslik istagi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Chelsi rahbariyati Enzo Fernandezni 120 million funt sterlingdan (taxminan 158 million dollar) kamiga sotmoqchi emas. Londonliklar oʻz vaqtida futbolchini rekord summaga sotib olganliklarini inobatga olib, ushbu investitsiyani toʻliq qoplashni maqsad qilgan. Qolaversa, futbolchining klub bilan 2032-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi borligi Chelsi uchun muzokaralarda ustunlik taqdim etmoqda.

Joze Mourinyo va Real Madridning yangi strategiyasi

Madridning Real Madrid klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo ayni damda jamoa tarkibini tubdan isloh qilish bilan band. Portugaliyalik mutaxassis yosh iqtidorlarni tarbiyalashdan koʻra, allaqachon shakllangan va gʻalaba qozonishga tayyor yulduzlarni yigʻishga eʼtibor qaratmoqda. Enzo Fernandez aynan Mourinyoning ushbu yangi loyihasidagi markaziy figuralardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Madridda oʻtkazilgan maxfiy uchrashuvda Joze Mourinyo klub mutasaddilari va taniqli agent Jorge Mendes bilan transfer rejalarini muhokama qilgan. Murabbiyga tarkibni shakllantirishda keng vakolatlar berilgani aytilmoqda, bu esa Real Madrid uchun xos boʻlmagan holatdir. Mourinyo hozirning oʻzida jamoaga Marc Cucurella, Ibrahima Konate va Bernardo Silva kabi nomdor futbolchilarni jalb qilib ulgurdi.

Enzo Fernandezning oʻzi ham Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtishga qarshi emasligi aytilmoqda. Argentinalik futbolchi Chelsi tarkibida oʻzini toʻlaqonli koʻrsata olmayotgan boʻlishi mumkin, biroq uning jahon chempionatidagi yorqin oʻyini va maydonni koʻrish qobiliyati Mourinyoda katta qiziqish uygʻotgan. Agar transfer amalga oshsa, bu Madrid klubi tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi.

Bernardo Silvaning Manchester Siti klubidan transfer qilinishi Madrid markazini sezilarli darajada kuchaytirdi. Endilikda portugaliyalik murabbiy Enzo Fernandezni ham ushbu tizimga qoʻshib, Yevropa futbolida gegemonlikni qaytarishni koʻzlamoqda. Chelsi qoʻygan 120 million funtlik talab Real Madrid uchun jiddiy sinov boʻladi, biroq "qirollik klubi"ning moliyaviy imkoniyatlari bu kabi bitimlarni amalga oshirishga qodir.

Real MadridChelsiEnzo FernandezJoze MourinyoFutbol Transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladiJud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladiBugun, 01:36Manchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqdaBugun, 01:18Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?Bugun, 01:09Krishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandiKrishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandiBugun, 00:25Krishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiBugun, 00:22O‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarO‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarBugun, 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...