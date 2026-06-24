Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Cristiano Ronaldo 2026 yilgi Jahon chempionati doirasida O‘zbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan bahsdan keyin o‘z taassurotlari bilan ulashdi. Portugaliyalik yulduz jamoasining yirik hisobdagi g‘alabasi va shaxsiy rekordi haqida fikr bildirdi.
5:0 hisobida yakunlangan uchrashuvda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Ronaldu jamoaviy natija shaxsiy yutuqlardan ustun ekanini ta’kidladi.
— Men juda xursandman. Biroq men uchun eng muhim jihat — bu jamoamizning mehnati va maydonda namoyish etgan o‘yinidir. Biz yaxshi harakat qildik va o‘z darajamizni yanada oshira oldik. Albatta, rekordlar insonga quvonch bag‘ishlaydi, ammo mening asosiy maqsadim milliy terma jamoaga maqsadlariga erishishda yordam berish hisoblanadi, — dedi hujumchi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…