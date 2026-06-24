Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?

·57·Sport
Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?

Cristiano Ronaldo 2026 yilgi Jahon chempionati doirasida O‘zbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan bahsdan keyin o‘z taassurotlari bilan ulashdi. Portugaliyalik yulduz jamoasining yirik hisobdagi g‘alabasi va shaxsiy rekordi haqida fikr bildirdi.

5:0 hisobida yakunlangan uchrashuvda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Ronaldu jamoaviy natija shaxsiy yutuqlardan ustun ekanini ta’kidladi.

— Men juda xursandman. Biroq men uchun eng muhim jihat — bu jamoamizning mehnati va maydonda namoyish etgan o‘yinidir. Biz yaxshi harakat qildik va o‘z darajamizni yanada oshira oldik. Albatta, rekordlar insonga quvonch bag‘ishlaydi, ammo mening asosiy maqsadim milliy terma jamoaga maqsadlariga erishishda yordam berish hisoblanadi, — dedi hujumchi.

Cristiano RonaldoO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladiJud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladiBugun, 01:36Manchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqdaBugun, 01:18Chelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 00:34Krishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandiKrishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandiBugun, 00:25Krishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiBugun, 00:22O‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarO‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarBugun, 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...