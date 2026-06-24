Rio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildi

·0·Sport
Rio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildi

Angliya milliy jamoasi va «Manchester Yunayted» klubining sobiq himoyachisi Rio Ferdinand Krishtianu Ronalduning JCH-2026 guruh bosqichida O‘zbekistonga qarshi ko‘rsatgan o‘yiniga munosabat bildirdi.

Portugaliya milliy jamoasi uchrashuvda 5:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi. 41 yoshli Ronaldu esa ikki marta O‘zbekiston darvozasini ishg‘ol qilib, dubl muallifiga aylandi.

Ferdinand sobiq jamoadoshining navbatdagi yuqori saviyadagi o‘yinini alohida e’tirof etdi. Uning fikricha, Ronaldu o‘ziga bildirilayotgan tanqidlarga maydondagi harakati va gollari bilan javob qaytardi.

«U buni uddaladi. Krishtianu hammani jim bo‘lishga majbur qildi. Yana bir mundial, yana Ronalduning yangi gollari», — deb yozdi Rio Ferdinand ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.

Ronalduning dubl qayd etishi Portugaliyaning yirik g‘alabasida muhim o‘rin tutdi. Tajribali hujumchi yoshiga qaramay, jahon chempionatida ham yuqori natijadorligini davom ettirmoqda.

Ikkinchi tur yakunlariga ko‘ra, Portugaliya milliy jamoasi to‘rt ochko bilan guruhda ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.

Guruh bosqichining so‘nggi turida Portugaliya 28 iyun kuni Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

O‘zbekiston milliy jamoasi esa shu kuni Kongo Demokratik Respublikasi bilan bellashadi. Ushbu uchrashuvda «Oq bo‘rilar» guruhda uchinchi o‘rinni egallash va mundialdagi ilk ijobiy natijasini qayd etish uchun kurashadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdiAbduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdiBugun, 09:53Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»Bugun, 09:46Kolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiKolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiBugun, 09:03Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Bugun, 03:37Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiAngliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiBugun, 03:11Real Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydiReal Madrid Niko Paz transferi orqali 50 million yevro foyda koʻra olmaydiBugun, 03:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...