Krishtianu Ronaldu: Odamlar meni unutmasligi uchun qaytdim

·1·Sport
Krishtianu Ronaldu: Odamlar meni unutmasligi uchun qaytdim

Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 «K» guruhi ikkinchi turida O‘zbekistonga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan keyin aytgan gaplariga izoh berdi.

Portugaliya 5:0 hisobida g‘alaba qozongan bahsda 41 yoshli forvard ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining yirik hisobdagi muvaffaqiyatiga katta hissa qo‘shdi.

Uchrashuvdan keyin Ronaldu qisqa, ammo ishonchli tarzda: «Men qaytdim», — degan edi.

Futbolchining ushbu so‘zlari muxlislar va mutaxassislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Keyinroq u nima uchun bunday deganini izohlab berdi.

«Odamlar unutmasligi uchun», — deya Ronalduning so‘zlarini keltirdi taniqli insayder Fabritsio Romano.

Portugaliyalik yulduz O‘zbekistonga qarshi dubl orqali jahon chempionatlaridagi yuqori natijadorligini yana bir bor namoyish qildi. U yoshiga qaramay, milliy jamoaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Ronalduning «Men qaytdim» degan bayonoti uning tanqidchilarga maydondagi o‘yini va gollari bilan javob qaytargani sifatida qabul qilindi.

Ikkinchi turdan keyin Portugaliya milliy jamoasi to‘rt ochko bilan «K» guruhida ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.

Guruh bosqichining so‘nggi turida Portugaliya 28 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi.

O‘zbekiston milliy jamoasi esa shu kuni Kongo Demokratik Respublikasi bilan uchinchi o‘rin uchun kurashadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiRio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiBugun, 10:43Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdiAbduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdiBugun, 09:53Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»Bugun, 09:46Kolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiKolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiBugun, 09:03Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Bugun, 03:37Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiAngliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiBugun, 03:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...