Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?

·0·Sport
Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?

Madridning «Real» klubi tepasiga qaytgan «Maxsus» — Joze Mourino yangi mavsum uchun o‘z rejalarini pishitib qo‘ydi. The Athletic nashri tarqatgan ishonchli xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis 2026/27 yilgi mavsumda jamoaning taktik qiyofasini tubdan o‘zgartirmoqchi.

Yangi ustuvor tizim: 4-2-3-1

Mourino yangi mavsumda «Qirollik klubi»ni asosan 4-2-3-1 taktik sxemasida maydonga tushirishni rejalashtirmoqda. Ushbu joylashuv jamoaning ikki bosh yulduzi o‘rtasidagi pozitsiya muammosini uzil-kesil hal qilishi kutilyapti:

  • Kilian Mbappe — markaziy hujumchi (sof 9-raqam) sifatida harakat qiladi va hujumlar markazida turadi.

  • Vinisius Junior — o‘zining eng sevimli va eng qulay pozitsiyasi bo‘lgan chap qanot vingeriga qaytadi. Bu esa braziliyalik yulduzga tezlik va driblingdan maksimal darajada foydalanish imkoniyatini beradi.

O‘tgan mavsumdan farqi nimada?

O‘tgan mavsumda madridliklar maydonda turlicha taktik sxemalarni sinab ko‘rishgan bo‘lsa-da, eng ko‘p 4-4-2 tizimining turli ko‘rinishlaridan foydalanishgan edi. Unda Mbappe va Vinisius qanotlarda emas, hujum chizig‘ida to‘g‘ridan to‘g‘ri juftlik hosil qilib o‘ynashgandi.

Taktik o‘zgarish qisqacha:

  • Eski mavsum (4-4-2): Mbappe va Vinisius — hujumdagi sheriklar.

  • Yangi mavsum (4-2-3-1): Mbappe — markazda, Vinisius — chap qanotda.

«Maxsus»ning Madriddagi bosh missiyasi

Eslatib o‘tamiz, Joze Mourino shu yilning iyun oyi boshida «Real Madrid» bosh murabbiyi etib tayinlandi. Portugaliyalik mutaxassis klub bilan 2029 yilning yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekkan.

Uning oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa aniq — «Real»ni Ispaniya va Yevropa futbolida yana mutlaq yetakchi pozitsiyaga qaytarish. Mourinoning ushbu yangi taktik yurishlari Madridga qay darajada sovrinlar olib kelishini tez orada boshlanadigan yangi mavsumda ko‘rib olamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiNeymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiBugun, 18:34Kuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediKuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediBugun, 18:07G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 17:58Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiLionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiBugun, 17:54Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 17:33Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiKukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...