Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?
Madridning «Real» klubi tepasiga qaytgan «Maxsus» — Joze Mourino yangi mavsum uchun o‘z rejalarini pishitib qo‘ydi. The Athletic nashri tarqatgan ishonchli xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis 2026/27 yilgi mavsumda jamoaning taktik qiyofasini tubdan o‘zgartirmoqchi.
Yangi ustuvor tizim: 4-2-3-1
Mourino yangi mavsumda «Qirollik klubi»ni asosan 4-2-3-1 taktik sxemasida maydonga tushirishni rejalashtirmoqda. Ushbu joylashuv jamoaning ikki bosh yulduzi o‘rtasidagi pozitsiya muammosini uzil-kesil hal qilishi kutilyapti:
Kilian Mbappe — markaziy hujumchi (sof 9-raqam) sifatida harakat qiladi va hujumlar markazida turadi.
Vinisius Junior — o‘zining eng sevimli va eng qulay pozitsiyasi bo‘lgan chap qanot vingeriga qaytadi. Bu esa braziliyalik yulduzga tezlik va driblingdan maksimal darajada foydalanish imkoniyatini beradi.
O‘tgan mavsumdan farqi nimada?
O‘tgan mavsumda madridliklar maydonda turlicha taktik sxemalarni sinab ko‘rishgan bo‘lsa-da, eng ko‘p 4-4-2 tizimining turli ko‘rinishlaridan foydalanishgan edi. Unda Mbappe va Vinisius qanotlarda emas, hujum chizig‘ida to‘g‘ridan to‘g‘ri juftlik hosil qilib o‘ynashgandi.
Taktik o‘zgarish qisqacha:
Eski mavsum (4-4-2): Mbappe va Vinisius — hujumdagi sheriklar.
Yangi mavsum (4-2-3-1): Mbappe — markazda, Vinisius — chap qanotda.
«Maxsus»ning Madriddagi bosh missiyasi
Eslatib o‘tamiz, Joze Mourino shu yilning iyun oyi boshida «Real Madrid» bosh murabbiyi etib tayinlandi. Portugaliyalik mutaxassis klub bilan 2029 yilning yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekkan.
Uning oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa aniq — «Real»ni Ispaniya va Yevropa futbolida yana mutlaq yetakchi pozitsiyaga qaytarish. Mourinoning ushbu yangi taktik yurishlari Madridga qay darajada sovrinlar olib kelishini tez orada boshlanadigan yangi mavsumda ko‘rib olamiz!
…