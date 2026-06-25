Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdi

·31·Sport
Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdi

Portugaliya terma jamoasi himoyachisi Nuno Mendesh Jahon chempionati guruh bosqichida O‘zbekistonga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvda urgan chiroyli goli haqida fikr bildirdi.

Portugaliyalik futbolchi bahsning 17-daqiqasida jarima zarbasini to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga yo‘llab, hisobni o‘zgartirgan edi. Qizig‘i, o‘sha vaziyatda to‘p oldida jarima zarbalarining mohir ijrochisi Krishtianu Ronaldu ham turgandi. Ammo raqib kutmagan holda zarbani Mendesh amalga oshirdi.

Futbolchining aytishicha, bu kombinatsiya tasodifan yuzaga kelmagan. Portugaliya terma jamoasi uni mashg‘ulotlarda maxsus tayyorlagan.

«Biz buni mashg‘ulotlarda ishlab chiqqanmiz. Odatda hamma jarima zarbasini Krishtianu ijro etadi, deb o‘ylaydi. Kelajakda ham ushbu usuldan foydalanishimiz mumkin. Balki zarbani men emas, boshqa futbolchi yo‘llar, ammo bu yana ish berishi mumkin», — dedi Mendesh.

Himoyachi O‘zbekistonga qarshi o‘yinda Portugaliya futbolchilari uchrashuvning barcha daqiqalarida yuqori darajadagi diqqatni saqlab qolganini ham ta’kidladi.

«Biz juda xursandmiz. O‘yin davomida to‘liq diqqatimizni jamladik. Endi yaxshi tiklanib, keyingi bahsga tayyorgarlik ko‘rishimiz kerak. Maqsadimiz — guruhda birinchi o‘rinni egallash», — dedi u.

Nuno Mendesh terma jamoa atrofidagi tanqidlarga ham munosabat bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bosim va tanqid professional futbolning ajralmas qismi hisoblanadi.

«Tanqid futbolning bir qismi. Biz bunga ko‘nikib qolganmiz. Jamoada barcha bir-biriga yordam beradi va har qanday bosimga tayyor. Eng muhimi — murabbiy talab qilayotgan o‘yinni namoyish etish va o‘z g‘oyamizga sodiq qolish», — deya qo‘shimcha qildi Portugaliya terma jamoasi himoyachisi.

Nuno MendesCristiano RonaldoPortugaliyaO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiEntoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiBugun, 00:14Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKrishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKecha, 23:57Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Kecha, 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...