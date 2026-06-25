Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdi

·23·Sport
Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdi

2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichi ikkinchi turidan o‘rin olgan Portugaliya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv tomoshabinlar soni bo‘yicha turning eng ommaviy o‘yinlari o‘ntaligiga kirdi.

Xyuston shahridagi «NRG Stadium» arenasida o‘tkazilgan bellashuvni 68 777 nafar muxlis bevosita stadion tribunalaridan kuzatdi. Bu natija Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuviga ikkinchi turning eng ko‘p tomoshabin to‘plagan bahslari ro‘yxatida yettinchi o‘rinni olib berdi.

Ikkinchi turda eng katta auditoriya Norvegiya va Senegal terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yinda qayd etildi. Ushbu bahsni 80 663 nafar muxlis stadiondan tomosha qildi.

Shuningdek, Argentina — Avstriya uchrashuviga 70 649 nafar, Belgiya — Eron bahsiga esa 70 317 nafar tomoshabin tashrif buyurdi.

JCH-2026 ikkinchi turida eng ko‘p muxlis yig‘gan 10 ta o‘yin:

  1. Norvegiya — Senegal — 80 663 nafar

  2. Argentina — Avstriya — 70 649 nafar

  3. Belgiya — Eron — 70 317 nafar

  4. Shveysariya — Bosniya va Gersegovina — 70 026 nafar

  5. Turkiya — Paragvay — 68 827 nafar

  6. Niderlandiya — Shvetsiya — 68 777 nafar

  7. Portugaliya — O‘zbekiston — 68 777 nafar

  8. Ekvador — Kyurasao — 68 598 nafar

  9. Iordaniya — Aljir — 68 371 nafar

  10. Braziliya — Gaiti — 68 324 nafar

Eslatib o‘tamiz, Portugaliya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv yevropaliklarning 5:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan edi.

Portugaliya safida Krishtianu Ronaldu dubl qayd etdi. Nunu Mendesh va Rafael Leau ham bittadan gol urishdi. Yana bir to‘p O‘zbekiston terma jamoasi darvozaboni Abduvohid Ne’matovning avtogoli sifatida qayd etildi.

PortugaliyaO'zbekistonKrishtianu RonalduHyustonNRG Stadium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiNuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiBugun, 00:17Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiEntoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiBugun, 00:14Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKrishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKecha, 23:57Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Kecha, 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...