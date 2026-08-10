Sirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdi

·125·Jamiyat
Sirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdi
Qisqacha

Sirdaryo viloyati Xovos tumanida Shacman yuk avtomobili va Captiva to‘qnashuvi oqibatida 3 kishi voqea joyida vafot etdi. Hodisa 9 avgust kuni soat 10:30 atrofida M-34 Toshkent — Dushanbe avtomobil yo‘lining 125-kilometridagi qayrilib olish qismida sodir bo‘lgan. To‘qnashuvdan so‘ng har ikkala transport vositasida kuchli yong‘in chiqqan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida yuk va yengil avtomobil ishtirokida mudhish yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. To‘qnashuv oqibatida har ikkala transport vositasi ham yonib ketgan, 3 kishi voqea joyida vafot etgan.

Ushbu ayanchli hodisa haqida viloyat IIB Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi (YHXB) rasmiy ma’lumot berdi.

Qayrilib olish joyidagi to‘qnashuv va yong‘in

Fojia 9 avgust kuni soat 10:30 atrofida xalqaro ahamiyatga ega M-34 ToshkentDushanbe avtomobil yo‘lining 125-kilometrida joylashgan qayrilib olish qismida yuz bergan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra:

  • Shacman rusumli yuk avtomobili qayrilib olayotgan vaqtda, u bilan bir yo‘nalishda, yo‘lning chap bo‘lagi bo‘ylab harakatlanib kelayotgan Captiva yengil mashinasi unga kelib urilgan.

  • Zarb oqibatida zarbaga uchragan transport vositalarida kuchli yong‘in kelib chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda har ikkala mashina ham alanga ichida qolgani va jiddiy zararlangani aks etgan.

Halok bo‘lganlar va jinoyat ishi

Afsuski, ushbu ayanchli YTH og‘ir oqibatlarga olib keldi:

  • Captiva haydovchisi hamda unda bo‘lgan 2 nafar yo‘lovchi olgan og‘ir jarohatlari sabab voqea joyida vafot etgan.

  • Yuk mashinasi haydovchisining ahvoli haqida hozircha aniq ma’lumot berilmagan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyati IIB huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi «a» bandi (Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish odamlar o‘limiga sabab bo‘lishi) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Odamlar o‘limiga sabab bo‘lgan ushbu mudhish hodisa bo‘yicha atroflicha tergov harakatlari olib borilmoqda.

SirdaryoToshkentDushanbeCaptivaShacman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildiBugun, 20:59Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Bugun, 18:04Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiValyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiBugun, 16:01Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiQimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiBugun, 14:28Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiDenovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiBugun, 12:58Boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBoshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBugun, 12:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi