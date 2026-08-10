Sirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdi
Sirdaryo viloyati Xovos tumanida Shacman yuk avtomobili va Captiva to‘qnashuvi oqibatida 3 kishi voqea joyida vafot etdi. Hodisa 9 avgust kuni soat 10:30 atrofida M-34 Toshkent — Dushanbe avtomobil yo‘lining 125-kilometridagi qayrilib olish qismida sodir bo‘lgan. To‘qnashuvdan so‘ng har ikkala transport vositasida kuchli yong‘in chiqqan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida yuk va yengil avtomobil ishtirokida mudhish yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. To‘qnashuv oqibatida har ikkala transport vositasi ham yonib ketgan, 3 kishi voqea joyida vafot etgan.
Ushbu ayanchli hodisa haqida viloyat IIB Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi (YHXB) rasmiy ma’lumot berdi.
Qayrilib olish joyidagi to‘qnashuv va yong‘in
Fojia 9 avgust kuni soat 10:30 atrofida xalqaro ahamiyatga ega M-34 Toshkent — Dushanbe avtomobil yo‘lining 125-kilometrida joylashgan qayrilib olish qismida yuz bergan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra:
Shacman rusumli yuk avtomobili qayrilib olayotgan vaqtda, u bilan bir yo‘nalishda, yo‘lning chap bo‘lagi bo‘ylab harakatlanib kelayotgan Captiva yengil mashinasi unga kelib urilgan.
Zarb oqibatida zarbaga uchragan transport vositalarida kuchli yong‘in kelib chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda har ikkala mashina ham alanga ichida qolgani va jiddiy zararlangani aks etgan.
Halok bo‘lganlar va jinoyat ishi
Afsuski, ushbu ayanchli YTH og‘ir oqibatlarga olib keldi:
Captiva haydovchisi hamda unda bo‘lgan 2 nafar yo‘lovchi olgan og‘ir jarohatlari sabab voqea joyida vafot etgan.
Yuk mashinasi haydovchisining ahvoli haqida hozircha aniq ma’lumot berilmagan.
Hozirda mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyati IIB huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi «a» bandi (Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish odamlar o‘limiga sabab bo‘lishi) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Odamlar o‘limiga sabab bo‘lgan ushbu mudhish hodisa bo‘yicha atroflicha tergov harakatlari olib borilmoqda.
…