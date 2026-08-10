Manchester Siti Osiyo turnesini Atletiko ustidan qozonilgan gʻalaba bilan yakunladi
Manchester Siti Seulda o'tgan mavsumoldi Osiyo turnesining so'nggi uchrashuvida Atletiko Madridni 3:1 hisobida mag'lub etdi. Birinchi bo'limda 16 yoshli Xorxe Dominges gol urib, madridliklarni oldinga olib chiqqan bo'lsa, ikkinchi bo'limda Omar Marmush uch daqiqa ichida dubl qayd etdi. Hakam qo'shib bergan daqiqalarda Rayan Ait-Nuri Divin Mubamaning uzatmasidan so'ng yakuniy hisobni o'rnatdi.
Enzo Maresca boshchiligidagi Manchester Siti Seul shahrida oʻtgan mavsumoldi Osiyo turnesining soʻnggi uchrashuvida Atletiko Madrid ustidan 3:1 hisobida irodali gʻalaba qozondi. Seul Jahon kubogi stadionida kechgan bahsda ingliz klubi dastlab hisobda ortda qolgan boʻlsa-da, ikkinchi boʻlimdagi muvaffaqiyatli harakatlar evaziga vaziyatni oʻz tomoniga ogʻdirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimida madridliklar safidagi 16 yoshli futbolchi Xorxe Dominges raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Biroq tanaffusdan keyin maydonga butunlay boshgacha kayfiyatda chiqqan «shaharliklar» raqib mudofaasidagi boʻshliqlardan unumli foydalanishdi va oʻyin davomidagi ustunlikni oʻz qoʻllariga olishdi.
Omar Marmushning dubli va gʻalaba sari qadamMisrlik hujumchi Omar Marmush ikkinchi boʻlimda atigi uch daqiqa ichida ikkita gol urib, uchrashuv taqdirini hal qildi. Antoine Semenyuning uzatmalaridan keyin toʻpni raqib darvozasiga kiritgan hujumchi jamoasining hisobda oldinga chiqishini taʼminladi. Uchrashuv hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda esa Rayan Ait-Nuri Divin Mubamaning uzatmasidan soʻng nuqtani qoʻyib, yakuniy hisobni oʻrnatdi.
Klub rasmiy OAVlariga bergan intervyusida Omar Marmush oʻyin haqida fikr bildirar ekan, birinchi boʻlimdagi imkoniyatlardan foydalana olmagani va ikkinchi boʻlimda bor eʼtiborini toʻgʻri pozitsiyani egallashga qaratganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy talablari va jamoadoshlarining yordami natijasida kerakli daqiqalarda kerakli joyda boʻla olgan.
Yangi murabbiy qoʻl ostidagi moslashuv jarayoniPep Gvardiola davridan keyingi yangi bosqichga qadam qoʻygan Manchester Siti futbolchilari hozirgi kundaenzo Maresmaning taktik tizimiga moslashish ustida ishlamoqda. Marmushning taʼkidlashicha, oʻn yil davomida shakllangan tizimdan yangi talablarga oʻtish oson kechmayotgan boʻlsa-da, jamoa asta-sekin murabbiy gʻoyalarini oʻzlashtirib bormoqda va yozgi yigʻinlar juda samarali oʻtdi.
Osiyo turnesi davomida muxlislarning koʻrsatgan qoʻllab-quvvatlashi va Koreya madaniyati jamoada iliq taassurot qoldirgani qayd etildi. Shuningdek, yozgi taʼtilda oilaviy hayotida ham muhim oʻzgarishlarga erishganini bildirgan hujumchi bu holat uning ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatganini yashirmadi.
Mazkur gʻalaba orqali mavsumoldi tayyorgarliklarni koʻtarinki ruhda yakunlagan Manchester Siti endi toʻliq ravishda navbatdagi rasmiy uchrashuv — Angliya Superkubogi (Community Shield) doirasida Arsenalga qarshi kechadigan bahsga eʼtibor qaratadi.
…