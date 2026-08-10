Manchester Siti Osiyo turnesini Atletiko ustidan qozonilgan gʻalaba bilan yakunladi

·69·Sport
Manchester Siti Osiyo turnesini Atletiko ustidan qozonilgan gʻalaba bilan yakunladi
Qisqacha

Manchester Siti Seulda o'tgan mavsumoldi Osiyo turnesining so'nggi uchrashuvida Atletiko Madridni 3:1 hisobida mag'lub etdi. Birinchi bo'limda 16 yoshli Xorxe Dominges gol urib, madridliklarni oldinga olib chiqqan bo'lsa, ikkinchi bo'limda Omar Marmush uch daqiqa ichida dubl qayd etdi. Hakam qo'shib bergan daqiqalarda Rayan Ait-Nuri Divin Mubamaning uzatmasidan so'ng yakuniy hisobni o'rnatdi.

Enzo Maresca boshchiligidagi Manchester Siti Seul shahrida oʻtgan mavsumoldi Osiyo turnesining soʻnggi uchrashuvida Atletiko Madrid ustidan 3:1 hisobida irodali gʻalaba qozondi. Seul Jahon kubogi stadionida kechgan bahsda ingliz klubi dastlab hisobda ortda qolgan boʻlsa-da, ikkinchi boʻlimdagi muvaffaqiyatli harakatlar evaziga vaziyatni oʻz tomoniga ogʻdirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimida madridliklar safidagi 16 yoshli futbolchi Xorxe Dominges raqib darvozasini ishgʻol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Biroq tanaffusdan keyin maydonga butunlay boshgacha kayfiyatda chiqqan «shaharliklar» raqib mudofaasidagi boʻshliqlardan unumli foydalanishdi va oʻyin davomidagi ustunlikni oʻz qoʻllariga olishdi.

Omar Marmushning dubli va gʻalaba sari qadam

Misrlik hujumchi Omar Marmush ikkinchi boʻlimda atigi uch daqiqa ichida ikkita gol urib, uchrashuv taqdirini hal qildi. Antoine Semenyuning uzatmalaridan keyin toʻpni raqib darvozasiga kiritgan hujumchi jamoasining hisobda oldinga chiqishini taʼminladi. Uchrashuv hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda esa Rayan Ait-Nuri Divin Mubamaning uzatmasidan soʻng nuqtani qoʻyib, yakuniy hisobni oʻrnatdi.

Klub rasmiy OAVlariga bergan intervyusida Omar Marmush oʻyin haqida fikr bildirar ekan, birinchi boʻlimdagi imkoniyatlardan foydalana olmagani va ikkinchi boʻlimda bor eʼtiborini toʻgʻri pozitsiyani egallashga qaratganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy talablari va jamoadoshlarining yordami natijasida kerakli daqiqalarda kerakli joyda boʻla olgan.

Yangi murabbiy qoʻl ostidagi moslashuv jarayoni

Pep Gvardiola davridan keyingi yangi bosqichga qadam qoʻygan Manchester Siti futbolchilari hozirgi kundaenzo Maresmaning taktik tizimiga moslashish ustida ishlamoqda. Marmushning taʼkidlashicha, oʻn yil davomida shakllangan tizimdan yangi talablarga oʻtish oson kechmayotgan boʻlsa-da, jamoa asta-sekin murabbiy gʻoyalarini oʻzlashtirib bormoqda va yozgi yigʻinlar juda samarali oʻtdi.

Osiyo turnesi davomida muxlislarning koʻrsatgan qoʻllab-quvvatlashi va Koreya madaniyati jamoada iliq taassurot qoldirgani qayd etildi. Shuningdek, yozgi taʼtilda oilaviy hayotida ham muhim oʻzgarishlarga erishganini bildirgan hujumchi bu holat uning ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatganini yashirmadi.

Mazkur gʻalaba orqali mavsumoldi tayyorgarliklarni koʻtarinki ruhda yakunlagan Manchester Siti endi toʻliq ravishda navbatdagi rasmiy uchrashuv — Angliya Superkubogi (Community Shield) doirasida Arsenalga qarshi kechadigan bahsga eʼtibor qaratadi.

Manchester SitiOmar MarmushAtletiko MadridCommunity ShieldEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)