Xitoyda yangi maglev poyezdi prototipi 800 km/soat tezlikka erishdi

·66·Texno
Xitoyda yangi maglev poyezdi prototipi 800 km/soat tezlikka erishdi
Qisqacha

Xitoyda sinovdan o'tkazilayotgan maglev poyezdi prototipi qisqa masofada 800 km/soat tezlikka erishdi. Og'irligi 1110 kilogramm bo'lgan apparat bu tezlikka noldan atigi 5,3 soniyada chiqdi va sinovlar Xubey provinsiyasidagi bir kilometrlik maxsus liniyada o'tkazildi. Maksimal tezlikdan so'ng u qariyb 200 metr masofada silliq tormozlangan, harakat vaqtida joylashuvni aniqlash aniqligi esa millimetr darajasiga yetgan.

Xitoyda sinovdan oʻtkazilayotgan yuqori tezlikdagi magnit levitatsiyasiga asoslangan poyezd prototipi qisqa masofada 800 km/soat tezlikni qayd etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ogʻirligi 1110 kilogramm boʻlgan sinov apparati noldan koʻrsatilgan tezlikka atigi 5,3 soniya ichida erishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sinovlar Xubey provinsiyasidagi Sharqiy koʻl yuqori tezlikdagi temir yoʻllar laboratoriyasiga qarashli bir kilometrlik maxsus liniyada amalga oshirildi. Mutaxassislar ushbu texnologiya orqali nafaqat yuqori tezlikka chiqish, balki uni boshqarish imkoniyatlarini ham muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazmoqdalar.

Rekord natijalar va texnik imkoniyatlar

Qayd etilishicha, maksimal tezlikka erishilgandan soʻng apparat qariyb 200 metr masofada silliq tormozlanishni boshlagan. Shuningdek, yuqori tezlikdagi harakat vaqtida uning joylashuvini aniqlash aniqligi millimetr darajasiga yetishi mutaxassislarni hayratda qoldirdi.

Ushbu yutuq soʻnggi yarim yil ichida oʻrnatilgan uchinchi jahon rekordi boʻlib tarixga kirdi. Joriy yilning iyun oyida boʻlib oʻtgan ilk ommaviy sinovlarda test apparati 650 km/soat tezlikni koʻrsatgan boʻlsa, iyul oyida bu koʻrsatkich 800 km/soatlik marraga yetkazildi.

Kelgusidagi vazifalar

Hozirgi bosqichda gap faqat labaratoriya texnologiyasi va maxsus sinov trassasi haqida bormoqda. Mazkur sinovdan oʻtayotgan apparat yoʻlovchilarni tashishga moʻljallanmagan boʻlib, u kelajakdagi transport tizimlari uchun poydevor vazifasini bajaradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologiyalar asosida tijoriy liniyalarni yaratishdan oldin hali koʻplab murakkab muhandislik masalalarini hal etish lozim. Bular qatoriga xavfsizlikni taʼminlash, jihozlarning uzoq muddat chidamliligi hamda ekstremal tezliklarda poyezdni boshqarish kabi muhim omillar kiradi.

MaglevXitoyTemir yoʻlTexnologiyaTezlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi