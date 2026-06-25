Vinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldi

·48·Sport
Vinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldi

Braziliya milliy jamoasi hujumchisi Vinisius Junior jahon chempionati guruh bosqichi 3-turidan o‘rin olgan Shotlandiyaga qarshi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Braziliya 3:0 hisobida g‘alaba qozongan bahsda «Real» vingeri birinchi bo‘limning o‘zidayoq ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, dubl qayd etdi. Uning faol harakatlari Shotlandiya himoyasiga katta bosim o‘tkazdi va o‘yin taqdiri hal bo‘lishida muhim rol o‘ynadi.

Statistik ko‘rsatkichlar ham Vinisiusning uchrashuvdagi ustunligini tasdiqladi. U darvoza tomon 10 ta zarba yo‘lladi, 30 ta uzatmaning 25 tasini aniq amalga oshirdi. Bu 83 foizlik aniqlikni tashkil etdi.

Shuningdek, braziliyalik futbolchi raqib jarima maydonida 13 marta to‘pga tegdi. Bu har ikki jamoa o‘yinchilari orasidagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.

Qizig‘i, Vinisius ketma-ket uchinchi marta Braziliya milliy jamoasi ishtirokidagi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida e’tirof etildi. U avval Marokashga qarshi 1:1 hisobida yakunlangan bahsdan, shuningdek, Haiti ustidan 3:0 hisobida qozonilgan g‘alabadan keyin ham mazkur mukofotni qo‘lga kiritgan edi.

Ma’lumot uchun, Vinisius Junior JCH-2026 doirasida o‘tkazgan 3 ta uchrashuvida 4 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shu tariqa, u turnirning eng yorqin futbolchilaridan biriga aylanib bormoqda.

Vinicius JuniorBraziliyaReal MadridShotlandiyaMarokko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Qodirov O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarini keskin tanqid qildiAlisher Qodirov O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarini keskin tanqid qildiBugun, 09:43Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 09:35Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 09:15Kongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiKongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiBugun, 09:07Anchelotti: «Braziliya endi haqiqiy jamoadek o‘ynayapti»Anchelotti: «Braziliya endi haqiqiy jamoadek o‘ynayapti»Bugun, 08:58Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Bugun, 08:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»