Garri Rednapp Angliya klublari akademiyalarini tanqid qildi: Yosh yulduzlar qayerga yoʻqoldi?

·36·Sport
Garri Rednapp Angliya klublari akademiyalarini tanqid qildi: Yosh yulduzlar qayerga yoʻqoldi?

Angliya futbolining afsonaviy murabbiylaridan biri Garri Rednapp Premer-liganing yetakchi klublari, xususan, Vest Xem, Tottenxem va Liverpul jamoalarida yosh iqtidorlarning yetishib chiqish jarayoni toʻxtab qolganidan jiddiy xavotir bildirdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida mutaxassis zamonaviy akademiyalar katta mablagʻ sarflayotganiga qaramay, asosiy tarkibda oʻz tarbiyalanuvchilarini koʻrmayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rednappning fikricha, hozirgi kunda klublar yosh futbolchilar uchun barcha sharoitlarni yaratib bergan, biroq bu kutilgan natijani bermayapti. Ilgari Vest Xem "Futbol akademiyasi" sifatida tanilgan va Bobbi Mur, Rio Ferdinand, Frenk Lempard hamda Jo Koul kabi jahon darajasidagi yulduzlarni yetkazib bergan edi. Bugungi kunda esa bu anʼana deyarli yoʻqolgan.

"Vest Xemning asosiy tarkibida akademiyadan chiqqan birorta bolani koʻrmayapman. Tottenxemda ham ahvol shu. Bu bolalar qayerga gʻoyib boʻlishdi?" – deya savol qoʻyadi Rednapp. Uning soʻzlariga koʻra, klublar akademiyalar uchun ulkan mablagʻ sarflab, yoshlarni superyulduzlardek erkalab yubormoqda, ammo maydonda haqiqiy natija koʻrsatadigan futbolchilar kamayib ketgan.

Akademiyalar va zamonaviy muammolar

Tajribali murabbiyning taʼkidlashicha, yosh futbolchilarning tayyorgarlik jarayoni haddan tashqari qulaylashtirilgan. Ilgari yoshlar mintaqaviy ligalarda qattiq kurashlarda toblangan boʻlsa, hozirda ular hashamatli avtobuslarda yurib, mehmonxonalarda tunab, butun mamlakat boʻylab sayohat qilishadi. Bu esa ularda erta qoniqish hissini uygʻotib, haqiqiy raqobatga boʻlgan ishtiyoqni soʻndirishi mumkin.

Hozirgi kunda faqatgina Arsenal vakili Max Dowman kabi kam sonli yoshlar umumiy fondan ajralib turibdi. Rednappning bashorat qilishicha, bu yigitcha bir necha yildan soʻng mamlakatning eng yaxshi futbolchisi boʻlishi mumkin. Biroq boshqa grand klublarda bunday yorqin iqtidorlar koʻzga tashlanmayotgani tizimda muammo borligidan dalolat beradi.

Vest Xem jamoasi 2026-27 yilgi mavsumda Chempionshipga tushib ketishi kutilayotgan bir paytda, Rednapp bu holat yoshlar uchun imkoniyat boʻlishi mumkinligini inkor etmaydi. Quyi ligada oʻynash koʻpincha akademiyadan chiqqan futbolchilarga asosiy jamoaga kirib kelish uchun yoʻl ochadi, chunki yuqori bosim biroz kamayadi.

Xulosa oʻrnida mutaxassis Angliya futboli rahbarlarini yoshlar tizimini qayta koʻrib chiqishga chaqirdi. Agar akademiyalarga sarflanayotgan millionlab funt sterlinglar oʻz samarasini bermasa, Premer-liga klublari kelajakda oʻz tarbiyalanuvchilaridan butunlay voz kechib, faqat tayyor transferlarga tayanib qolish xavfi mavjud.

Angliya Premer-ligasiVest XemArsenalGarri RednappFutbol Akademiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 17:53Chelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaChelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaBugun, 17:52Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Bugun, 17:52Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 17:45Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Bugun, 17:44Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi