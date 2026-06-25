Garri Rednapp Angliya klublari akademiyalarini tanqid qildi: Yosh yulduzlar qayerga yoʻqoldi?
Angliya futbolining afsonaviy murabbiylaridan biri Garri Rednapp Premer-liganing yetakchi klublari, xususan, Vest Xem, Tottenxem va Liverpul jamoalarida yosh iqtidorlarning yetishib chiqish jarayoni toʻxtab qolganidan jiddiy xavotir bildirdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida mutaxassis zamonaviy akademiyalar katta mablagʻ sarflayotganiga qaramay, asosiy tarkibda oʻz tarbiyalanuvchilarini koʻrmayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rednappning fikricha, hozirgi kunda klublar yosh futbolchilar uchun barcha sharoitlarni yaratib bergan, biroq bu kutilgan natijani bermayapti. Ilgari Vest Xem "Futbol akademiyasi" sifatida tanilgan va Bobbi Mur, Rio Ferdinand, Frenk Lempard hamda Jo Koul kabi jahon darajasidagi yulduzlarni yetkazib bergan edi. Bugungi kunda esa bu anʼana deyarli yoʻqolgan.
"Vest Xemning asosiy tarkibida akademiyadan chiqqan birorta bolani koʻrmayapman. Tottenxemda ham ahvol shu. Bu bolalar qayerga gʻoyib boʻlishdi?" – deya savol qoʻyadi Rednapp. Uning soʻzlariga koʻra, klublar akademiyalar uchun ulkan mablagʻ sarflab, yoshlarni superyulduzlardek erkalab yubormoqda, ammo maydonda haqiqiy natija koʻrsatadigan futbolchilar kamayib ketgan.
Akademiyalar va zamonaviy muammolarTajribali murabbiyning taʼkidlashicha, yosh futbolchilarning tayyorgarlik jarayoni haddan tashqari qulaylashtirilgan. Ilgari yoshlar mintaqaviy ligalarda qattiq kurashlarda toblangan boʻlsa, hozirda ular hashamatli avtobuslarda yurib, mehmonxonalarda tunab, butun mamlakat boʻylab sayohat qilishadi. Bu esa ularda erta qoniqish hissini uygʻotib, haqiqiy raqobatga boʻlgan ishtiyoqni soʻndirishi mumkin.
Hozirgi kunda faqatgina Arsenal vakili Max Dowman kabi kam sonli yoshlar umumiy fondan ajralib turibdi. Rednappning bashorat qilishicha, bu yigitcha bir necha yildan soʻng mamlakatning eng yaxshi futbolchisi boʻlishi mumkin. Biroq boshqa grand klublarda bunday yorqin iqtidorlar koʻzga tashlanmayotgani tizimda muammo borligidan dalolat beradi.
Vest Xem jamoasi 2026-27 yilgi mavsumda Chempionshipga tushib ketishi kutilayotgan bir paytda, Rednapp bu holat yoshlar uchun imkoniyat boʻlishi mumkinligini inkor etmaydi. Quyi ligada oʻynash koʻpincha akademiyadan chiqqan futbolchilarga asosiy jamoaga kirib kelish uchun yoʻl ochadi, chunki yuqori bosim biroz kamayadi.
Xulosa oʻrnida mutaxassis Angliya futboli rahbarlarini yoshlar tizimini qayta koʻrib chiqishga chaqirdi. Agar akademiyalarga sarflanayotgan millionlab funt sterlinglar oʻz samarasini bermasa, Premer-liga klublari kelajakda oʻz tarbiyalanuvchilaridan butunlay voz kechib, faqat tayyor transferlarga tayanib qolish xavfi mavjud.
…