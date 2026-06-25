Arsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladi

·35·Sport
Arsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladi

Londonning Arsenal klubi oʻtgan mavsumda jamoaning Angliya Premer-ligasida gʻalaba qozonishida muhim rol oʻynagan himoyachi Piero Hincapie transferini toʻliq amalga oshirdi. Ekvadorlik futbolchi Bayer Leverkusen klubidan ijaraga olingan edi, biroq uning koʻrsatgan ishonchli oʻyinlari rahbariyatni sotib olish bandini faollashtirishga majbur qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabariga koʻra, jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta himoya chizigʻining asosiy ustuniga aylangan 24 yoshli futbolchi bilan 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan besh yillik shartnoma imzolagan. Transfer qiymati 34,5 million funt sterlingni tashkil etib, unga qoʻshimcha ravishda turli bonuslar ham koʻzda tutilgan.

Chempionlik mavsumining asosiy qahramoni

Piero Hincapie 2025-26 yilgi mavsum davomida barcha musobaqalarda 39 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining koʻp qirraliligi va sovuqqonligi bilan ajralib turdi. Uning harakatlari evaziga Arsenal soʻnggi uch mavsumda Premer-ligada eng kam gol oʻtkazib yuborgan jamoaga aylandi. Futbolchi nafaqat himoyada, balki hujumda ham faollik koʻrsatib, fevral oyida Vulverxempton bilan bahsda muhim gol muallifiga aylandi.

Ekvadorlik himoyachining Londondagi debyuti Chempionlar ligasi doirasida Atletik klubiga qarshi oʻyinda (2:0) yuz bergan edi. Shundan soʻng u jamoaning ajralmas qismiga aylandi. Muxlislar ham uning mehnatini munosib baholab, fevral va aprel oylarida uni "Arsenalning eng yaxshi futbolchisi" deb eʼtirof etishdi.

Leverkusendan Londongacha boʻlgan muvaffaqiyat yoʻli

Hincapie Yevropaga kelishidan avval Argentinaning Talleres klubida toʻp surgan, biroq uning yulduzi aynan Bayer Leverkusen safida porlagan edi. Xabi Alonso qoʻl ostida u Germaniya Bundesligasining magʻlubiyatsiz chempioniga aylangan va jami 166 ta oʻyinda ishtirok etgan. Germaniyadagi gʻoliblik ruhi unga Angliya futboliga tez moslashishda yordam berdi.

Arsenal rahbariyati ushbu transferni klubning uzoq muddatli strategiyasining bir qismi deb hisoblamoqda. Mikel Arteta jamoani nafaqat joriy chempion, balki kelajakda ham barqaror gʻalaba qozonadigan "dinastiya"ga aylantirishni maqsad qilgan. Hincapie kabi tajribali va yosh ijrochilar bu rejaning markazida turibdi.

Hozirda transferga oid barcha rasmiyatchiliklar yakunlangan va futbolchi yangi mavsumga tayyorgarlikni chempion maqomida davom ettiradi. Uning transferi Arsenal himoya chizigʻining kelgusi bir necha yil davomida mustahkam boʻlishini taʼminlashi kutilmoqda.

ArsenalPiero HincapieAngliya Premer-ligasiTransferlarMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Borussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBorussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBugun, 20:54Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Bugun, 20:54Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiJoze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiBugun, 20:13Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:10Alisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiAlisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiBugun, 19:36Dayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiDayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiBugun, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi