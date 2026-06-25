Arsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladi
Londonning Arsenal klubi oʻtgan mavsumda jamoaning Angliya Premer-ligasida gʻalaba qozonishida muhim rol oʻynagan himoyachi Piero Hincapie transferini toʻliq amalga oshirdi. Ekvadorlik futbolchi Bayer Leverkusen klubidan ijaraga olingan edi, biroq uning koʻrsatgan ishonchli oʻyinlari rahbariyatni sotib olish bandini faollashtirishga majbur qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabariga koʻra, jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta himoya chizigʻining asosiy ustuniga aylangan 24 yoshli futbolchi bilan 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan besh yillik shartnoma imzolagan. Transfer qiymati 34,5 million funt sterlingni tashkil etib, unga qoʻshimcha ravishda turli bonuslar ham koʻzda tutilgan.
Chempionlik mavsumining asosiy qahramoniPiero Hincapie 2025-26 yilgi mavsum davomida barcha musobaqalarda 39 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining koʻp qirraliligi va sovuqqonligi bilan ajralib turdi. Uning harakatlari evaziga Arsenal soʻnggi uch mavsumda Premer-ligada eng kam gol oʻtkazib yuborgan jamoaga aylandi. Futbolchi nafaqat himoyada, balki hujumda ham faollik koʻrsatib, fevral oyida Vulverxempton bilan bahsda muhim gol muallifiga aylandi.
Ekvadorlik himoyachining Londondagi debyuti Chempionlar ligasi doirasida Atletik klubiga qarshi oʻyinda (2:0) yuz bergan edi. Shundan soʻng u jamoaning ajralmas qismiga aylandi. Muxlislar ham uning mehnatini munosib baholab, fevral va aprel oylarida uni "Arsenalning eng yaxshi futbolchisi" deb eʼtirof etishdi.
Leverkusendan Londongacha boʻlgan muvaffaqiyat yoʻliHincapie Yevropaga kelishidan avval Argentinaning Talleres klubida toʻp surgan, biroq uning yulduzi aynan Bayer Leverkusen safida porlagan edi. Xabi Alonso qoʻl ostida u Germaniya Bundesligasining magʻlubiyatsiz chempioniga aylangan va jami 166 ta oʻyinda ishtirok etgan. Germaniyadagi gʻoliblik ruhi unga Angliya futboliga tez moslashishda yordam berdi.
Arsenal rahbariyati ushbu transferni klubning uzoq muddatli strategiyasining bir qismi deb hisoblamoqda. Mikel Arteta jamoani nafaqat joriy chempion, balki kelajakda ham barqaror gʻalaba qozonadigan "dinastiya"ga aylantirishni maqsad qilgan. Hincapie kabi tajribali va yosh ijrochilar bu rejaning markazida turibdi.
Hozirda transferga oid barcha rasmiyatchiliklar yakunlangan va futbolchi yangi mavsumga tayyorgarlikni chempion maqomida davom ettiradi. Uning transferi Arsenal himoya chizigʻining kelgusi bir necha yil davomida mustahkam boʻlishini taʼminlashi kutilmoqda.
…