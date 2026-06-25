Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»

·40·Sport
Jorjina Ronalduning sirini ochdi: «U 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi»

Krishtianu Ronalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodriges portugaliyalik yulduzning 41 yoshida ham yuqori motivatsiya va futbolga bo‘lgan kuchli ishtiyoqni qanday saqlab qolayotgani haqida gapirdi.

Jorjinaning aytishicha, u ba’zan Ronalduga barcha katta yutuqlarga erishib bo‘lganini eslatib, hayotdan ko‘proq zavqlanishni taklif qiladi. Biroq futbolchi uchun maydondagi kurash hali ham oddiy kasb emas, balki hayotining muhim qismi bo‘lib qolmoqda.

«Men ko‘pincha Krishtianuga: “Senda allaqachon hamma narsa bor, endi hayotdan biroz ko‘proq zavqlanaylik”, deyman.

U esa menga: “Sizlar men uchun hamma narsasiz, futbol esa mening ishtiyoqim”, deb javob beradi», — dedi Jorjina.

Uning ta’kidlashicha, Ronalduning futbolga bo‘lgan mehri va ishtiyoqi ular tanishgan dastlabki kunlardan beri deyarli o‘zgarmagan.

«Eng hayratlanarlisi — u bilan tanishgan kunimdagi futbolga bo‘lgan ishtiyoqi hozir ham xuddi shunday. U hech qachon o‘zini ayamaydi», — deya qo‘shimcha qildi u.

Jorjina Ronalduning faoliyatini qachon yakunlashi haqidagi savollarga ham javob berib, portugaliyalik hujumchi hali uzoq yillar maydonda qolishga qodirligini aytdi.

«Odamlar undan faoliyatini qachon yakunlashini so‘rashadi. Ochig‘ini aytsam, u 50 yoshgacha ham o‘ynay oladi», — dedi Rodriges.

Ma’lumot uchun, Krishtianu Ronaldu ayni paytda 41 yoshda va Portugaliya milliy jamoasi safida JCH-2026da ishtirok etmoqda. U turnirning dastlabki ikki uchrashuvida 2 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Shu tariqa, yosh raqam bo‘lib qolmoqda: Ronalduning asosiy «yoqilg‘isi» esa hamon futbolga bo‘lgan tugamas ishtiyoq.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiArsenal tarkibni kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraes bilan muzokaralarni boshladiKecha, 23:17Kubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKubarsi JCH finalida Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilmoqdaKecha, 23:02Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Mourino «Real» rahbariyatidan yana ikkita transfer so‘radi...Kecha, 22:43Joze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirJoze Mourinyo Tottenxemdan nega haydalganini ochiqladi: Son va final bilan bogʻliq sirKecha, 22:38Pedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiPedri Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi mumkinligi haqida fikr bildirdiKecha, 22:37Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi