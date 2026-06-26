O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)

·60·Sport
O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)

Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan keyin Xyuston aeroportida qat’iy xavfsizlik tekshiruvidan o‘tdi.

Xavfsizlik xodimlari undan sumkasini tekshiruv uchun taqdim etishni so‘ragan. Ronaldu vaziyatga hazil bilan yondashib, ko‘zoynagini ham yechishi kerakmi, degan ishora qildi. Shunga qaramay, tekshiruv belgilangan tartibda davom ettirildi.

Portugaliya terma jamoasi endi 28 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan Kolumbiyaga qarshi bahs uchun Mayami shahriga yo‘l oldi.

Ma’lumot uchun, Portugaliya ayni paytda “K” guruhida 4 ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda. Guruhning ikkinchi turida portugaliyaliklar O‘zbekistonni 5:0 hisobida mag‘lub etgan, Ronaldu esa dubl qayd etgan edi.

Bu gollar orqali tajribali hujumchi Jahon chempionatlari tarixida Portugaliya safida urilgan gollar sonini 10 taga yetkazib, afsonaviy Eysebiuning 9 gollik rekordini yangiladi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaO'zbekistonHyustonEusebio
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiNeymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 01:32Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBugun, 01:17Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiMikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiBugun, 00:54Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiManchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 00:33Klopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiKlopp Anchelottini Braziliya uchun ideal murabbiy deb atadiBugun, 00:17Martines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiMartines O‘zbekiston ustidan qozonilgan g‘alabaning asosiy omilini aytdiBugun, 00:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi