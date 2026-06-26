Mason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandi

·36·Sport
Mason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandi

Fransiyaning Marsel klubi hujumchisi Mason Greenwood Yevropa transfer bozorining eng qaynoq nuqtalaridan biriga aylandi. Italiya A Seriyasining ikki grandi — Yuventus va Roma ushbu iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy kurashga kirishdi. Liga 1 dagi samarali oʻyinlaridan soʻng, 24 yoshli ingliz hujumchisi Turin va Rim klublarining asosiy nishoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Calciomercato nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Yuventus skautlari va rahbariyati Mason Greenwood vaziyatini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelmoqda. Turinliklar oʻtgan mavsumdan buyon futbolchining oʻyin uslubiga yuqori baho berib kelishayotgan edi va endilikda rasmiy taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Bu kutilmagan aralashuv Rimning Roma klubi uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Roma va Marsel oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchada

Roma ancha vaqtdan beri Mason Greenwood transferi ustida ish olib borayotgan edi, biroq Marsel bilan muzokaralar moliyaviy talablar tufayli toʻxtab qolgan. Fransuz klubi oʻz yetakchisi uchun 50 million yevro va qoʻshimcha bonuslar talab qilmoqda. Rimliklar hozircha bu summani toʻlashga tayyor emas, ammo Yuventusning qiziqishi ortidan poytaxt klubi oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻldi.

Maʼlum qilinishicha, Roma futbolchining vakillari bilan shaxsiy shartnoma borasida ogʻzaki kelishuvga erishgan. Biroq klublar oʻrtasidagi kelishmovchilik transferni kechiktirmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Gian Piero Gasperini kelgusi mavsum uchun taktik sxemasida Mason Greenwoodni asosiy figura sifatida koʻrmoqda va rahbariyatdan uni sotib olishni soʻragan.

Goal.com nashrining yozishicha, Roma ushbu transferni moliyalashtirish uchun oʻzining yarim himoyachisi Manu Koneni sotishga ham tayyor. Manu Konening xizmatlariga Angliyaning Arsenal va Chelsi klublari qiziqish bildirmoqda, biroq futbolchining oʻzi Pari Sen-Jermen safiga oʻtishni orzu qilayotgani aytilmoqda.

Turkiya varianti nega amalga oshmadi?

Mason Greenwood uchun kurashda Turkiyaning Fenerbaxche klubi ham bor edi. Hatto klub prezidentligiga nomzodlardan biri Hakan Safi futbolchi bilan yiliga 12 million yevro maosh toʻlanadigan kelishuvga erishganini eʼlon qilgan edi. Biroq saylovlarda Safining magʻlubiyati bu transfer ehtimolini butunlay yoʻqqa chiqardi va Istanbul klubi poygadan chiqib ketdi.

Hozirgi vaqtda Mason Greenwood uchun asosiy kurash Italiya maydonlariga koʻchgan. Yuventusning moliyaviy imkoniyatlari va Chempionlar ligasidagi ishtiroki Roma uchun jiddiy toʻsiq boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, Marsel oʻz talablarini kamaytirmoqchi emas, bu esa transfer poygasini yanada keskinlashtiradi.

YuventusRomaMason GreenwoodTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqidaLionel Messi 39 yoshda ham hayratlantirishda davom etmoqda: Pedri sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 02:37Neymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiNeymar va FC Cincinnati oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 01:32Bruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBruno Fernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi: Al-Nassr kutib qoladiBugun, 01:17Mikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiMikel Oyarzabal Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar va Lamine Yamal haqida gapirdiBugun, 00:54O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)O‘zbekiston bilan o‘yindan keyin Ronaldu aeroportda qattiq tekshirildi (video)Bugun, 00:51Manchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiManchester Yunayted Borussiya Dortmund yulduzi Feliks Nmecha uchun kurashga qoʻshildiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi