Mason Greenwood uchun kurash: Yuventus va Roma oʻrtasida transfer jangi boshlandi
Fransiyaning Marsel klubi hujumchisi Mason Greenwood Yevropa transfer bozorining eng qaynoq nuqtalaridan biriga aylandi. Italiya A Seriyasining ikki grandi — Yuventus va Roma ushbu iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy kurashga kirishdi. Liga 1 dagi samarali oʻyinlaridan soʻng, 24 yoshli ingliz hujumchisi Turin va Rim klublarining asosiy nishoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Calciomercato nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Yuventus skautlari va rahbariyati Mason Greenwood vaziyatini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelmoqda. Turinliklar oʻtgan mavsumdan buyon futbolchining oʻyin uslubiga yuqori baho berib kelishayotgan edi va endilikda rasmiy taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Bu kutilmagan aralashuv Rimning Roma klubi uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Roma va Marsel oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchadaRoma ancha vaqtdan beri Mason Greenwood transferi ustida ish olib borayotgan edi, biroq Marsel bilan muzokaralar moliyaviy talablar tufayli toʻxtab qolgan. Fransuz klubi oʻz yetakchisi uchun 50 million yevro va qoʻshimcha bonuslar talab qilmoqda. Rimliklar hozircha bu summani toʻlashga tayyor emas, ammo Yuventusning qiziqishi ortidan poytaxt klubi oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻldi.
Maʼlum qilinishicha, Roma futbolchining vakillari bilan shaxsiy shartnoma borasida ogʻzaki kelishuvga erishgan. Biroq klublar oʻrtasidagi kelishmovchilik transferni kechiktirmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Gian Piero Gasperini kelgusi mavsum uchun taktik sxemasida Mason Greenwoodni asosiy figura sifatida koʻrmoqda va rahbariyatdan uni sotib olishni soʻragan.
Goal.com nashrining yozishicha, Roma ushbu transferni moliyalashtirish uchun oʻzining yarim himoyachisi Manu Koneni sotishga ham tayyor. Manu Konening xizmatlariga Angliyaning Arsenal va Chelsi klublari qiziqish bildirmoqda, biroq futbolchining oʻzi Pari Sen-Jermen safiga oʻtishni orzu qilayotgani aytilmoqda.
Turkiya varianti nega amalga oshmadi?Mason Greenwood uchun kurashda Turkiyaning Fenerbaxche klubi ham bor edi. Hatto klub prezidentligiga nomzodlardan biri Hakan Safi futbolchi bilan yiliga 12 million yevro maosh toʻlanadigan kelishuvga erishganini eʼlon qilgan edi. Biroq saylovlarda Safining magʻlubiyati bu transfer ehtimolini butunlay yoʻqqa chiqardi va Istanbul klubi poygadan chiqib ketdi.
Hozirgi vaqtda Mason Greenwood uchun asosiy kurash Italiya maydonlariga koʻchgan. Yuventusning moliyaviy imkoniyatlari va Chempionlar ligasidagi ishtiroki Roma uchun jiddiy toʻsiq boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, Marsel oʻz talablarini kamaytirmoqchi emas, bu esa transfer poygasini yanada keskinlashtiradi.
…