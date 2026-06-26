Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...
Madridning mashhur «Real» klubiga bosh murabbiy sifatida qaytgan Joze Mourino bu qarorga kelishining asosiy sababini ochiqladi.
Portugaliyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, uni Madridga qaytargan asosiy omil klubga bo‘lgan mehr va kuchli hissiyotlar bo‘lgan.
«Mening “Real”ga bo‘lgan muhabbatimni inkor etib bo‘lmaydi. Aynan shu tuyg‘u sabab bu yerga qaytdim», — dedi Mourino.
Murabbiy endi klubdagi vaziyatni shoshilmasdan o‘rganish, barcha masalalarni ochiq muhokama qilish va jamoa rivoji uchun to‘g‘ri qarorlar qabul qilish zarurligini ta’kidladi.
«Hozir tinchlanib, vaziyatni chuqur tahlil qilish vaqti keldi. Muloqot qilishimiz, savollar berishimiz va ularga javob topishimiz kerak. Eng muhimi — ochiq va halol suhbat yuritish», — deya Mourinoning so‘zlarini keltirdi Vanity Fair nashri.
Bu yozda 63 yoshli mutaxassis o‘z faoliyatida ikkinchi marta «Real» bosh murabbiyi etib tayinlandi.
Mourino avval ham 2010–2013 yillarda madridliklarni boshqargan. O‘sha davrda «Real» Ispaniya chempionligini qo‘lga kiritgan, shuningdek, mamlakat Kubogi va Superkubogida g‘olib chiqqan.
Portugaliyalik mutaxassisning Madriddagi birinchi davri keskin raqobat, yuqori talab va muhim sovrinlar bilan yodda qolgan. Endi u klubda yangi sahifa ochib, jamoani yana katta maqsadlar sari yetaklashga harakat qiladi.
Bundan avval Mourino «Real»da murabbiy duch kelishi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar va hal etilishi zarur bo‘lgan masalalar haqida ham fikr bildirgan edi.
…