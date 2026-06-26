Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...

·0·Sport
Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...

Madridning mashhur «Real» klubiga bosh murabbiy sifatida qaytgan Joze Mourino bu qarorga kelishining asosiy sababini ochiqladi.

Portugaliyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, uni Madridga qaytargan asosiy omil klubga bo‘lgan mehr va kuchli hissiyotlar bo‘lgan.

«Mening “Real”ga bo‘lgan muhabbatimni inkor etib bo‘lmaydi. Aynan shu tuyg‘u sabab bu yerga qaytdim», — dedi Mourino.

Murabbiy endi klubdagi vaziyatni shoshilmasdan o‘rganish, barcha masalalarni ochiq muhokama qilish va jamoa rivoji uchun to‘g‘ri qarorlar qabul qilish zarurligini ta’kidladi.

«Hozir tinchlanib, vaziyatni chuqur tahlil qilish vaqti keldi. Muloqot qilishimiz, savollar berishimiz va ularga javob topishimiz kerak. Eng muhimi — ochiq va halol suhbat yuritish», — deya Mourinoning so‘zlarini keltirdi Vanity Fair nashri.

Bu yozda 63 yoshli mutaxassis o‘z faoliyatida ikkinchi marta «Real» bosh murabbiyi etib tayinlandi.

Mourino avval ham 2010–2013 yillarda madridliklarni boshqargan. O‘sha davrda «Real» Ispaniya chempionligini qo‘lga kiritgan, shuningdek, mamlakat Kubogi va Superkubogida g‘olib chiqqan.

Portugaliyalik mutaxassisning Madriddagi birinchi davri keskin raqobat, yuqori talab va muhim sovrinlar bilan yodda qolgan. Endi u klubda yangi sahifa ochib, jamoani yana katta maqsadlar sari yetaklashga harakat qiladi.

Bundan avval Mourino «Real»da murabbiy duch kelishi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar va hal etilishi zarur bo‘lgan masalalar haqida ham fikr bildirgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kongo DR murabbiyi: «O‘zbekistonga qarshi tavakkal qilishimiz shart»Kongo DR murabbiyi: «O‘zbekistonga qarshi tavakkal qilishimiz shart»Bugun, 10:56Arda Guler Turkiya — AQSH bahsining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiArda Guler Turkiya — AQSH bahsining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 10:49JCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladiJCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladiBugun, 10:16Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 10:03Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Bugun, 09:51Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Bugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi