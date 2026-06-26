Joze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydi
Dunyo futbolining eng taniqli va ziddiyatli murabbiylaridan biri Joze Mourinyo oʻzining boy faoliyati davomida erishgan yutuqlari va magʻlubiyatlarini sarhisob qildi. Portugaliyalik mutaxassis "Beast Mode On" podkastida ishtirok etib, oʻtmishdagi qaysi uchrashuvni qaytadan oʻtkazishni xohlashi haqidagi savolga kutilmagan va ochiqchasiga javob berdi. Uning soʻzlariga koʻra, faoliyatidagi eng katta armon — bu Roma bilan boy berilgan Yevropa ligasi finalidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mourinyo Italiyaning Roma jamoasini boshqargan vaqtida ketma-ket ikki marta qitʼa miqyosidagi finallarga chiqishga muvaffaq boʻlgan edi. 2022-yilda jamoa Konferensiyalar ligasi finalida Niderlandiyaning Feyenoord klubini magʻlub etib, bosh sovrinni qoʻlga kiritgan. Bu gʻalaba Mourinyo uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, u Chempionlar ligasi, Yevropa ligasi va Konferensiyalar ligasini yutgan dunyodagi ilk murabbiyga aylandi.
Biroq, oradan bir yil oʻtib, Roma Yevropa ligasi finalida Ispaniyaning Sevilya jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Aynan shu oʻyin Mourinyo uchun faoliyatidagi ilk yirik Yevropa finalidagi magʻlubiyat boʻlib qoldi. Uchrashuv penaltilar seriyasida Sevilya foydasiga hal boʻlgan, ammo murabbiyning asosiy eʼtirozi oʻyin natijasiga emas, balki hakamlikka qaratilgan edi.
Entoni Teylor bilan bogʻliq mojaroMourinyo mazkur finalda ishlagan ingliz hakami Entoni Teylorning qarorlaridan hamon norozi ekanini yashirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy oʻsha oʻyinni qaytadan oʻtkazish imkoniyati boʻlganda, buni faqat bir shart bilan amalga oshirishini taʼkidlagan: "Roma — Sevilya finali. Faqat Entoni Teylorsiz!". Oʻsha uchrashuvda hakamning bir qator bahsli vaziyatlari, ayniqsa penalti belgilash borasidagi qarorlari portugaliyalik mutaxassisning keskin tanqidiga sabab boʻlgan edi.
Suhbat davomida Mourinyo oʻzi ishlagan eng yaxshi kiyinish xonasi sifatida Real Madrid klubini koʻrsatdi. Bugungi kunda u aynan Madrid grandi safiga qaytish va u yerda Jud Bellingem, Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi yulduzlar bilan ishlash baxtiga muyassar boʻlmoqda. Real Madrid bilan uch yillik shartnoma imzolagan murabbiy, klubni yana gʻalabalar yoʻliga qaytarishni maqsad qilgan.
Shuningdek, Mourinyo faoliyati davomidagi eng qiyin safar oʻyini oʻtkaziladigan stadion sifatida Liverpulning "Enfild" arenasini tanladi. Uning fikricha, bu stadiondagi muhit har qanday raqib jamoa uchun ulkan bosim yaratadi. Shunga qaramay, murabbiyning asosiy eʼtibori hozirda Real Madrid bilan yangi zafarlarga erishishga qaratilgan.
Eslatib oʻtamiz, Joze Mourinyo oʻzining Real Madrid dagi birinchi faoliyati davomida (2010-2013-yillar) Ispaniya chempionligi va Qirol kubogini qoʻlga kiritgan edi. Endilikda u oʻzining boy tajribasini ishga solib, madridliklar bilan yangi choʻqqilarni zabt etishga shaylanmoqda.
…