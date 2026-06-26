Joze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydi

·32·Sport
Joze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydi

Dunyo futbolining eng taniqli va ziddiyatli murabbiylaridan biri Joze Mourinyo oʻzining boy faoliyati davomida erishgan yutuqlari va magʻlubiyatlarini sarhisob qildi. Portugaliyalik mutaxassis "Beast Mode On" podkastida ishtirok etib, oʻtmishdagi qaysi uchrashuvni qaytadan oʻtkazishni xohlashi haqidagi savolga kutilmagan va ochiqchasiga javob berdi. Uning soʻzlariga koʻra, faoliyatidagi eng katta armon — bu Roma bilan boy berilgan Yevropa ligasi finalidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mourinyo Italiyaning Roma jamoasini boshqargan vaqtida ketma-ket ikki marta qitʼa miqyosidagi finallarga chiqishga muvaffaq boʻlgan edi. 2022-yilda jamoa Konferensiyalar ligasi finalida Niderlandiyaning Feyenoord klubini magʻlub etib, bosh sovrinni qoʻlga kiritgan. Bu gʻalaba Mourinyo uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, u Chempionlar ligasi, Yevropa ligasi va Konferensiyalar ligasini yutgan dunyodagi ilk murabbiyga aylandi.

Biroq, oradan bir yil oʻtib, Roma Yevropa ligasi finalida Ispaniyaning Sevilya jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Aynan shu oʻyin Mourinyo uchun faoliyatidagi ilk yirik Yevropa finalidagi magʻlubiyat boʻlib qoldi. Uchrashuv penaltilar seriyasida Sevilya foydasiga hal boʻlgan, ammo murabbiyning asosiy eʼtirozi oʻyin natijasiga emas, balki hakamlikka qaratilgan edi.

Entoni Teylor bilan bogʻliq mojaro

Mourinyo mazkur finalda ishlagan ingliz hakami Entoni Teylorning qarorlaridan hamon norozi ekanini yashirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy oʻsha oʻyinni qaytadan oʻtkazish imkoniyati boʻlganda, buni faqat bir shart bilan amalga oshirishini taʼkidlagan: "Roma — Sevilya finali. Faqat Entoni Teylorsiz!". Oʻsha uchrashuvda hakamning bir qator bahsli vaziyatlari, ayniqsa penalti belgilash borasidagi qarorlari portugaliyalik mutaxassisning keskin tanqidiga sabab boʻlgan edi.

Suhbat davomida Mourinyo oʻzi ishlagan eng yaxshi kiyinish xonasi sifatida Real Madrid klubini koʻrsatdi. Bugungi kunda u aynan Madrid grandi safiga qaytish va u yerda Jud Bellingem, Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi yulduzlar bilan ishlash baxtiga muyassar boʻlmoqda. Real Madrid bilan uch yillik shartnoma imzolagan murabbiy, klubni yana gʻalabalar yoʻliga qaytarishni maqsad qilgan.

Shuningdek, Mourinyo faoliyati davomidagi eng qiyin safar oʻyini oʻtkaziladigan stadion sifatida Liverpulning "Enfild" arenasini tanladi. Uning fikricha, bu stadiondagi muhit har qanday raqib jamoa uchun ulkan bosim yaratadi. Shunga qaramay, murabbiyning asosiy eʼtibori hozirda Real Madrid bilan yangi zafarlarga erishishga qaratilgan.

Eslatib oʻtamiz, Joze Mourinyo oʻzining Real Madrid dagi birinchi faoliyati davomida (2010-2013-yillar) Ispaniya chempionligi va Qirol kubogini qoʻlga kiritgan edi. Endilikda u oʻzining boy tajribasini ishga solib, madridliklar bilan yangi choʻqqilarni zabt etishga shaylanmoqda.

Jose MourinhoRomaReal MadridYevropa LigasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Bugun, 12:16Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 12:15Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiKot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiBugun, 11:55Turkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiTurkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiBugun, 11:30Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?Bugun, 11:11Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...Bugun, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi