Turkiyada daryoga tushgan o‘zbekistonlik yigitning jasadi topildi

·0·Jamiyat
Turkiyada daryoga tushgan o‘zbekistonlik yigitning jasadi topildi

Turkiyaning Mug‘la viloyatida daryoda bedarak yo‘qolgan O‘zbekiston fuqarosining jasadi qidiruv ishlaridan so‘ng topildi. Hodisa yuzasidan mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Cumhuriyet nashri ma’lumotiga ko‘ra, 21 yoshli o‘zbekistonlik yigit Mug‘laning Seydikemer tumanidagi daryoga cho‘milish uchun yo‘l olgan. Oradan ancha vaqt o‘tsa-da, uning uyga qaytmagani oila a’zolarini xavotirga solgan.

Yigitning otasi uni mustaqil ravishda izlashga kirishib, daryo sohiliga borgan. U yerda o‘g‘lining kiyimlari qoldirilganini ko‘rgach, darhol 112 shoshilinch xizmat markaziga murojaat qilgan.

Xabar ortidan voqea joyiga jandarmeriya, tibbiyot xodimlari, favqulodda vaziyatlar xizmati, dengiz politsiyasi hamda qidiruv-qutqaruv guruhlari jalb etildi. Shuningdek, suv ostida izlanish ishlarini olib borish uchun malakali g‘avvoslar ham safarbar qilindi.

Olib borilgan qidiruv ishlari natijasida daryo tubidan o‘zbekistonlik yigitning jasadi topildi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan dastlabki tekshiruv ishlari o‘tkazilgach, marhumning jasadi sud-tibbiy ekspertizasi uchun morgga yuborildi.

Ayni vaqtda mazkur fojia yuzasidan barcha holatlarga oydinlik kiritish maqsadida rasmiy tergov davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdiDavlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdiBugun, 13:18«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdiBugun, 12:322 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildiBugun, 11:432 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildiBugun, 09:41600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandi600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandiKecha, 23:01Arzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiArzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiKecha, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi