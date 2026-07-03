Dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: qayerlarda yomg‘ir yog‘adi?

·0·O‘zbekiston
Dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: qayerlarda yomg‘ir yog‘adi?

O‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo sharoiti biroz o‘zgaradi. Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, shanba kuni ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Yakshanbadan esa yog‘ingarchilik to‘xtab, havo harorati yana ko‘tariladi.

«O‘zgidromet» xabariga ko‘ra, 3 iyul, juma kuni Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyati hamda kechki soatlarda Toshkent viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli bor. Kunduzi havo harorati 30–33 daraja, janubiy va cho‘l hududlarida esa 35–37 darajagacha yetadi.

4 iyul, shanba kuni Farg‘ona vodiysi, Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, ayrim hududlarda chaqmoq chaqishi kutilmoqda. Harorat juma kunidagi ko‘rsatkichlar atrofida saqlanib qoladi.

5 iyul, yakshanba kuni esa respublika bo‘ylab yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo yanada isib, kunduzi 34–37 darajagacha, janubiy hududlarda esa 39 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda.

Shamol tezligi 7–12 metr/soniyani tashkil etadi. 3 iyul kuni ayrim cho‘l hududlarida shamol 15–20 metr/soniyagacha kuchayishi, ba’zi joylarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin.

Shuningdek, 3–4 iyul kunlari tog‘oldi va tog‘li hududlarda vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi hamda sel-suv toshqinlari yuzaga kelish xavfi saqlanib qolmoqda.

Toshkent shahrida juma kechqurun va shanba kunining ertalabgi soatlarida qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Yakshanba kuni esa poytaxtda yog‘ingarchilik kutilmaydi, kunduzgi havo harorati 34–36 darajagacha ko‘tariladi.

Sinoptiklar dastlabki prognozlariga ko‘ra, 6 iyuldan boshlab respublikada yana issiq havo kuchayadi. Oyning birinchi o‘n kunligi oxiriga kelib, kunduzi havo harorati aksariyat hududlarda 37–40 darajagacha, janubda esa 41–43 darajagacha yetishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorijdagi talabalarga O‘zbekiston brendi uchun grant beriladiXorijdagi talabalarga O‘zbekiston brendi uchun grant beriladiBugun, 11:05O‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldiBugun, 09:50Jahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdiJahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdiKecha, 22:36Bugun tunda kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqdaBugun tunda kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqdaKecha, 22:01Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdiShavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdiKecha, 21:34O‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiO‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiKecha, 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi