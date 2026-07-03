Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydi

·22·Texno
Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydi

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti orqali dunyoning chekka hududlarini raqamli dunyo bilan bogʻlashda davom etmoqda. Navbatdagi yirik loyiha doirasida Paragvay hukumati bilan hamkorlik oʻrnatilib, mamlakatning eng olis hududlaridagi 1600 dan ortiq maktab yuqori tezlikdagi va past kechikishli internet tarmogʻiga ulanadigan boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu tashabbus Paragvay Milliy axborot texnologiyalari va aloqa vazirligi (MITIC) hamda COPACO davlat telekommunikatsiya kompaniyasi koʻmagida amalga oshirilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning asosiy maqsadi mamlakat boʻylab raqamli tengsizlikni bartaraf etish va taʼlim sifatini yangi bosqichga olib chiqishdan iborat.

Mazkur loyiha natijasida 50 000 dan ortiq oʻquvchi va oʻqituvchilar zamonaviy taʼlim resurslaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bunga onlayn darslar, raqamli kutubxonalar va xalqaro hamkorlik platformalari kiradi. Ilgari internet yetib borishi qiyin boʻlgan hududlarda endilikda taʼlim jarayoni toʻliq raqamlashtiriladi.

Global miqyosdagi kengayish

SpaceX faqat Paragvay bilan cheklanib qolmayapti. Kompaniya soʻnggi oylarda Afrika va Janubiy Amerikaning boshqa davlatlarida ham faolligini oshirdi. Xususan, Keniya va Boliviyadagi oʻnlab chekka maktablar allaqachon Starlink tizimiga muvaffaqiyatli ulangan va bu hududlarda taʼlim samaradorligi sezilarli darajada oshgan.

Shuningdek, SpaceX kompaniyasi Gʻarbiy Afrikadagi Kot-d'Ivuar davlatida ham Starlink xizmatlarini ishga tushirish uchun rasmiy ruxsatnoma oldi. Bu esa sunʼiy yoʻldosh interneti global qamrovni kengaytirish orqali anʼanaviy kabel infratuzilmasi yetib borolmaydigan nuqtalarda yagona yechimga aylanayotganini koʻrsatadi.

Oʻzbekiston sharoitida ham bu kabi texnologiyalarning ahamiyati yuqori. Mamlakatimizning togʻli va olis qishloqlarida optik tolali aloqa liniyalarini yotqizish katta xarajat talab qilishini inobatga olsa, Starlink kabi yechimlar kelajakda mahalliy taʼlim va tibbiyot muassasalari uchun samarali muqobil boʻlishi mumkin.

Hozirda Paragvayda nafaqat maktablar, balki qishloq joylardagi tibbiyot markazlarini ham bosqichma-bosqich tarmoqqa ulash ishlari boshlab yuborilgan. Bu esa masofaviy tibbiy maslahatlar va tezkor maʼlumot almashinuvi orqali insonlar hayotini saqlab qolishda muhim rol oʻynaydi.

StarlinkSpaceXParagvayTexnologiyaTaʼlim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiiPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiBugun, 14:24iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:38iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiiPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiBugun, 13:21Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiXitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiBugun, 12:55SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaSpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaBugun, 12:22Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiRossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi