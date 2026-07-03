Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydi
Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti orqali dunyoning chekka hududlarini raqamli dunyo bilan bogʻlashda davom etmoqda. Navbatdagi yirik loyiha doirasida Paragvay hukumati bilan hamkorlik oʻrnatilib, mamlakatning eng olis hududlaridagi 1600 dan ortiq maktab yuqori tezlikdagi va past kechikishli internet tarmogʻiga ulanadigan boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu tashabbus Paragvay Milliy axborot texnologiyalari va aloqa vazirligi (MITIC) hamda COPACO davlat telekommunikatsiya kompaniyasi koʻmagida amalga oshirilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning asosiy maqsadi mamlakat boʻylab raqamli tengsizlikni bartaraf etish va taʼlim sifatini yangi bosqichga olib chiqishdan iborat.
Mazkur loyiha natijasida 50 000 dan ortiq oʻquvchi va oʻqituvchilar zamonaviy taʼlim resurslaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bunga onlayn darslar, raqamli kutubxonalar va xalqaro hamkorlik platformalari kiradi. Ilgari internet yetib borishi qiyin boʻlgan hududlarda endilikda taʼlim jarayoni toʻliq raqamlashtiriladi.
Global miqyosdagi kengayishSpaceX faqat Paragvay bilan cheklanib qolmayapti. Kompaniya soʻnggi oylarda Afrika va Janubiy Amerikaning boshqa davlatlarida ham faolligini oshirdi. Xususan, Keniya va Boliviyadagi oʻnlab chekka maktablar allaqachon Starlink tizimiga muvaffaqiyatli ulangan va bu hududlarda taʼlim samaradorligi sezilarli darajada oshgan.
Shuningdek, SpaceX kompaniyasi Gʻarbiy Afrikadagi Kot-d'Ivuar davlatida ham Starlink xizmatlarini ishga tushirish uchun rasmiy ruxsatnoma oldi. Bu esa sunʼiy yoʻldosh interneti global qamrovni kengaytirish orqali anʼanaviy kabel infratuzilmasi yetib borolmaydigan nuqtalarda yagona yechimga aylanayotganini koʻrsatadi.
Oʻzbekiston sharoitida ham bu kabi texnologiyalarning ahamiyati yuqori. Mamlakatimizning togʻli va olis qishloqlarida optik tolali aloqa liniyalarini yotqizish katta xarajat talab qilishini inobatga olsa, Starlink kabi yechimlar kelajakda mahalliy taʼlim va tibbiyot muassasalari uchun samarali muqobil boʻlishi mumkin.
Hozirda Paragvayda nafaqat maktablar, balki qishloq joylardagi tibbiyot markazlarini ham bosqichma-bosqich tarmoqqa ulash ishlari boshlab yuborilgan. Bu esa masofaviy tibbiy maslahatlar va tezkor maʼlumot almashinuvi orqali insonlar hayotini saqlab qolishda muhim rol oʻynaydi.
…