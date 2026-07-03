Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdi

·0·Sport
Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdi

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasidagi Kabo-Verdega qarshi bahs oldidan jurnalistlar savollariga javob berdi. Mutaxassis jamoaning hujumdagi xilma-xilligi va sardor Lionel Messi faktoriga ortiqcha bogʻlanib qolinganligi haqidagi tanqidlarni rad etdi. Mayami shahri mezbonlik qiladigan ushbu uchrashuv turnirning kutilmagan jamoasi va amaldagi chempionlar oʻrtasidagi qiziqarli toʻqnashuv boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guruh bosqichida Argentina terma jamoasi yuz foizlik natija koʻrsatib, J guruhida peshqadam boʻldi. Soʻnggi turda Iordaniya ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozongan "albiseleste" pley-offga ishonch bilan yoʻllanma oldi. Biroq koʻpchilik mutaxassislar jamoaning urgan gollarida Lionel Messining ulushi juda yuqoriligiga eʼtibor qaratmoqda. 37 yoshli hujumchi guruh bosqichining oʻzida 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi.

Gol urish masʼuliyati va jamoaviy oʻyin

Goal.com nashri xabariga koʻra, Lionel Scaloni jamoa sardorining sermahsulligidan xavotirda emasligini taʼkidlagan. Murabbiyning fikricha, golni kim urishidan qatʼi nazar, jamoaning umumiy gʻalabasi birinchi oʻrinda turadi. "Biz yaxshi holatdamiz va barcha kabi hayajondamiz. Oldimizda hurmatga loyiq raqib turibdi, ular juda yaxshi oʻyin koʻrsatishmoqda. Pley-offda xatoga oʻrin yoʻq — yutqazgan jamoa uyga qaytadi", — deya taʼkidladi murabbiy.

Messi atrofidagi gap-soʻzlarga toʻxtalar ekan, Scaloni shunday dedi: "Lionel Messi har qanday sharoitda oʻynashga oʻrganib qolgan. Boshqa futbolchilarimizda ham vaziyatlar boʻldi, ammo aynan Leo ulardan foydalandi. Men gollar jamoa boʻylab taqsimlanishini xohlayman, lekin jamoa gʻalaba qozonayotgan ekan, bu muammo emas". Bu bayonot Argentina lagerida ichki xotirjamlik hukm surayotganidan dalolat beradi.

Kabo-Verde: Kutilmagan va xavfli raqib

Argentina uchun navbatdagi raqib boʻlgan Kabo-Verde terma jamoasi ushbu turnirning haqiqiy kashfiyotiga aylandi. Ular guruh bosqichida Ispaniya va Saudiya Arabistoni kabi kuchli jamoalarni hayron qoldirib, birorta oʻyinda magʻlub boʻlishmadi. Scaloni raqibning himoyaviy qoʻrgʻonini yorib oʻtish oson boʻlmasligini yaxshi tushunadi.

"Kabo-Verde hali magʻlubiyat nimaligini bilmay kelayotgan jamoa. Ular hatto Saudiya Arabistoni ustidan gʻalaba qozonishga loyiq edilar. Himoyada markaziy yoʻlaklarni juda yaxshi yopishadi va qarshi hujumda oʻta xavfli. Ularning tarkibida texnik jihatdan kuchli ijrochilar bor. Biz ularni munosib baholaymiz va hurmat qilamiz", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu bahs katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Zero, Lionel Messi ishtirokidagi har bir uchrashuv jahon miqyosida, jumladan, mintaqamizda ham eng koʻp tomosha qilinadigan sport voqealaridan biri hisoblanadi. Argentina va Kabo-Verde oʻrtasidagi 1/16 final bahsi juma kuni Mayamidagi namlik yuqori boʻlgan iqlim sharoitida boʻlib oʻtadi.

ArgentinaLionel MessiLionel ScaloniJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubidaArsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubidaBugun, 13:11Luis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqLuis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqBugun, 12:53Liverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdiLiverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdiBugun, 12:32Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Bugun, 12:25Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandiBugun, 11:55Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi