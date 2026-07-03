Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdi
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasidagi Kabo-Verdega qarshi bahs oldidan jurnalistlar savollariga javob berdi. Mutaxassis jamoaning hujumdagi xilma-xilligi va sardor Lionel Messi faktoriga ortiqcha bogʻlanib qolinganligi haqidagi tanqidlarni rad etdi. Mayami shahri mezbonlik qiladigan ushbu uchrashuv turnirning kutilmagan jamoasi va amaldagi chempionlar oʻrtasidagi qiziqarli toʻqnashuv boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guruh bosqichida Argentina terma jamoasi yuz foizlik natija koʻrsatib, J guruhida peshqadam boʻldi. Soʻnggi turda Iordaniya ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozongan "albiseleste" pley-offga ishonch bilan yoʻllanma oldi. Biroq koʻpchilik mutaxassislar jamoaning urgan gollarida Lionel Messining ulushi juda yuqoriligiga eʼtibor qaratmoqda. 37 yoshli hujumchi guruh bosqichining oʻzida 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilishga muvaffaq boʻldi.
Gol urish masʼuliyati va jamoaviy oʻyinGoal.com nashri xabariga koʻra, Lionel Scaloni jamoa sardorining sermahsulligidan xavotirda emasligini taʼkidlagan. Murabbiyning fikricha, golni kim urishidan qatʼi nazar, jamoaning umumiy gʻalabasi birinchi oʻrinda turadi. "Biz yaxshi holatdamiz va barcha kabi hayajondamiz. Oldimizda hurmatga loyiq raqib turibdi, ular juda yaxshi oʻyin koʻrsatishmoqda. Pley-offda xatoga oʻrin yoʻq — yutqazgan jamoa uyga qaytadi", — deya taʼkidladi murabbiy.
Messi atrofidagi gap-soʻzlarga toʻxtalar ekan, Scaloni shunday dedi: "Lionel Messi har qanday sharoitda oʻynashga oʻrganib qolgan. Boshqa futbolchilarimizda ham vaziyatlar boʻldi, ammo aynan Leo ulardan foydalandi. Men gollar jamoa boʻylab taqsimlanishini xohlayman, lekin jamoa gʻalaba qozonayotgan ekan, bu muammo emas". Bu bayonot Argentina lagerida ichki xotirjamlik hukm surayotganidan dalolat beradi.
Kabo-Verde: Kutilmagan va xavfli raqibArgentina uchun navbatdagi raqib boʻlgan Kabo-Verde terma jamoasi ushbu turnirning haqiqiy kashfiyotiga aylandi. Ular guruh bosqichida Ispaniya va Saudiya Arabistoni kabi kuchli jamoalarni hayron qoldirib, birorta oʻyinda magʻlub boʻlishmadi. Scaloni raqibning himoyaviy qoʻrgʻonini yorib oʻtish oson boʻlmasligini yaxshi tushunadi.
"Kabo-Verde hali magʻlubiyat nimaligini bilmay kelayotgan jamoa. Ular hatto Saudiya Arabistoni ustidan gʻalaba qozonishga loyiq edilar. Himoyada markaziy yoʻlaklarni juda yaxshi yopishadi va qarshi hujumda oʻta xavfli. Ularning tarkibida texnik jihatdan kuchli ijrochilar bor. Biz ularni munosib baholaymiz va hurmat qilamiz", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu bahs katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Zero, Lionel Messi ishtirokidagi har bir uchrashuv jahon miqyosida, jumladan, mintaqamizda ham eng koʻp tomosha qilinadigan sport voqealaridan biri hisoblanadi. Argentina va Kabo-Verde oʻrtasidagi 1/16 final bahsi juma kuni Mayamidagi namlik yuqori boʻlgan iqlim sharoitida boʻlib oʻtadi.
…