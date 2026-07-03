Arsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubida
Angliya ayollar terma jamoasining yetakchi yarim himoyachisi Georgia Stanway rasman Londonning Arsenal klubi a’zosiga aylandi. Germaniyaning Bavariya jamoasidagi muvaffaqiyatli toʻrt yillik faoliyatidan soʻng, 27 yoshli futbolchi yana vataniga qaytishga qaror qildi. Bu transfer Arsenal uchun yozgi transfer oynasidagi ilk va eng yirik xaridlardan biri boʻlib, klubning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalaridan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Stanwayning London klubiga oʻtishi haqidagi mish-mishlar u joriy yilning yanvar oyida Bavariyani tark etishini e’lon qilganidan beri davom etayotgan edi. Uzun davom etgan muzokaralardan soʻng, juma kuni futbolchi rasman tanishtirildi. Ma’lum qilinishicha, tajribali yarim himoyachi shimoliy Londonda 4-raqamli libosda toʻp suradi. Bu transfer Angliya ayollar futboli uchun ham muhim voqelik sifatida baholanmoqda.
Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchi yangi jamoasi bilan uch yillik shartnoma imzolagan va unda kelishuvni yana bir yilga uzaytirish bandi ham mavjud. Stanway Arsenal safiga qoʻshilganidan gʻoyat mamnunligini bildirib, klubning ayollar futbolini yangi bosqichga olib chiqishdagi rolini alohida e’tirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, aynan sovrinlar yutish va oʻyinchi sifatida oʻsish istagi uni ushbu qarorga kelishiga sabab boʻlgan.
Germaniyadagi muvaffaqiyatli toʻrt yilGeorgia Stanwayning Myunxen klubidagi faoliyati uning karyerasida burilish nuqtasi boʻldi. 2022-yilda Manchester Siti bilan yetti yillik hamkorlikni tugatib, Germaniyaga yoʻl olgan futbolchi u yerda haqiqiy yulduzga aylandi. Bavariya safida u sakkizta sovrinni qoʻlga kiritdi, jumladan, ketma-ket toʻrt marta Bundesliga chempionligi va ikki bor mamlakat kubogida zafar quchdi.
Shuningdek, u joriy mavsumda Bavariyaning Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib borishida katta hissa qoʻshdi. Bu klub uchun soʻnggi besh yildagi eng yaxshi natija boʻlib qayd etildi. Germaniyadagi faoliyati davomida Stanway nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham oʻzini koʻrsatdi. U Angliya terma jamoasi bilan Yevropa chempionligini qoʻlga kiritdi va 2023-yilgi Jahon chempionati finaliga qadar yetib bordi.
Arsenal uchun yangi imkoniyatlarArsenal bosh murabbiyi Renee Slegers Stanwayning transferini yuqori baholadi. Murabbiyning fikricha, futbolchining tajribasi va gʻoliblik mentaliteti jamoa yarim himoyasiga yangi oʻlchov olib kiradi. Stanwayning maydon markazidagi faolligi va hujumlarni tashkil qilish qobiliyati London klubining oʻyin uslubiga toʻliq mos tushishi kutilmoqda.
Futbolchining shaxsiy yutuqlari ham uning saviyasidan dalolat beradi. Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng u ilk bor "Oltin toʻp" (Ballon d’Or) nominatsiyasiga loyiq koʻrilgan edi. Endilikda ushbu tajriba Arsenalning ham Angliya chempionatida, ham xalqaro maydonlarda peshqadamlikni qaytarib olishiga xizmat qilishi lozim.
Hozirda Arsenal ayollar jamoasi yangi mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonlarini boshlash arafasida. Stanway kabi yuqori saviyadagi ijrochining kelishi jamoa muxlislarida katta umid uygʻotmoqda. Katta ehtimol bilan, u mavsumoldi yigʻinlaridayoq asosiy tarkibning ajralmas qismiga aylanadi.
…