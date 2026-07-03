Arsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubida

·0·Sport
Arsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubida

Angliya ayollar terma jamoasining yetakchi yarim himoyachisi Georgia Stanway rasman Londonning Arsenal klubi a’zosiga aylandi. Germaniyaning Bavariya jamoasidagi muvaffaqiyatli toʻrt yillik faoliyatidan soʻng, 27 yoshli futbolchi yana vataniga qaytishga qaror qildi. Bu transfer Arsenal uchun yozgi transfer oynasidagi ilk va eng yirik xaridlardan biri boʻlib, klubning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalaridan darak bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Stanwayning London klubiga oʻtishi haqidagi mish-mishlar u joriy yilning yanvar oyida Bavariyani tark etishini e’lon qilganidan beri davom etayotgan edi. Uzun davom etgan muzokaralardan soʻng, juma kuni futbolchi rasman tanishtirildi. Ma’lum qilinishicha, tajribali yarim himoyachi shimoliy Londonda 4-raqamli libosda toʻp suradi. Bu transfer Angliya ayollar futboli uchun ham muhim voqelik sifatida baholanmoqda.

Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchi yangi jamoasi bilan uch yillik shartnoma imzolagan va unda kelishuvni yana bir yilga uzaytirish bandi ham mavjud. Stanway Arsenal safiga qoʻshilganidan gʻoyat mamnunligini bildirib, klubning ayollar futbolini yangi bosqichga olib chiqishdagi rolini alohida e’tirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, aynan sovrinlar yutish va oʻyinchi sifatida oʻsish istagi uni ushbu qarorga kelishiga sabab boʻlgan.

Germaniyadagi muvaffaqiyatli toʻrt yil

Georgia Stanwayning Myunxen klubidagi faoliyati uning karyerasida burilish nuqtasi boʻldi. 2022-yilda Manchester Siti bilan yetti yillik hamkorlikni tugatib, Germaniyaga yoʻl olgan futbolchi u yerda haqiqiy yulduzga aylandi. Bavariya safida u sakkizta sovrinni qoʻlga kiritdi, jumladan, ketma-ket toʻrt marta Bundesliga chempionligi va ikki bor mamlakat kubogida zafar quchdi.

Shuningdek, u joriy mavsumda Bavariyaning Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib borishida katta hissa qoʻshdi. Bu klub uchun soʻnggi besh yildagi eng yaxshi natija boʻlib qayd etildi. Germaniyadagi faoliyati davomida Stanway nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham oʻzini koʻrsatdi. U Angliya terma jamoasi bilan Yevropa chempionligini qoʻlga kiritdi va 2023-yilgi Jahon chempionati finaliga qadar yetib bordi.

Arsenal uchun yangi imkoniyatlar

Arsenal bosh murabbiyi Renee Slegers Stanwayning transferini yuqori baholadi. Murabbiyning fikricha, futbolchining tajribasi va gʻoliblik mentaliteti jamoa yarim himoyasiga yangi oʻlchov olib kiradi. Stanwayning maydon markazidagi faolligi va hujumlarni tashkil qilish qobiliyati London klubining oʻyin uslubiga toʻliq mos tushishi kutilmoqda.

Futbolchining shaxsiy yutuqlari ham uning saviyasidan dalolat beradi. Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng u ilk bor "Oltin toʻp" (Ballon d’Or) nominatsiyasiga loyiq koʻrilgan edi. Endilikda ushbu tajriba Arsenalning ham Angliya chempionatida, ham xalqaro maydonlarda peshqadamlikni qaytarib olishiga xizmat qilishi lozim.

Hozirda Arsenal ayollar jamoasi yangi mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonlarini boshlash arafasida. Stanway kabi yuqori saviyadagi ijrochining kelishi jamoa muxlislarida katta umid uygʻotmoqda. Katta ehtimol bilan, u mavsumoldi yigʻinlaridayoq asosiy tarkibning ajralmas qismiga aylanadi.

ArsenalGeorgia StanwayBavariyaTransferAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiLionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiBugun, 13:19Luis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqLuis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqBugun, 12:53Liverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdiLiverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdiBugun, 12:32Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Bugun, 12:25Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandiBugun, 11:55Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi