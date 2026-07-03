iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldi

·179·Texno
iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldi

Apple'ning hali taqdim etilmagan iPhone 18 Pro smartfoni haqida yangi ma’lumotlar internetda tarqaldi. Bu safar qurilmaning ehtimoliy tashqi ko‘rinishi, yangi korpus ranglari hamda dizayndagi ayrim o‘zgarishlarni aks ettiruvchi suratlar ommaga taqdim etildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, suratlar Apple'ning asosiy ishlab chiqarish hamkorlaridan biri bo‘lgan Tata Electronics kompaniyasiga qilingan kiberhujum ortidan tarqalgan. Android Authority xabariga ko‘ra, hujum natijasida umumiy hajmi 630 gigabaytdan ortiq bo‘lgan 200 mingdan ziyod fayl sizib chiqqan.

Insayderlar tarqatgan tasvirlarda iPhone 18 Pro uchun tayyorlanayotgan yangi ranglar ham namoyish etilgan. EarlyAppleLeaks ma’lum qilishicha, Apple ommaviy ishlab chiqarish uchun to‘q Cherry Red rangini tanlagan. Kompaniya bir nechta variantlarni sinovdan o‘tkazgan bo‘lsa-da, aynan shu tus yakuniy qaror sifatida ma’qullangani aytilmoqda.

Qizil rangli Apple iPhone smartfoni kamera bloki va fonida "PRO" yozuvi.

Shu bilan birga, CMF (Color, Material and Finish) dasturi doirasida sinovdan o‘tkazilgan Burgundy nomli to‘q binafsha rangli korpus ham internetda paydo bo‘ldi. Ammo manbalarning ta’kidlashicha, ushbu variant yakuniy modellar qatoriga kirmagan.

Tarqalgan materiallar qurilmaning dizayniga oid avvalgi taxminlarni ham qo‘llab-quvvatlamoqda. Xususan, smartfonda old sensorlar qayta joylashtirilishi hisobiga Dynamic Island yanada ixchamroq va kamroq ko‘zga tashlanadigan ko‘rinishga ega bo‘lishi kutilmoqda.

Bundan avval ham internetda iPhone 18 Pro'ning yiqilishga chidamliligini baholash uchun o‘tkazilgan ichki sinovlar videosi tarqalgan edi. Bu esa Apple yangi avlod smartfonining mustahkamligi ustida ham jiddiy ish olib borayotganini ko‘rsatmoqda.

iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldi

Apple hozircha sizib chiqqan ushbu ma’lumotlar yuzasidan rasmiy bayonot bermagan. Shunga qaramay, tarqalayotgan suratlar va texnik ma’lumotlar bo‘lajak iPhone 18 Pro atrofidagi qiziqishni yanada kuchaytirmoqda.m

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiiPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiBugun, 14:24Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiStarlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiBugun, 13:50iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiiPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiBugun, 13:21Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiXitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiBugun, 12:55SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaSpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaBugun, 12:22Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiRossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi