Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildi

·0·Texno
Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildi

HMD Global kompaniyasi Nokia brendi ostida toʻrtta yangi tugmali telefon modelini taqdim etdi. Ushbu qurilmalarning asosiy oʻziga xosligi shundaki, endilikda oddiy telefonlar ham zamonaviy smartfonlar kabi oʻrnatilgan sunʼiy intellekt (SI) yordamchisiga ega boʻldi. Yangi Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) va Nokia 235 4G (2nd Edition) modellari texnologiya bozorida klassik dizayn va innovatsiyalarning uygʻunligi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmalardagi sunʼiy intellekt Sikey AI platformasida ishlaydi va unga navigatsiya blokining markazida joylashgan maxsus tugma orqali murojaat qilish mumkin. Foydalanuvchilar ovozli yordamchiga oddiy savollar berishlari hamda telefonning ayrim funksiyalarini ovozli buyruqlar orqali boshqarishlari mumkin boʻladi. Taʼkidlash joizki, SI xizmatidan dastlabki 180 kun davomida bepul foydalanish mumkin, shundan soʻng pullik obunani rasmiylashtirish talab etiladi.

Zamonaviy funksiyalar va texnik imkoniyatlar

Tugmali telefonlar uchun kutilmagan yana bir yangilik — Xpress Chat servisi orqali videoqoʻngʻiroqlarni amalga oshirish imkoniyatidir. Buning uchun qurilmalar maxsus VGA-kameralar bilan jihozlangan. Oʻzbekiston bozorida hamon ommabop boʻlgan bunday ixcham qurilmalar endi nafaqat qoʻngʻiroqlar, balki zamonaviy muloqot vositasi sifatida ham xizmat qilishi kutilmoqda.

Ekran oʻlchamlari boʻyicha modellar ikki guruhga boʻlingan: Nokia 210 4G va Nokia 215 4G modellari 2,4 dyuymli QVGA ekranlarga ega boʻlsa, Nokia 200 4G va Nokia 235 4G versiyalari biroz kattaroq — 2,8 dyuymli IPS-displeylar bilan taʼminlangan. Asosiy kamera faqat Nokia 210 4G va Nokia 235 4G modellarida mavjud boʻlib, yuqori model 2 megapikselli sensorga ega boʻldi.

  • Toʻrtinchi avlod (4G) tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash;
  • Bluetooth 5.0 va USB Type-C porti;
  • 1450 mA·sh sigʻimli akkumulyator;
  • 3,5 millimetrli quloqchin tirqishi va FM-radio;
  • S30+ dasturiy platformasi.
Anʼanaga koʻra, barcha yangi modellarga foydalanuvchilarning sevimli oʻyini — afsonaviy "Iloncha" (Snake) oʻrnatilgan. Bu esa brendning sodiq muxlislari uchun oʻziga xos nostalgiya bagʻishlaydi. HMD Global hozircha yangi modellarning sotuvga chiqish sanasi va narxlarini ochiqlamagan boʻlsa-da, ular hamyonbop segmentdan joy olishi kutilmoqda.

Ushbu yangilanish tugmali telefonlar bozorida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Oʻzbekistonda hamon koʻplab foydalanuvchilar ikkinchi telefon sifatida yoki sifatli aloqa vositasi sifatida Nokia mahsulotlarini afzal koʻrishini inobatga olsak, 4G va sunʼiy intellekt bilan boyitilgan ushbu modellar mahalliy bozorda oʻz oʻrnini topishi shubhasiz.

NokiaHMD GlobalSunʼiy IntellektTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiGitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiBugun, 21:54Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?Bugun, 21:54Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?Bugun, 21:26Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiBugun, 20:56Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiFoydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiBugun, 20:25iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaiPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi