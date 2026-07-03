Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildi
HMD Global kompaniyasi Nokia brendi ostida toʻrtta yangi tugmali telefon modelini taqdim etdi. Ushbu qurilmalarning asosiy oʻziga xosligi shundaki, endilikda oddiy telefonlar ham zamonaviy smartfonlar kabi oʻrnatilgan sunʼiy intellekt (SI) yordamchisiga ega boʻldi. Yangi Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) va Nokia 235 4G (2nd Edition) modellari texnologiya bozorida klassik dizayn va innovatsiyalarning uygʻunligi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmalardagi sunʼiy intellekt Sikey AI platformasida ishlaydi va unga navigatsiya blokining markazida joylashgan maxsus tugma orqali murojaat qilish mumkin. Foydalanuvchilar ovozli yordamchiga oddiy savollar berishlari hamda telefonning ayrim funksiyalarini ovozli buyruqlar orqali boshqarishlari mumkin boʻladi. Taʼkidlash joizki, SI xizmatidan dastlabki 180 kun davomida bepul foydalanish mumkin, shundan soʻng pullik obunani rasmiylashtirish talab etiladi.
Zamonaviy funksiyalar va texnik imkoniyatlarTugmali telefonlar uchun kutilmagan yana bir yangilik — Xpress Chat servisi orqali videoqoʻngʻiroqlarni amalga oshirish imkoniyatidir. Buning uchun qurilmalar maxsus VGA-kameralar bilan jihozlangan. Oʻzbekiston bozorida hamon ommabop boʻlgan bunday ixcham qurilmalar endi nafaqat qoʻngʻiroqlar, balki zamonaviy muloqot vositasi sifatida ham xizmat qilishi kutilmoqda.
Ekran oʻlchamlari boʻyicha modellar ikki guruhga boʻlingan: Nokia 210 4G va Nokia 215 4G modellari 2,4 dyuymli QVGA ekranlarga ega boʻlsa, Nokia 200 4G va Nokia 235 4G versiyalari biroz kattaroq — 2,8 dyuymli IPS-displeylar bilan taʼminlangan. Asosiy kamera faqat Nokia 210 4G va Nokia 235 4G modellarida mavjud boʻlib, yuqori model 2 megapikselli sensorga ega boʻldi.
- Toʻrtinchi avlod (4G) tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash;
- Bluetooth 5.0 va USB Type-C porti;
- 1450 mA·sh sigʻimli akkumulyator;
- 3,5 millimetrli quloqchin tirqishi va FM-radio;
- S30+ dasturiy platformasi.
Ushbu yangilanish tugmali telefonlar bozorida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Oʻzbekistonda hamon koʻplab foydalanuvchilar ikkinchi telefon sifatida yoki sifatli aloqa vositasi sifatida Nokia mahsulotlarini afzal koʻrishini inobatga olsak, 4G va sunʼiy intellekt bilan boyitilgan ushbu modellar mahalliy bozorda oʻz oʻrnini topishi shubhasiz.
…