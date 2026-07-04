Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)
Tbilisi shahrida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga rasmiy qabul marosimi tashkil etildi. Tadbir doirasida davlatimiz rahbari va Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze poytaxtning eng mashhur maskanlaridan biriga birgalikda tashrif buyurdi.
Yetakchilar funikulyorda Mtasminda tog‘iga ko‘tarildi
Shavkat Mirziyoyev va Irakliy Kobaxidze funikulyor orqali Mtasminda tog‘iga ko‘tarildi.
Ushbu balandlikdan Tbilisi shahrining keng va betakror manzarasi ko‘rinib turadi. Safar ikki mamlakat yetakchilari o‘rtasidagi samimiy muloqot ruhida o‘tdi.
Tbilisi manzarasi fonida esdalik surati
Mtasminda tog‘iga ko‘tarilgan Shavkat Mirziyoyev va Irakliy Kobaxidze shahar manzarasi fonida birgalikda suratga tushdi.
Mazkur lavhalar O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarning yana bir ramziy ifodasi bo‘ldi.
O‘zbekiston Prezidenti sharafiga rasmiy qabul
Tbilisida tashkil etilgan rasmiy qabul Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga tashrifi doirasidagi tadbirlardan biri bo‘ldi.
Unda ikki mamlakat o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, do‘stlik va yaqin hamkorlik muhiti yana bir bor namoyon bo‘ldi.
…