Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi doirasidagi tadbirlar o‘z nihoyasiga yetdi. Tashrif davomida ikki mamlakat munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqadigan muhim muzokaralar, kelishuvlar va ramziy tadbirlar o‘tkazildi.
Shota Rustaveli nomidagi xalqaro aeroportda oliy martabali mehmonni Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze kuzatib qo‘ydi.
Tbilisida muhim muzokaralar o‘tkazildi
Davlat tashrifi doirasida Shavkat Mirziyoyev Gruziya Prezidenti Mixail Kavelashvili va Bosh vazir Irakliy Kobaxidze bilan muzokaralar olib bordi.
Uchrashuvlarda O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi do‘stlik hamda ko‘p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi.
Tomonlar quyidagi yo‘nalishlarda amaliy hamkorlikni kengaytirishga alohida e’tibor qaratdilar:
siyosiy muloqot;
savdo-iqtisodiy aloqalar;
investitsiyaviy hamkorlik;
transport va tranzit;
turizm;
madaniy-gumanitar almashinuvlar.
Strategik sheriklik deklaratsiyasi imzolandi
Muzokaralarning eng muhim natijalaridan biri O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasida Strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyaning imzolanishi bo‘ldi.
Shuningdek, ustuvor sohalardagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to‘plami almashildi.
Ushbu kelishuvlar ikki mamlakat munosabatlarini amaliy jihatdan yanada kengaytirish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qilishi kutilmoqda.
Prezidentga “Oltin mo‘yna” ordeni topshirildi
Orbeliani saroyida Shavkat Mirziyoyevni Gruziyaning oliy davlat mukofoti — “Oltin mo‘yna” ordeni bilan taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tdi.
Mazkur mukofot O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni rivojlantirishga qo‘shilgan hissaning yuksak e’tirofi bo‘ldi.
Tbilisida Navoiy haykali ochildi
Davlat tashrifining yana bir muhim voqeasi Tbilisi shahrida buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy haykalining ochilishi bo‘ldi.
Shavkat Mirziyoyev mazkur tantanali marosimda ishtirok etdi. Navoiy haykali ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlik, o‘zaro hurmat va madaniy yaqinlikning yangi ramzi sifatida baholandi.
Prezident Toshkentga qaytdi
Davlat tashrifi doirasida belgilangan barcha tadbirlar yakunlangach, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahriga jo‘nab ketdi.
Tashrif natijalari O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko‘targan muhim siyosiy voqea bo‘ldi.
…