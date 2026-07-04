Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)

·1·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi doirasidagi tadbirlar o‘z nihoyasiga yetdi. Tashrif davomida ikki mamlakat munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqadigan muhim muzokaralar, kelishuvlar va ramziy tadbirlar o‘tkazildi.

Shota Rustaveli nomidagi xalqaro aeroportda oliy martabali mehmonni Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze kuzatib qo‘ydi.

Tbilisida muhim muzokaralar o‘tkazildi

Davlat tashrifi doirasida Shavkat Mirziyoyev Gruziya Prezidenti Mixail Kavelashvili va Bosh vazir Irakliy Kobaxidze bilan muzokaralar olib bordi.

Uchrashuvlarda O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi do‘stlik hamda ko‘p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi.

Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)

Tomonlar quyidagi yo‘nalishlarda amaliy hamkorlikni kengaytirishga alohida e’tibor qaratdilar:

  • siyosiy muloqot;

  • savdo-iqtisodiy aloqalar;

  • investitsiyaviy hamkorlik;

  • transport va tranzit;

  • turizm;

  • madaniy-gumanitar almashinuvlar.

Strategik sheriklik deklaratsiyasi imzolandi

Muzokaralarning eng muhim natijalaridan biri O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasida Strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyaning imzolanishi bo‘ldi.

Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)

Shuningdek, ustuvor sohalardagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to‘plami almashildi.

Ushbu kelishuvlar ikki mamlakat munosabatlarini amaliy jihatdan yanada kengaytirish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qilishi kutilmoqda.

Prezidentga “Oltin mo‘yna” ordeni topshirildi

Orbeliani saroyida Shavkat Mirziyoyevni Gruziyaning oliy davlat mukofoti — “Oltin mo‘yna” ordeni bilan taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tdi.

Mazkur mukofot O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi ko‘p qirrali munosabatlarni rivojlantirishga qo‘shilgan hissaning yuksak e’tirofi bo‘ldi.

Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)

Tbilisida Navoiy haykali ochildi

Davlat tashrifining yana bir muhim voqeasi Tbilisi shahrida buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy haykalining ochilishi bo‘ldi.

Shavkat Mirziyoyev mazkur tantanali marosimda ishtirok etdi. Navoiy haykali ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlik, o‘zaro hurmat va madaniy yaqinlikning yangi ramzi sifatida baholandi.

Prezident Toshkentga qaytdi

Davlat tashrifi doirasida belgilangan barcha tadbirlar yakunlangach, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahriga jo‘nab ketdi.

Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)

Tashrif natijalari O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko‘targan muhim siyosiy voqea bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)Bugun, 12:13Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Bugun, 11:59Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Bugun, 11:55Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Bugun, 11:48O‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiO‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiBugun, 11:28Zarafshonda suv oqimi temiryo‘l infratuzilmasiga zarar yetkazdiZarafshonda suv oqimi temiryo‘l infratuzilmasiga zarar yetkazdiKecha, 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin