Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Kabo-Verde ustidan qozonilgan qiyin gʻalabadan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Maydonda shiddatli kurash kechganiga qaramay, uchrashuv yakunida raqib futbolchilari afsonaviy hujumchi bilan esdalik uchun suratga tushish va uning libosini olish navbatiga tizilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Miamida boʻlib oʻtgan va 3:2 hisobida Argentinaning gʻalabasi bilan yakunlangan bahs Albiceleste uchun kutilganidan ancha murakkab kechdi. Kabo-Verde terma jamoasi aʼzolari oʻyin davomida Lionel Messi ga nisbatan juda qoʻpol oʻyin namoyish etishdi. Biroq, hakamning yakuniy hushtagi chalingach, maydondagi agressiya oʻrnini hurmat egalladi. TyC Sports nashri xabariga koʻra, Messi raqiblarining bu kabi “ikki yoqlama” munosabatini hazil bilan qarshi oldi.
Maydondagi jang va kiyim almashtirish xonasi oldidagi navbat“Ular mendan futbolkamni, hamma narsamni soʻrashdi... Vaholanki, maydonda meni ayamay tepishgandi”, — deya kulib javob berdi Lionel Messi oʻyindan keyingi intervyusida. Argentinalik yulduz raqibning jismoniy bosimiga qaramay, barcha xohlovchilar bilan suratga tushdi va oʻz libosini taqdim etdi. Bu holat futbol olamida Messining naqadar katta nufuzga ega ekanligini yana bir bor isbotladi.
Kabo-Verde terma jamoasi bu turnirda tasodifan yurmaganini koʻrsata oldi. Ular bungacha Ispaniya va Urugvay kabi grandlarga magʻlub boʻlmay, oʻzlarining mustahkam himoyasi va tartibli oʻyini bilan koʻpchilikni hayron qoldirgan edi. Argentina bilan bahsda ham ular oxirigacha kurashib, amaldagi jahon chempionlarini ancha terlashga majbur qildi.
Lionel Messi oʻyin tahliliga toʻxtalar ekan, jamoasining standart vaziyatlardan unumli foydalanganini alohida eʼtirof etdi. “Bu jamoa uzoq vaqtdan beri oʻz xarakterini koʻrsatib kelmoqda va oxirigacha kurashadi. Bugun standart vaziyatlarning ahamiyati naqadar yuqori ekanini koʻrdik. Bizda ikkinchi qavatda yaxshi oʻynaydigan, havoda ustunlik qiladigan ijrochilar bor”, — dedi sardor.
Oʻyin sifatidagi muammolarGʻalabaga qaramay, Lionel Messi Argentina terma jamoasining oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilmaganini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, hisobda oldinga chiqib olgandan keyin jamoa nazoratni yoʻqotib qoʻygan. Bu esa pley-off bosqichi oldidan xavotirli signal boʻlishi mumkin.
“Biz juda qiyin oʻyin boʻlishini bilardik. Eng murakkab ishni bajardik — birinchi golni urdik. Shundan soʻng oʻz ritmimizni topamiz deb oʻylagandik, lekin hammasi teskarisiga aylanib ketdi. Toʻp nazoratini yoʻqotdik, himoyaga yotib oldik va samarali pressing qila olmadik”, — deya tanqidiy fikr bildirdi Lionel Messi.
Argentina terma jamoasi ushbu gʻalaba evaziga nimchorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Endi jamoa murabbiylar shtabi yoʻl qoʻyilgan xatolar ustida ishlab, pley-offning hal qiluvchi bahslariga tayyorgarlik koʻradi. Kabo-Verde esa magʻlubiyatga uchragan boʻlsa-da, turnirning eng yorqin va murosasiz jamoalaridan biri sifatida yodda qoladigan boʻldi.
…