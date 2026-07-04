Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”

·68·Sport
Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Kabo-Verde ustidan qozonilgan qiyin gʻalabadan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Maydonda shiddatli kurash kechganiga qaramay, uchrashuv yakunida raqib futbolchilari afsonaviy hujumchi bilan esdalik uchun suratga tushish va uning libosini olish navbatiga tizilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Miamida boʻlib oʻtgan va 3:2 hisobida Argentinaning gʻalabasi bilan yakunlangan bahs Albiceleste uchun kutilganidan ancha murakkab kechdi. Kabo-Verde terma jamoasi aʼzolari oʻyin davomida Lionel Messi ga nisbatan juda qoʻpol oʻyin namoyish etishdi. Biroq, hakamning yakuniy hushtagi chalingach, maydondagi agressiya oʻrnini hurmat egalladi. TyC Sports nashri xabariga koʻra, Messi raqiblarining bu kabi “ikki yoqlama” munosabatini hazil bilan qarshi oldi.

Maydondagi jang va kiyim almashtirish xonasi oldidagi navbat

“Ular mendan futbolkamni, hamma narsamni soʻrashdi... Vaholanki, maydonda meni ayamay tepishgandi”, — deya kulib javob berdi Lionel Messi oʻyindan keyingi intervyusida. Argentinalik yulduz raqibning jismoniy bosimiga qaramay, barcha xohlovchilar bilan suratga tushdi va oʻz libosini taqdim etdi. Bu holat futbol olamida Messining naqadar katta nufuzga ega ekanligini yana bir bor isbotladi.

Kabo-Verde terma jamoasi bu turnirda tasodifan yurmaganini koʻrsata oldi. Ular bungacha Ispaniya va Urugvay kabi grandlarga magʻlub boʻlmay, oʻzlarining mustahkam himoyasi va tartibli oʻyini bilan koʻpchilikni hayron qoldirgan edi. Argentina bilan bahsda ham ular oxirigacha kurashib, amaldagi jahon chempionlarini ancha terlashga majbur qildi.

Lionel Messi oʻyin tahliliga toʻxtalar ekan, jamoasining standart vaziyatlardan unumli foydalanganini alohida eʼtirof etdi. “Bu jamoa uzoq vaqtdan beri oʻz xarakterini koʻrsatib kelmoqda va oxirigacha kurashadi. Bugun standart vaziyatlarning ahamiyati naqadar yuqori ekanini koʻrdik. Bizda ikkinchi qavatda yaxshi oʻynaydigan, havoda ustunlik qiladigan ijrochilar bor”, — dedi sardor.

Oʻyin sifatidagi muammolar

Gʻalabaga qaramay, Lionel Messi Argentina terma jamoasining oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilmaganini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, hisobda oldinga chiqib olgandan keyin jamoa nazoratni yoʻqotib qoʻygan. Bu esa pley-off bosqichi oldidan xavotirli signal boʻlishi mumkin.

“Biz juda qiyin oʻyin boʻlishini bilardik. Eng murakkab ishni bajardik — birinchi golni urdik. Shundan soʻng oʻz ritmimizni topamiz deb oʻylagandik, lekin hammasi teskarisiga aylanib ketdi. Toʻp nazoratini yoʻqotdik, himoyaga yotib oldik va samarali pressing qila olmadik”, — deya tanqidiy fikr bildirdi Lionel Messi.

Argentina terma jamoasi ushbu gʻalaba evaziga nimchorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Endi jamoa murabbiylar shtabi yoʻl qoʻyilgan xatolar ustida ishlab, pley-offning hal qiluvchi bahslariga tayyorgarlik koʻradi. Kabo-Verde esa magʻlubiyatga uchragan boʻlsa-da, turnirning eng yorqin va murosasiz jamoalaridan biri sifatida yodda qoladigan boʻldi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiKabo-VerdeFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvArsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvBugun, 12:10Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)Bugun, 11:57Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiRadimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiBugun, 11:16Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Bugun, 11:14Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiMisr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiBugun, 11:10Kolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiKolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi