Inson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellekt

·0·Texno
Inson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellekt

Robototexnika olamida haqiqiy inqilob yuz bermoqda: Ubtech kompaniyasi oʻzining yangi U1 seriyasidagi bionik robotlarini taqdim etdi. Ushbu qurilmalar oʻzining inson qiyofasiga oʻta yaqinligi, terisidagi mayda detallari va murakkab hissiy algoritmlari bilan texnologiya olamini hayratga soldi. Phoenix.com Technology maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod robotlari shunchaki mashina emas, balki inson bilan ruhiy bogʻliqlik oʻrnata oladigan hamroh sifatida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Robotlarning tashqi koʻrinishi ustida nafaqat muhandislar, balki professional dizayner va stilistlar ham ish olib borgan. Ularning terisi silikondan ishlangan boʻlib, qoʻllardagi tomirlar, lablardagi mayda ajinlar va barmoq boʻgʻimlarigacha aniq aks ettirilgan. Hatto ayol qiyofasidagi robotlarga sifatli manyikur va makiyaj ham qilingan. Koʻrgazma davomida tashrif buyuruvchilarga robotlarning yuziga tegmaslik soʻralgan, chunki bu nozik makiyajga zarar yetkazishi mumkin edi.

Texnik imkoniyatlar va hissiyotlar tahlili

Ubtech U1 seriyasi 88 darajali erkinlik harakatiga ega boʻlib, inson tanasi bajaradigan harakatlarning 90 foizini takrorlay oladi. Ayniqsa, boʻyin qismidagi noyob bionik konstruksiya robotga tabiiy burilish imkonini beradi. Qurilma dunyodagi birinchi yirik hissiyotlar modeli bilan jihozlangan boʻlib, u 20 dan ortiq nozik emotsiyalarni 90 foizdan yuqori aniqlikda taniy oladi. Savol va javob oʻrtasidagi kechikish vaqti bor-yoʻgʻi 500 millisekundni tashkil etadi.

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, ushbu robotlar jinsiy maqsadlar uchun moʻljallanmagan. Kompaniya asoschisi Chjou Szyan robotlarning asosiy vazifasi "hissiy qiymat" berish ekanini alohida qayd etdi. Shunga qaramay, robotlarning tashqi koʻrinishida ikkilamchi jinsiy belgilar yaqqol ifodalangan boʻlib, bu ijtimoiy tarmoqlarda va koʻrgazma ishtirokchilari orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi.

Qoʻl mehnatidan sanoat ishlab chiqarishiga

Bunday murakkab qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarish oʻta qiyin vazifa hisoblanadi. Masalan, robotning faqat bosh qismida 2 mingdan 3 minggacha detallar mavjud boʻlib, u 30 xil mikromimikani bajara oladi. Dastlabki bosqichlarda robotlarning qoshlari va kipriklari mutaxassislar tomonidan qoʻlda ekilgan. Hozirda Ubtech ushbu sanʼat darajasidagi jarayonni standartlashtirilgan konveyer usuliga oʻtkazish ustida ishlamoqda.

Ubtech U1 robotlaridan quyidagi sohalarda foydalanish rejalashtirilgan:

  • Kundalik muloqot va hissiy qoʻllab-quvvatlash;
  • Keksalar parvarishi va ijtimoiy yordam;
  • Psixologik terapiya va maslahat berish;
  • Mehmonlarni kutib olish va xizmat koʻrsatish;
  • Ilmiy tadqiqotlar va taʼlim jarayonlari.
Robotlarning nutqi va lab harakatlari oʻrtasidagi sinxronizatsiya 20 millisekund ichida amalga oshadi, bu esa muloqot paytida "robotlashgan" sunʼiylik hissini deyarli yoʻqqa chiqaradi. Yuzlab milliard parametrlar asosida oʻqitilgan chuqur fikrlash modeli robotga inson bilan mazmunli va mantiqiy suhbat qurish imkonini beradi.

UbtechRobototexnikaSunʼiy IntellektTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiXiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiBugun, 11:55Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiSamsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiBugun, 11:26Plutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqdaPlutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqdaBugun, 10:53Huawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiHuawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiBugun, 08:26AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?Bugun, 07:52Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiIntel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi